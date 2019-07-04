Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Пан Шапо - грамотний? Читати вміє? Неначе так, раз він захистив дисертацію по українофобським наукам. Так нехай уважно почитає статтю - там є відповіді на його тупі питання.
Ни черта в словесном поносе этого "автора" нет, поэтому я и попросил конкретизировать очередные лозунги очередного "патриота" которыми вы тут засираете пространство. Вместо этого очередной набор штампов про грамотность, украинофобские науки и пр. Что-то осмысленное можете хоть один раз написать? Если нет, больше таких вопросов задавать не буду.
shapo, с кем Вы пытаетесь разговаривать? Клиент из категории: "Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Оцінка дій нашого верховного стратеха у Станиці Луганській.
У Порошенко вистачало розуму не робити такої ду-рні. Фонтанщик хоче прогнутись перед Путіним. Він же обіцяв на коліна стати перед ним.
"Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это - военный аспект", - пояснил командующий ДШВ"
Frant написав:Партію "Слука нароту" треба було би перейменувати на "Чиряк на роті". Це більш адекватна назва для бригади недалеких популістів, мета яких - дерибан держвласності і освоєння бюджетних потоків.
Порохоботы как в январе начали поливать Зеленского, так остановиться не могут и осознать примитивную вещь. Сейчас наблюдается отток голосов от Зеленского к Оппоблоку, порохоботам на моменте надо уже негласно поддерживать Слугу. Или они надеются, что с Оппоблоком ПЕС наладит взаимоотношения лучше, чем с Зеленским ?
.. Для меня удивительно,что торговля и банки не под олигархами. А крупное производство какое процветает сейчас в Украине если не секрет?
Основные ритейлеры у нас все таки не заслуживают высокого звания олигарх, по крайней мере на том основании, что не содержат СМИ.[/quote] Ритейл к производству отношения не имеет почти никакого. Эпицентр строит свое производство плитки, но это скорее исключение, притом что плитка в кэшфлоу не более 2%. Это спекули. Как Грося. Если таких ставить или оставить у корыта, дела не будет. Если не брать во внимание экспортный с/х, все прочие крупные производства стагнируют или сворачиваются. Более того, за последние годы ни одного крупного завода с инвестициями свыше 100 млн долларов и соответствующим штатом построено не было. Хотя все на виду - например, нужен современный нефтеперерабатывающий завод, нужны мусоро-сжигающие и -перерабатывающие заводы. Нету заводов химии - ни химии мономеров, тем более чего то сложнее. ж***
Frant написав:Партію "Слука нароту" треба було би перейменувати на "Чиряк на роті". Це більш адекватна назва для бригади недалеких популістів, мета яких - дерибан держвласності і освоєння бюджетних потоків.
Порохоботы как в январе начали поливать Зеленского, так остановиться не могут и осознать примитивную вещь. Сейчас наблюдается отток голосов от Зеленского к Оппоблоку, порохоботам на моменте надо уже негласно поддерживать Слугу. Или они надеются, что с Оппоблоком ПЕС наладит взаимоотношения лучше, чем с Зеленским ?
Так це було завжди - абсолютно різні групи виборців . Прихильники опоблоку і подібних в принципі ніколи не перейдуть в бік Порошенка . Для чого тоді на них час і гроші витрачати ? Така логіка ...
Ускоряться Вам давно пора. Но что Вас удивило по Вашей ссылке? Штепу освободили и оправдали ещё при По, так что претензии к нему. А требования... Вас удивляют аплодисменты за снижение тарифов и цен на газ? Этому аплодировали бы в любом регионе. Вас удивляет требование рабочих мест? Абсолютно нормальное и справедливое требование. Кто развалил промышленность (и не только на Донбассе) вопрос спорный. В этом участвовали все, начиная с 1991. Во всяком случае, Бойко и Королевская, максимум, участвовали в развале, а не развалили. Насчёт "Они хотели, чтоб мы кричали на улицах «Слава Бандере», чтоб мы ходили только в их церкви" - а что не так было? Не пропагандируется Бандера чуть ли не как главный герой Украины? В связи с томосом (да и до него) не преследовалась УПЦ МП? Вы сомневались, что на Донбассе будут выступать за русский язык? И для этого не надо настраивать бабушек. А работать с людьми нужно везде, а не только на Донбассе. Так что удивляет Ваше с автором ссылки удивление. И Ваш вывод: "Это ж расеяне." Откуда он следует? Только из русского языка?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
По результатам опроса, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: "Слуга народа" (41,6%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,8%), "Батькивщина" (8,3%), "Голос" (7,1%) "Европейская солидарность" (5,9%).