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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3440344134423443 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 169 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 169 Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:10 Re: Політичні дискусії https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1290651097

Я бы, наверное, проголосовал за нее, если бы она в президенты пошла. Супрун - крутая:Я бы, наверное, проголосовал за нее, если бы она в президенты пошла. airmax78 Повідомлень: 30677 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:17 ЛАД написав: airmax78 написав: Надо ускоряться с эмиграцией: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3016571672

Это ж расеяне. Надо ускоряться с эмиграцией:Это ж расеяне.

Ускоряться Вам давно пора.

Но что Вас удивило по Вашей ссылке?

Штепу освободили и оправдали ещё при По, так что претензии к нему.

А требования...

Вас удивляют аплодисменты за снижение тарифов и цен на газ? Этому аплодировали бы в любом регионе.

Вас удивляет требование рабочих мест? Абсолютно нормальное и справедливое требование. Кто развалил промышленность (и не только на Донбассе) вопрос спорный. В этом участвовали все, начиная с 1991. Во всяком случае, Бойко и Королевская, максимум, участвовали в развале, а не развалили.

Насчёт "Они хотели, чтоб мы кричали на улицах «Слава Бандере», чтоб мы ходили только в их церкви" - а что не так было? Не пропагандируется Бандера чуть ли не как главный герой Украины? В связи с томосом (да и до него) не преследовалась УПЦ МП?

Вы сомневались, что на Донбассе будут выступать за русский язык? И для этого не надо настраивать бабушек.

А работать с людьми нужно везде, а не только на Донбассе.

Так что удивляет Ваше с автором ссылки удивление. И Ваш вывод: "Это ж расеяне." Откуда он следует? Только из русского языка? Ускоряться Вам давно пора.Но что Вас удивило по Вашей ссылке?Штепу освободили и оправдали ещё при По, так что претензии к нему.А требования...Вас удивляют аплодисменты за снижение тарифов и цен на газ? Этому аплодировали бы в любом регионе.Вас удивляет требование рабочих мест? Абсолютно нормальное и справедливое требование. Кто развалил промышленность (и не только на Донбассе) вопрос спорный. В этом участвовали все, начиная с 1991. Во всяком случае, Бойко и Королевская, максимум,в развале, а не развалили.Насчёт "Они хотели, чтоб мы кричали на улицах «Слава Бандере», чтоб мы ходили только в их церкви" - а что не так было? Не пропагандируется Бандера чуть ли не как главный герой Украины? В связи с томосом (да и до него) не преследовалась УПЦ МП?Вы сомневались, что на Донбассе будут выступать за русский язык? И для этого не надо настраивать бабушек.А работать с людьми нужно везде, а не только на Донбассе.Так что удивляет Ваше с автором ссылки удивление. И Ваш вывод: "Это ж расеяне." Откуда он следует? Только из русского языка?

Меня уже ничего не удивляет. Если в городе, который перенес российскую оккупацию и ценой многих жизней украинских солдат и добровольцев был освобожден, нарот приходит на шабаш пророссийских сил и аплодирует у6людкам, из-за которых эта оккупация случилась и которые эту оккупацию поддерживали, то я понимаю "работать" с такими "людьми" уже бесполезно. От них просто надо держаться подальше, как от заразы. Меня уже ничего не удивляет. Если в городе, который перенес российскую оккупацию и ценой многих жизней украинских солдат и добровольцев был освобожден, нарот приходит на шабаш пророссийских сил и аплодирует у6людкам, из-за которых эта оккупация случилась и которые эту оккупацию поддерживали, то я понимаю "работать" с такими "людьми" уже бесполезно. От них просто надо держаться подальше, как от заразы. airmax78 Повідомлень: 30677 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3628 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:46 freeze написав: rjkz написав: https://news.liga.net/society/news/suprun-zaschitila-matyuki-rugatsya---polezno-dlya-zdorovya



Улыбнитесь, ..лять! https://news.liga.net/society/news/suprun-zaschitila-matyuki-rugatsya---polezno-dlya-zdorovyaУлыбнитесь, ..лять!



Мне понравился комментарий Дубинского по поводу этого законопроекта, в свойственном Дубинскому стиле.

Во-вторых, тот же Дубинский правильно заметил, что Богомолец, автор, глава комитета по здравоохранению, и ей что реально нечем заняться по профилю, когда люди мрут как мухи от вещей, давно забытых в цивилизованных странах.



В третьих, не забываем, что у Рады папередников осталось пять рабочих дней, затем как у Золушки все их законопроекты автоматически превращаются в туалетную бумагу. Мне понравился комментарий Дубинского по поводу этого законопроекта, в свойственном Дубинскому стиле.Во-вторых, тот же Дубинский правильно заметил, что Богомолец, автор, глава комитета по здравоохранению, и ей что реально нечем заняться по профилю, когда люди мрут как мухи от вещей, давно забытых в цивилизованных странах.В третьих, не забываем, что у Рады папередников осталось пять рабочих дней, затем как у Золушки все их законопроекты автоматически превращаются в туалетную бумагу.



Ну люди мрут как мухи потому что:

1. Курят как паровозы.

2. Водку жрут и пиво пьют вместо воды

3. Жрут всякую гадость, не интересуясь составом продуктов.

4. Живут в помещениях, где ламинат и ДСП/ДВП/МДФ -мебель источает аромат формальдегида с тонким послевкусием других смол. Бытовые ПВХ покрытия (тн бытовой линолеум) выделяет концероген.

5. Целыми сутками напролет брызжут жЁлчью на форуме, при этом ведут малоподвижный образ жизни вместо того, чтобы пойти в парк побегать или просто пройтись.

6. Рано или поздно человеку, даже самому здоровому и с правильным образом жизни, понадобится медицина, а ее у нас практически нет. та что есть - дорогая, недоступная по доходам 95% населения.

7. При том, что Украина вроде как "зелена та квитуча", но на самом деле экология уже давно сказала "кряк". Про восточную молчу, на западной вырубают леса так, как будто они захватили вражескую территорию и есть только несколько дней на разграбление, мало нам было Чернобыля - так порох (возможно еще и ега папиредники) еще и ядерный могильник в 80 км от Киева соорудил.

8. По госстату последних лет "естественная" убыль населения 220-250 тысяч в год (то есть, каждые 4 года население ТОЛЬКО ПО ГОССТАТУ И ПО ЭТОМУ ФАКТОРУ ТЕРЯЕТ населения, сопоставимого с населением Молдовы (там якобы 4,5 млн, но уже давно все выехали и осталось порядка 1,5-2 млн)). А проистекает вся эта хрень из-за высокого среднего возраста населения (старое оно у нас), а это в свою очередь проистекает из-за того, что "ВСЕ САМЫЕ УМНЫЕ" (с) и молодые уезжают из Украины все 28 лет независимости (ну не хотят люди ждать всю жизнь "свет в конце тунелля" и обрекать на это своих детей (Макс, не ждите, я серьезно говорю, к тому-же, если то, что Вы думаете о Зе - правда, то есть вариант, что бетон на Печерске домкратом пойдет. Вон, на арендной ветке человек не может однушку на Владимирской сдать 3 недели). Фактически, с 52 млн 1992 года население сократилось до 28-32 (точно никто не знает, ибо все сцыкают перепись проводить ОСТАВШЕГОСЯ населения) млн. и нет никаких причин думать, что население начнет расти. Я-бы назвал то что мы имеем на сегодняшний день - демографическая катастрофа.

9. Ну, и как мы все догадываемся, уровень стресса в Украине намного выше, чем в Швейцарии, Исландии или США. "Все болезни - от нервов и только венерические - от удовольствия" И политика в этом играет не последнюю роль.

10. Вакцинация. Такой темный народ, который ДЕНЬГИ ПЛАТИТ ЧТОБЫ ДАЛИ СПРАВКУ О ВАКЦИНАЦИИ и ее не делать - ...ну что он заслуживает? В Украине эпидемия кори, туберкулеза и СПИДа. Просто какой-то лепрозорий для отчужденных. Ну люди мрут как мухи потому что:1. Курят как паровозы.2. Водку жрут и пиво пьют вместо воды3. Жрут всякую гадость, не интересуясь составом продуктов.4. Живут в помещениях, где ламинат и ДСП/ДВП/МДФ -мебель источает аромат формальдегида с тонким послевкусием других смол. Бытовые ПВХ покрытия (тн бытовой линолеум) выделяет концероген.5. Целыми сутками напролет брызжут жЁлчью на форуме, при этом ведут малоподвижный образ жизни вместо того, чтобы пойти в парк побегать или просто пройтись.6. Рано или поздно человеку, даже самому здоровому и с правильным образом жизни, понадобится медицина, а ее у нас практически нет. та что есть - дорогая, недоступная по доходам 95% населения.7. При том, что Украина вроде как "зелена та квитуча", но на самом деле экология уже давно сказала "кряк". Про восточную молчу, на западной вырубают леса так, как будто они захватили вражескую территорию и есть только несколько дней на разграбление, мало нам было Чернобыля - так порох (возможно еще и ега папиредники) еще и ядерный могильник в 80 км от Киева соорудил.8. По госстату последних лет "естественная"убыль населения 220-250 тысяч в год (то есть, каждые 4 года население ТОЛЬКО ПО ГОССТАТУ И ПО ЭТОМУ ФАКТОРУ ТЕРЯЕТ населения, сопоставимого с населением Молдовы (там якобы 4,5 млн, но уже давно все выехали и осталось порядка 1,5-2 млн)). А проистекает вся эта хрень из-за высокого среднего возраста населения (старое оно у нас), а это в свою очередь проистекает из-за того, что "ВСЕ САМЫЕ УМНЫЕ" (с) и молодые уезжают из Украины все 28 лет независимости (ну не хотят люди ждать всю жизнь "свет в конце тунелля" и обрекать на это своих детей (Макс, не ждите, я серьезно говорю, к тому-же, если то, что Вы думаете о Зе - правда, то есть вариант, что бетон на Печерске домкратом пойдет. Вон, на арендной ветке человек не может однушку на Владимирской сдать 3 недели). Фактически, с 52 млн 1992 года население сократилось до 28-32 (точно никто не знает, ибо все сцыкают перепись проводить ОСТАВШЕГОСЯ населения) млн. и нет никаких причин думать, что население начнет расти. Я-бы назвал то что мы имеем на сегодняшний день - демографическая катастрофа.9. Ну, и как мы все догадываемся, уровень стресса в Украине намного выше, чем в Швейцарии, Исландии или США. "Все болезни - от нервов и только венерические - от удовольствия"И политика в этом играет не последнюю роль.10. Вакцинация. Такой темный народ, который ДЕНЬГИ ПЛАТИТ ЧТОБЫ ДАЛИ СПРАВКУ О ВАКЦИНАЦИИ и ее не делать - ...ну что он заслуживает? В Украине эпидемия кори, туберкулеза и СПИДа. Просто какой-то лепрозорий для отчужденных. rjkz

Повідомлень: 9587 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4229 раз. Подякували: 2226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:50 https://vesti-ukr.com/strana/342219-za-chto-ukraintsy-platjat-bolshe-chem-v-evrope? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13576 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3877 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3440344134423443 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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