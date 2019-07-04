Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Пан Шапо - грамотний? Читати вміє? Неначе так, раз він захистив дисертацію по українофобським наукам. Так нехай уважно почитає статтю - там є відповіді на його тупі питання.
Ни черта в словесном поносе этого "автора" нет, поэтому я и попросил конкретизировать очередные лозунги очередного "патриота" которыми вы тут засираете пространство. Вместо этого очередной набор штампов про грамотность, украинофобские науки и пр. Что-то осмысленное можете хоть один раз написать? Если нет, больше таких вопросов задавать не буду.
shapo, с кем Вы пытаетесь разговаривать? Клиент из категории: "Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Оцінка дій нашого верховного стратеха у Станиці Луганській.
У Порошенко вистачало розуму не робити такої ду-рні. Фонтанщик хоче прогнутись перед Путіним. Він же обіцяв на коліна стати перед ним.
"Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - пояснил командующий ДШВ"