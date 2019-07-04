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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3439344034413442

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 169
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:15

  shapo написав:
  Frant написав:Пан Шапо - грамотний? Читати вміє?
Неначе так, раз він захистив дисертацію по українофобським наукам.
Так нехай уважно почитає статтю - там є відповіді на його тупі питання.


Ни черта в словесном поносе этого "автора" нет, поэтому я и попросил конкретизировать очередные лозунги очередного "патриота" которыми вы тут засираете пространство.
Вместо этого очередной набор штампов про грамотность, украинофобские науки и пр.
Что-то осмысленное можете хоть один раз написать?
Если нет, больше таких вопросов задавать не буду.

shapo, с кем Вы пытаетесь разговаривать?
Клиент из категории: "Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:24

Re: Політичні дискусії

Надо ускоряться с эмиграцией: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3016571672
Это ж расеяне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:45

  airmax78 написав:Надо ускоряться с эмиграцией: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3016571672
Это ж расеяне.


Да, что-то подзатянул ты... Если судить по объему зрады, который ты генерируешь начиная с апреля, уезжать нужно было еще в июне :mrgreen:

А дамочке, как и многим другим порохоботам, не помешало бы открыть словарь и, освежив в памяти значение слова "реванш", осознать, что реваншисты - именно они!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 05:51

Оцінка дій нашого верховного стратеха у Станиці Луганській.

У Порошенко вистачало розуму не робити такої ду-рні.
Фонтанщик хоче прогнутись перед Путіним. Він же обіцяв на коліна стати перед ним.

"Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - пояснил командующий ДШВ"

https://censor.net.ua/video_news/313581 ... abrodskiyi
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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