Я бы, наверное, проголосовал за нее, если бы она в президенты пошла.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:10
Re: Політичні дискусії
Супрун - крутая:
Я бы, наверное, проголосовал за нее, если бы она в президенты пошла.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:17
Меня уже ничего не удивляет. Если в городе, который перенес российскую оккупацию и ценой многих жизней украинских солдат и добровольцев был освобожден, нарот приходит на шабаш пророссийских сил и аплодирует у6людкам, из-за которых эта оккупация случилась и которые эту оккупацию поддерживали, то я понимаю "работать" с такими "людьми" уже бесполезно. От них просто надо держаться подальше, как от заразы.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:46
Ну люди мрут как мухи потому что:
1. Курят как паровозы.
2. Водку жрут и пиво пьют вместо воды
3. Жрут всякую гадость, не интересуясь составом продуктов.
4. Живут в помещениях, где ламинат и ДСП/ДВП/МДФ -мебель источает аромат формальдегида с тонким послевкусием других смол. Бытовые ПВХ покрытия (тн бытовой линолеум) выделяет концероген.
5. Целыми сутками напролет брызжут жЁлчью на форуме, при этом ведут малоподвижный образ жизни вместо того, чтобы пойти в парк побегать или просто пройтись.
6. Рано или поздно человеку, даже самому здоровому и с правильным образом жизни, понадобится медицина, а ее у нас практически нет. та что есть - дорогая, недоступная по доходам 95% населения.
7. При том, что Украина вроде как "зелена та квитуча", но на самом деле экология уже давно сказала "кряк". Про восточную молчу, на западной вырубают леса так, как будто они захватили вражескую территорию и есть только несколько дней на разграбление, мало нам было Чернобыля - так порох (возможно еще и ега папиредники) еще и ядерный могильник в 80 км от Киева соорудил.
8. По госстату последних лет "естественная" убыль населения 220-250 тысяч в год (то есть, каждые 4 года население ТОЛЬКО ПО ГОССТАТУ И ПО ЭТОМУ ФАКТОРУ ТЕРЯЕТ населения, сопоставимого с населением Молдовы (там якобы 4,5 млн, но уже давно все выехали и осталось порядка 1,5-2 млн)). А проистекает вся эта хрень из-за высокого среднего возраста населения (старое оно у нас), а это в свою очередь проистекает из-за того, что "ВСЕ САМЫЕ УМНЫЕ" (с) и молодые уезжают из Украины все 28 лет независимости (ну не хотят люди ждать всю жизнь "свет в конце тунелля" и обрекать на это своих детей (Макс, не ждите, я серьезно говорю, к тому-же, если то, что Вы думаете о Зе - правда, то есть вариант, что бетон на Печерске домкратом пойдет. Вон, на арендной ветке человек не может однушку на Владимирской сдать 3 недели). Фактически, с 52 млн 1992 года население сократилось до 28-32 (точно никто не знает, ибо все сцыкают перепись проводить ОСТАВШЕГОСЯ населения) млн. и нет никаких причин думать, что население начнет расти. Я-бы назвал то что мы имеем на сегодняшний день - демографическая катастрофа.
9. Ну, и как мы все догадываемся, уровень стресса в Украине намного выше, чем в Швейцарии, Исландии или США. "Все болезни - от нервов и только венерические - от удовольствия" И политика в этом играет не последнюю роль.
10. Вакцинация. Такой темный народ, который ДЕНЬГИ ПЛАТИТ ЧТОБЫ ДАЛИ СПРАВКУ О ВАКЦИНАЦИИ и ее не делать - ...ну что он заслуживает? В Украине эпидемия кори, туберкулеза и СПИДа. Просто какой-то лепрозорий для отчужденных.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:50
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:20
Шария никогда не смотрю, не нравится он мне. Но тут случайно нарвался. Всё не смотрел, только первые 5 мин. Я бы назвал этот ролик: "Вечно вчерашние".
Просто становится понятнее поведение "порохоботов" - берут пример с лидера. Был бы рад, если бы ЕС вообще не прошёл бы в Раду.
А вообще, в Европе, да и во всём цивилизованном мире после такого поражения лидер партии уходит в отставку. Но не у нас.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:36
Re: Політичні дискусії
Да, Порох на этом митинге опять подбуханный был, видно по речи и поведению.
Ничего его провал на выборах не научил, опять та же провалившаяся тоска - томос, язык, теперь вон добавилось истерика за красные шарики.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:43
Попробуйте сейчас добиться чего-то от МОЗ (любые справки, согласования и т. д)
Лютейший бардак во всех подразделениях.
Попробуйте отзвониться к ним же в любое подразделение(кроме директоратов - там секретуточки вежливые сидят, но ничего не решают) - в ответ получите как минимум недовольный тон какой-нибудь старой грымзы, как максимум Вас пошлют лесом.
Вы покупаетесь на дешевый пиар совершенно не зная, что в МОЗ сейчас творится внутри. Единственное достояние Супрун - сломана схема госзакупок, во всем остальном - фейл на зашкваре и популизмом погоняет
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:47
На которую никто не обращает внимания - НЕ ДО ТОГО. А наличное население Украины-де-факто действительно не превышает 32,5 млн. человек, и к концу года (учитывая тенденции первых 4-х месяцев - МИНУС 108 тыс.) только за счет естественной убыли упадет еще на 200 тыс.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:02
А ситуацию с Супрун можно рассматривать как частную, для понимания, что будет, если сломать "схему"? Ну вот избиратель, который ведется на "всех посадим", он понимает, что завтра ему надо будет чего-то "добиться", а ему "Лютейший бардак во всех подразделениях"?
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:10
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