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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3441344234433444

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 169
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:47

Зе- і зеКоманда.
Кажете, що комік вирішив боротись з олігархами???

"Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську. Людину, яка останні роки часом була прапором здорових сил Антимонопольного комітету. Яку ненавиділи і Третьяков із силовиками (ігрові автомати), і Ахметов (енергетика), і Коломойський (АЗС), і поплічники Труханова (Одеський порт – Євротермінал). Та багато хто. До вищого керівництва АМКУ у президента питань не виникло. Бо у вищеозначених представників "бізнес-еліти" проблем з цим не було жодних. Ну, що ж. Яскравий сигнал, що монополії в Україні будуть лише міцніти, а з олігархами "будемо домовлятись", а не поступати з ними як в цивілізованих країнах. І красти будуть продовжувати не тільки з бюджету, а й з кишень громадян напряму. Відома російська формула: "Люди - это новая нефть".

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135889

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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:59

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Зе- і зеКоманда.
Кажете, що комік вирішив боротись з олігархами???

"Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську. Людину, яка останні роки часом була прапором здорових сил Антимонопольного комітету. Яку ненавиділи і Третьяков із силовиками (ігрові автомати), і Ахметов (енергетика), і Коломойський (АЗС), і поплічники Труханова (Одеський порт – Євротермінал). Та багато хто. До вищого керівництва АМКУ у президента питань не виникло. Бо у вищеозначених представників "бізнес-еліти" проблем з цим не було жодних. Ну, що ж. Яскравий сигнал, що монополії в Україні будуть лише міцніти, а з олігархами "будемо домовлятись", а не поступати з ними як в цивілізованих країнах. І красти будуть продовжувати не тільки з бюджету, а й з кишень громадян напряму. Відома російська формула: "Люди - это новая нефть".

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135889

Зображення


Толку от этого Антимонопольного комитета никакого.
То ли Порошенко не давал им работать, то ли персонал некомпетентный. Может и то, и другое. Сомневаюсь, что и Зеленский там наведет порядок.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:20

  airmax78 написав:Надо ускоряться с эмиграцией: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3016571672
Это ж расеяне.


Макс, я Вас полностью понимаю и поддерживаю, но один момент - этот процесс, я надеюсь Вы понимаете, начался не месяц назад. Договорняки между БПП и джеппоблоком показывали, что имеют место процессы. И та-же самая штепа была отпущена под домашний недогий арест, несмотря на привселюдный оголтелый сепаратизм в прямом эфире и активное содействие захвату Славянска.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:21

  Frant написав:Зе- і зеКоманда.
Кажете, що комік вирішив боротись з олігархами???

"Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську. Людину, яка останні роки часом була прапором здорових сил Антимонопольного комітету. Яку ненавиділи і Третьяков із силовиками (ігрові автомати), і Ахметов (енергетика), і Коломойський (АЗС), і поплічники Труханова (Одеський порт – Євротермінал). Та багато хто. До вищого керівництва АМКУ у президента питань не виникло. Бо у вищеозначених представників "бізнес-еліти" проблем з цим не було жодних. Ну, що ж. Яскравий сигнал, що монополії в Україні будуть лише міцніти, а з олігархами "будемо домовлятись", а не поступати з ними як в цивілізованих країнах. І красти будуть продовжувати не тільки з бюджету, а й з кишень громадян напряму. Відома російська формула: "Люди - это новая нефть".

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135889

Начну с того, что Указами Президента были уволены 3 члена АМКУ (все назначенные Порошенко в 2015-м, Загребельская - https://www.president.gov.ua/documents/3782015-19188)
Андрей Вовк работал с 1999 по 2009 годы на различных должностях в корпорации "Укрпроминвест" Петра Порошенко, Игоря Кононенко и Олега Гладковского. С 2012-го - после ее ликвидации - директором фирмы Универсальный правовой советник, но оставался причастным к бизнесу пятого президента. Например, числился членом ревизионной комиссии Международного инвестиционного банка.

https://112.ua/politika/zelenskiy-uvoli ... 98688.html
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №484/2019

Про звільнення А.Вовка з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого

https://www.president.gov.ua/documents/4842019-27889

Полюхович работал в Utel, филиале "Укртелекома", позже - в юридическом департаменте НАК "Нафтогаз Украины".

https://112.ua/politika/zelenskiy-uvoli ... 98688.html
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №485/2019

Про звільнення В.Полюховича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України

https://www.president.gov.ua/documents/4852019-27893

Загребельская с 2014 по 2015 год занимала руководящие должности в управлении по вопросам судоустройства и правовой политики Администрации президента. Она активно выступала против игорной мафии в Украине.

https://112.ua/politika/zelenskiy-uvoli ... 98688.html
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №486/2019

Про звільнення А.Загребельської з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України

https://www.president.gov.ua/documents/4862019-27897

Если верить Антикору (дата публикации!!!)
Корупція при реформуванні Антимонопольного комітету
15 августа 2017
...
Щоб зрозуміти людину, необхідно вивчити її минуле і подивитись на її знайомих.

Так, в 2003 році Загребельська (Ахундова) А.А. була фігурантом кримінальної справи за ч. 1 ст. 303 Кримінального кодексу України...
...
Окрім сказаного, слід зауважити, що з матеріалів кримінальної справи встановлено наступне – станом на березень 2006 року ур** м. Селидово Донецької області Ахундова А.А. на час судових тяжб мала лише середню освіту та не була студентом будь-якого ВИЩу.

З цього приводу є логічне запитання: як в 2006 році вона отримала вищу освіту, а через 2,5 роки (в листопаді 2009 року), отримала Свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю № 3966, видане Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 30.11.2009 року???

Вказане свідчить про можливу підробку документів щодо отримання вищої освіти в 2006 році і, як наслідок, незаконного отримання адвокатського свідоцтва в листопаді 2009 року.
...

https://antikor.com.ua/articles/185263- ... o_komitetu

Специально многое не цитирую, т.к. здесь она характеризуется исключительно словами, рекомендоваными Супрун для коммуникации, но не одобряемыми руководством finance.ua.

По ее борьбе с игральным бизнесом (из ее интервью от 11 июня 2019):

— Ви були проти передавання лотерейного бізнесу в руки УНЛ Олександра Третьякова. Це не доказ вашого стосунку до Пашинського, який, як вважається, пов'язаний з конкурентом УНЛ — компанією МСЛ?

— Моя мета — не допустити, щоб на рівні нормативно-правового акту азартний бізнес назвали лотереєю і дали це в руки одного гравця, без контролю з боку держави. У тому числі — без розуміння державою, хто кінцевий бенефіціар.

— Борючись з монополізмом, ви, з одного боку, якісно виконуєте свою роботу. З іншого боку, ви враховуєте інтерес другого гравця, де є бенефіціарний інтерес Пашинського. Чи не є це тонкою межею між виконанням службових обов'язків і відпрацюванням інтересів партнера?

— Пашинський не є моїм партнером. Я з ним так само знайома, як і з Петренком. Якщо говорити про моє призначення на посаду, то перше клопотання після Майдану підписав Єгор Соболєв, друге — Тетяна Чорновол.

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 11/648636/
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:39

Re: Політичні дискусії

Нові люди команди рехформаторів
Организатор смертельной операции в Княжичах стал главой криминальной полиции Киева
https://strana.ua/news/209903-avtor-ope ... kieva.html
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:03

  Ethereum написав:Нові люди команди рехформаторів
Организатор смертельной операции в Княжичах стал главой криминальной полиции Киева
https://strana.ua/news/209903-avtor-ope ... kieva.html

Блд, зашквар на зашкваре.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:52

  airmax78 написав:
  Ethereum написав:Нові люди команди рехформаторів
Организатор смертельной операции в Княжичах стал главой криминальной полиции Киева
https://strana.ua/news/209903-avtor-ope ... kieva.html

Блд, зашквар на зашкваре.

Вау! Побратими уже "рупор Кремля" наперебой читают-цитируют! 8)
  Frant написав:Якщо Ілля Ківа - націоналіст, то я іспанський льотчик чи китайський мандарин.

Мураев обвинил "Оппозиционную платформу – За жизнь" в срыве выборов

Решение Шестого апелляционного административного суда обязать Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку относительно номеров партий в бюллетенях чревато срывом избирательного процесса. По словам лидера Оппоблока Евгения Мураева, иск с требованием провести повторную жеребьевку подала "Аграрная партия".

На стороне истца в судебном процессе выступила "Оппозиционная платформа – За жизнь", по списку которой в парламент идут одиннадцать представителей команды Петра Порошенко и Илья Кива.

"Зачем они это делают? Это однозначный срыв выборов", - заявил Мураев в телеэфире.

По словам Мураева, полиграфкомбинат "Украина" уже напечатал 5,2 млн бюллетеней, при этом решение суда не останавливает работу предприятия.

"К моменту рассмотрения дела в Верховном Суде будет отпечатано порядка 20 миллионов бюллетеней. Нужно учитывать, что у полиграфкомбината нет запасной бумаги. Ее никто не резервирует. Придется заново покупать, притом, что цена закупки - 280 миллионов гривен. Это деньги налогоплательщиков, то есть, каждого украинца", - подчеркнул оппозиционер.

По словам Мураева, повторная жеребьевка чревата срывом парламентских выборов.

"Срок проведения жеребьевки датируется 26-м числом прошлого месяца. Проводить ее незаконно. Но если ее проведут – это будет означать, что календарный план проведения выборов сорван, а бюллетени не будут напечатаны вовремя. Выборы 21 июля не состоятся. Это приведет к дополнительным расходам, которые в бюджете не предусмотрены", - отметил Евгений Мураев.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:09

  airmax78 написав:
  Ethereum написав:Нові люди команди рехформаторів
Организатор смертельной операции в Княжичах стал главой криминальной полиции Киева
https://strana.ua/news/209903-avtor-ope ... kieva.html

Блд, зашквар на зашкваре.


А что порохофили скажут на это?

Дело против Иванющенко возобновлено
https://korrespondent.net/ukraine/41151 ... zobnovleno

Караул, реванш - друзей-олигархов Порошенко об колено ломают? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:38

  airmax78 написав:
  Ethereum написав:Нові люди команди рехформаторів
Организатор смертельной операции в Княжичах стал главой криминальной полиции Киева
https://strana.ua/news/209903-avtor-ope ... kieva.html

Блд, зашквар на зашкваре.

Порох винний?
Чи це вже Зеленчук його назначив?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:40

Зе- і партія "Чиряк на роті"

Роздуми про "досягнення" любителя купатись в фонтанах:

"Але найбільшу тривогу викликають слабкі рішення, пов’язані з війною. Відсутність підтримки української делегації в ПАРЄ та послаблення українських делегацій в суді в Гаазі та на конференції в Торонто, фактично одностороннє розведення військ у Станиці Луганській із демонстративними обстрілами російської сторони, провальна спроба повернення моряків, рішення Конституційного суду про альтернативні запобіжні заходи для терористів, спроба через суд зареєструвати Клюєва та Шарія кандидатами в депутати, скуповування Медведчуком телеканалів – усе це складники гібридної війни, які відбуваються на тлі постійних заяв чи обмовок команди Зеленського на теми війни, Донбасу, референдумів, російської мови тощо, а також потрапляння відвертих сепаратистів у передвиборчий список партії та в когорту її мажоритарників.

До цього треба додати повернення на екрани сумнозвісного серіалу "Свати", який є важливим знаряддям гібридної війни, що формує образ Малоросії"

https://uainfo.org/blognews/1562335533- ... dsich.html
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