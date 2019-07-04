Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:39

airmax78 написав: Надо ускоряться с эмиграцией: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3016571672

Это ж расеяне. Надо ускоряться с эмиграцией:Это ж расеяне.

участвовали

Ускоряться Вам давно пора.Но что Вас удивило по Вашей ссылке?Штепу освободили и оправдали ещё при По, так что претензии к нему.А требования...Вас удивляют аплодисменты за снижение тарифов и цен на газ? Этому аплодировали бы в любом регионе.Вас удивляет требование рабочих мест? Абсолютно нормальное и справедливое требование. Кто развалил промышленность (и не только на Донбассе) вопрос спорный. В этом участвовали все, начиная с 1991. Во всяком случае, Бойко и Королевская, максимум,в развале, а не развалили.Насчёт "Они хотели, чтоб мы кричали на улицах «Слава Бандере», чтоб мы ходили только в их церкви" - а что не так было? Не пропагандируется Бандера чуть ли не как главный герой Украины? В связи с томосом (да и до него) не преследовалась УПЦ МП?Вы сомневались, что на Донбассе будут выступать за русский язык? И для этого не надо настраивать бабушек.А работать с людьми нужно везде, а не только на Донбассе.Так что удивляет Ваше с автором ссылки удивление. И Ваш вывод: "Это ж расеяне." Откуда он следует? Только из русского языка?