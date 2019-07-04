RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3439344034413442

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 169
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:15

  shapo написав:
  Frant написав:Пан Шапо - грамотний? Читати вміє?
Неначе так, раз він захистив дисертацію по українофобським наукам.
Так нехай уважно почитає статтю - там є відповіді на його тупі питання.


Ни черта в словесном поносе этого "автора" нет, поэтому я и попросил конкретизировать очередные лозунги очередного "патриота" которыми вы тут засираете пространство.
Вместо этого очередной набор штампов про грамотность, украинофобские науки и пр.
Что-то осмысленное можете хоть один раз написать?
Если нет, больше таких вопросов задавать не буду.

shapo, с кем Вы пытаетесь разговаривать?
Клиент из категории: "Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13573
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3877 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:24

Re: Політичні дискусії

Надо ускоряться с эмиграцией: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3016571672
Это ж расеяне.
airmax78
 
Повідомлень: 30676
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3628 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 01:45

  airmax78 написав:Надо ускоряться с эмиграцией: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3016571672
Это ж расеяне.


Да, что-то подзатянул ты... Если судить по объему зрады, который ты генерируешь начиная с апреля, уезжать нужно было еще в июне :mrgreen:

А дамочке, как и многим другим порохоботам, не помешало бы открыть словарь и, освежив в памяти значение слова "реванш", осознать, что реваншисты - именно они!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2808
З нами з: 02.05.18
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1705 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 05:51

Оцінка дій нашого верховного стратеха у Станиці Луганській.

У Порошенко вистачало розуму не робити такої ду-рні.
Фонтанщик хоче прогнутись перед Путіним. Він же обіцяв на коліна стати перед ним.

"Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - пояснил командующий ДШВ"

https://censor.net.ua/video_news/313581 ... abrodskiyi
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20249
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 07:15

Партію "Слука нароту" треба було би перейменувати на "Чиряк на роті". Це більш адекватна назва для бригади недалеких популістів, мета яких - дерибан держвласності і освоєння бюджетних потоків.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20249
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 07:31

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Партію "Слука нароту" треба було би перейменувати на "Чиряк на роті". Це більш адекватна назва для бригади недалеких популістів, мета яких - дерибан держвласності і освоєння бюджетних потоків.


Порохоботы как в январе начали поливать Зеленского, так остановиться не могут и осознать примитивную вещь.
Сейчас наблюдается отток голосов от Зеленского к Оппоблоку, порохоботам на моменте надо уже негласно поддерживать Слугу.
Или они надеются, что с Оппоблоком ПЕС наладит взаимоотношения лучше, чем с Зеленским ?
freeze
4
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3596 раз.
Подякували: 5230 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:04

  freeze написав:..

.. Для меня удивительно,что торговля и банки не под олигархами.
А крупное производство какое процветает сейчас в Украине если не секрет?


Основные ритейлеры у нас все таки не заслуживают высокого звания олигарх, по крайней мере на том основании, что не содержат СМИ.[/quote]
Ритейл к производству отношения не имеет почти никакого. Эпицентр строит свое производство плитки, но это скорее исключение, притом что плитка в кэшфлоу не более 2%.
Это спекули. Как Грося. Если таких ставить или оставить у корыта, дела не будет. Если не брать во внимание экспортный с/х, все прочие крупные производства стагнируют или сворачиваются. Более того, за последние годы ни одного крупного завода с инвестициями свыше 100 млн долларов и соответствующим штатом построено не было.
Хотя все на виду - например, нужен современный нефтеперерабатывающий завод, нужны мусоро-сжигающие и -перерабатывающие заводы. Нету заводов химии - ни химии мономеров, тем более чего то сложнее.
ж***
sequence
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 29.12.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:23

  freeze написав:
Frant написав:Партію "Слука нароту" треба було би перейменувати на "Чиряк на роті". Це більш адекватна назва для бригади недалеких популістів, мета яких - дерибан держвласності і освоєння бюджетних потоків.


Порохоботы как в январе начали поливать Зеленского, так остановиться не могут и осознать примитивную вещь.
Сейчас наблюдается отток голосов от Зеленского к Оппоблоку, порохоботам на моменте надо уже негласно поддерживать Слугу.
Или они надеются, что с Оппоблоком ПЕС наладит взаимоотношения лучше, чем с Зеленским ?

Так це було завжди - абсолютно різні групи виборців . Прихильники опоблоку і подібних в принципі ніколи не перейдуть в бік Порошенка . Для чого тоді на них час і гроші витрачати ? Така логіка ...
Puente
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3439344034413442
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: protefiks1959 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13952)
05.07.2019 09:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.