Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:46

freeze написав: rjkz написав: https://news.liga.net/society/news/suprun-zaschitila-matyuki-rugatsya---polezno-dlya-zdorovya



Улыбнитесь, ..лять! https://news.liga.net/society/news/suprun-zaschitila-matyuki-rugatsya---polezno-dlya-zdorovyaУлыбнитесь, ..лять!



Мне понравился комментарий Дубинского по поводу этого законопроекта, в свойственном Дубинскому стиле.

Во-вторых, тот же Дубинский правильно заметил, что Богомолец, автор, глава комитета по здравоохранению, и ей что реально нечем заняться по профилю, когда люди мрут как мухи от вещей, давно забытых в цивилизованных странах.



В третьих, не забываем, что у Рады папередников осталось пять рабочих дней, затем как у Золушки все их законопроекты автоматически превращаются в туалетную бумагу. Мне понравился комментарий Дубинского по поводу этого законопроекта, в свойственном Дубинскому стиле.Во-вторых, тот же Дубинский правильно заметил, что Богомолец, автор, глава комитета по здравоохранению, и ей что реально нечем заняться по профилю, когда люди мрут как мухи от вещей, давно забытых в цивилизованных странах.В третьих, не забываем, что у Рады папередников осталось пять рабочих дней, затем как у Золушки все их законопроекты автоматически превращаются в туалетную бумагу.

Ну люди мрут как мухи потому что:1. Курят как паровозы.2. Водку жрут и пиво пьют вместо воды3. Жрут всякую гадость, не интересуясь составом продуктов.4. Живут в помещениях, где ламинат и ДСП/ДВП/МДФ -мебель источает аромат формальдегида с тонким послевкусием других смол. Бытовые ПВХ покрытия (тн бытовой линолеум) выделяет концероген.5. Целыми сутками напролет брызжут жЁлчью на форуме, при этом ведут малоподвижный образ жизни вместо того, чтобы пойти в парк побегать или просто пройтись.6. Рано или поздно человеку, даже самому здоровому и с правильным образом жизни, понадобится медицина, а ее у нас практически нет. та что есть - дорогая, недоступная по доходам 95% населения.7. При том, что Украина вроде как "зелена та квитуча", но на самом деле экология уже давно сказала "кряк". Про восточную молчу, на западной вырубают леса так, как будто они захватили вражескую территорию и есть только несколько дней на разграбление, мало нам было Чернобыля - так порох (возможно еще и ега папиредники) еще и ядерный могильник в 80 км от Киева соорудил.8. По госстату последних лет "естественная"убыль населения 220-250 тысяч в год (то есть, каждые 4 года население ТОЛЬКО ПО ГОССТАТУ И ПО ЭТОМУ ФАКТОРУ ТЕРЯЕТ населения, сопоставимого с населением Молдовы (там якобы 4,5 млн, но уже давно все выехали и осталось порядка 1,5-2 млн)). А проистекает вся эта хрень из-за высокого среднего возраста населения (старое оно у нас), а это в свою очередь проистекает из-за того, что "ВСЕ САМЫЕ УМНЫЕ" (с) и молодые уезжают из Украины все 28 лет независимости (ну не хотят люди ждать всю жизнь "свет в конце тунелля" и обрекать на это своих детей (Макс, не ждите, я серьезно говорю, к тому-же, если то, что Вы думаете о Зе - правда, то есть вариант, что бетон на Печерске домкратом пойдет. Вон, на арендной ветке человек не может однушку на Владимирской сдать 3 недели). Фактически, с 52 млн 1992 года население сократилось до 28-32 (точно никто не знает, ибо все сцыкают перепись проводить ОСТАВШЕГОСЯ населения) млн. и нет никаких причин думать, что население начнет расти. Я-бы назвал то что мы имеем на сегодняшний день - демографическая катастрофа.9. Ну, и как мы все догадываемся, уровень стресса в Украине намного выше, чем в Швейцарии, Исландии или США. "Все болезни - от нервов и только венерические - от удовольствия"И политика в этом играет не последнюю роль.10. Вакцинация. Такой темный народ, который ДЕНЬГИ ПЛАТИТ ЧТОБЫ ДАЛИ СПРАВКУ О ВАКЦИНАЦИИ и ее не делать - ...ну что он заслуживает? В Украине эпидемия кори, туберкулеза и СПИДа. Просто какой-то лепрозорий для отчужденных.