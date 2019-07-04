Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:04

freeze написав: ..



.. Для меня удивительно,что торговля и банки не под олигархами.

А крупное производство какое процветает сейчас в Украине если не секрет? .... Для меня удивительно,что торговля и банки не под олигархами.А крупное производство какое процветает сейчас в Украине если не секрет?

Основные ритейлеры у нас все таки не заслуживают высокого звания олигарх, по крайней мере на том основании, что не содержат СМИ.[/quote]Ритейл к производству отношения не имеет почти никакого. Эпицентр строит свое производство плитки, но это скорее исключение, притом что плитка в кэшфлоу не более 2%.Это спекули. Как Грося. Если таких ставить или оставить у корыта, дела не будет. Если не брать во внимание экспортный с/х, все прочие крупные производства стагнируют или сворачиваются. Более того, за последние годы ни одного крупного завода с инвестициями свыше 100 млн долларов и соответствующим штатом построено не было.Хотя все на виду - например, нужен современный нефтеперерабатывающий завод, нужны мусоро-сжигающие и -перерабатывающие заводы. Нету заводов химии - ни химии мономеров, тем более чего то сложнее.ж***