Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Зе- і зеКоманда. Кажете, що комік вирішив боротись з олігархами???
"Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську. Людину, яка останні роки часом була прапором здорових сил Антимонопольного комітету. Яку ненавиділи і Третьяков із силовиками (ігрові автомати), і Ахметов (енергетика), і Коломойський (АЗС), і поплічники Труханова (Одеський порт – Євротермінал). Та багато хто. До вищого керівництва АМКУ у президента питань не виникло. Бо у вищеозначених представників "бізнес-еліти" проблем з цим не було жодних. Ну, що ж. Яскравий сигнал, що монополії в Україні будуть лише міцніти, а з олігархами "будемо домовлятись", а не поступати з ними як в цивілізованих країнах. І красти будуть продовжувати не тільки з бюджету, а й з кишень громадян напряму. Відома російська формула: "Люди - это новая нефть".
Frant написав:Зе- і зеКоманда. Кажете, що комік вирішив боротись з олігархами???
"Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську. Людину, яка останні роки часом була прапором здорових сил Антимонопольного комітету. Яку ненавиділи і Третьяков із силовиками (ігрові автомати), і Ахметов (енергетика), і Коломойський (АЗС), і поплічники Труханова (Одеський порт – Євротермінал). Та багато хто. До вищого керівництва АМКУ у президента питань не виникло. Бо у вищеозначених представників "бізнес-еліти" проблем з цим не було жодних. Ну, що ж. Яскравий сигнал, що монополії в Україні будуть лише міцніти, а з олігархами "будемо домовлятись", а не поступати з ними як в цивілізованих країнах. І красти будуть продовжувати не тільки з бюджету, а й з кишень громадян напряму. Відома російська формула: "Люди - это новая нефть".
Макс, я Вас полностью понимаю и поддерживаю, но один момент - этот процесс, я надеюсь Вы понимаете, начался не месяц назад. Договорняки между БПП и джеппоблоком показывали, что имеют место процессы. И та-же самая штепа была отпущена под домашний недогий арест, несмотря на привселюдный оголтелый сепаратизм в прямом эфире и активное содействие захвату Славянска.
Frant написав:Зе- і зеКоманда. Кажете, що комік вирішив боротись з олігархами???
"Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську. Людину, яка останні роки часом була прапором здорових сил Антимонопольного комітету. Яку ненавиділи і Третьяков із силовиками (ігрові автомати), і Ахметов (енергетика), і Коломойський (АЗС), і поплічники Труханова (Одеський порт – Євротермінал). Та багато хто. До вищого керівництва АМКУ у президента питань не виникло. Бо у вищеозначених представників "бізнес-еліти" проблем з цим не було жодних. Ну, що ж. Яскравий сигнал, що монополії в Україні будуть лише міцніти, а з олігархами "будемо домовлятись", а не поступати з ними як в цивілізованих країнах. І красти будуть продовжувати не тільки з бюджету, а й з кишень громадян напряму. Відома російська формула: "Люди - это новая нефть".
Андрей Вовк работал с 1999 по 2009 годы на различных должностях в корпорации "Укрпроминвест" Петра Порошенко, Игоря Кононенко и Олега Гладковского. С 2012-го - после ее ликвидации - директором фирмы Универсальный правовой советник, но оставался причастным к бизнесу пятого президента. Например, числился членом ревизионной комиссии Международного инвестиционного банка.
Загребельская с 2014 по 2015 год занимала руководящие должности в управлении по вопросам судоустройства и правовой политики Администрации президента. Она активно выступала против игорной мафии в Украине.
Корупція при реформуванні Антимонопольного комітету 15 августа 2017 ... Щоб зрозуміти людину, необхідно вивчити її минуле і подивитись на її знайомих.
Так, в 2003 році Загребельська (Ахундова) А.А. була фігурантом кримінальної справи за ч. 1 ст. 303 Кримінального кодексу України... ... Окрім сказаного, слід зауважити, що з матеріалів кримінальної справи встановлено наступне – станом на березень 2006 року ур** м. Селидово Донецької області Ахундова А.А. на час судових тяжб мала лише середню освіту та не була студентом будь-якого ВИЩу.
З цього приводу є логічне запитання: як в 2006 році вона отримала вищу освіту, а через 2,5 роки (в листопаді 2009 року), отримала Свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю № 3966, видане Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 30.11.2009 року???
Вказане свідчить про можливу підробку документів щодо отримання вищої освіти в 2006 році і, як наслідок, незаконного отримання адвокатського свідоцтва в листопаді 2009 року. ...
Специально многое не цитирую, т.к. здесь она характеризуется исключительно словами, рекомендоваными Супрун для коммуникации, но не одобряемыми руководством finance.ua.
По ее борьбе с игральным бизнесом (из ее интервью от 11 июня 2019):
— Ви були проти передавання лотерейного бізнесу в руки УНЛ Олександра Третьякова. Це не доказ вашого стосунку до Пашинського, який, як вважається, пов'язаний з конкурентом УНЛ — компанією МСЛ?
— Моя мета — не допустити, щоб на рівні нормативно-правового акту азартний бізнес назвали лотереєю і дали це в руки одного гравця, без контролю з боку держави. У тому числі — без розуміння державою, хто кінцевий бенефіціар.
— Борючись з монополізмом, ви, з одного боку, якісно виконуєте свою роботу. З іншого боку, ви враховуєте інтерес другого гравця, де є бенефіціарний інтерес Пашинського. Чи не є це тонкою межею між виконанням службових обов'язків і відпрацюванням інтересів партнера?
— Пашинський не є моїм партнером. Я з ним так само знайома, як і з Петренком. Якщо говорити про моє призначення на посаду, то перше клопотання після Майдану підписав Єгор Соболєв, друге — Тетяна Чорновол.
Решение Шестого апелляционного административного суда обязать Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку относительно номеров партий в бюллетенях чревато срывом избирательного процесса. По словам лидера Оппоблока Евгения Мураева, иск с требованием провести повторную жеребьевку подала "Аграрная партия".
На стороне истца в судебном процессе выступила "Оппозиционная платформа – За жизнь", по списку которой в парламент идут одиннадцать представителей команды Петра Порошенко и Илья Кива.
"Зачем они это делают? Это однозначный срыв выборов", - заявил Мураев в телеэфире.
По словам Мураева, полиграфкомбинат "Украина" уже напечатал 5,2 млн бюллетеней, при этом решение суда не останавливает работу предприятия.
"К моменту рассмотрения дела в Верховном Суде будет отпечатано порядка 20 миллионов бюллетеней. Нужно учитывать, что у полиграфкомбината нет запасной бумаги. Ее никто не резервирует. Придется заново покупать, притом, что цена закупки - 280 миллионов гривен. Это деньги налогоплательщиков, то есть, каждого украинца", - подчеркнул оппозиционер.
По словам Мураева, повторная жеребьевка чревата срывом парламентских выборов.
"Срок проведения жеребьевки датируется 26-м числом прошлого месяца. Проводить ее незаконно. Но если ее проведут – это будет означать, что календарный план проведения выборов сорван, а бюллетени не будут напечатаны вовремя. Выборы 21 июля не состоятся. Это приведет к дополнительным расходам, которые в бюджете не предусмотрены", - отметил Евгений Мураев.
Роздуми про "досягнення" любителя купатись в фонтанах:
"Але найбільшу тривогу викликають слабкі рішення, пов’язані з війною. Відсутність підтримки української делегації в ПАРЄ та послаблення українських делегацій в суді в Гаазі та на конференції в Торонто, фактично одностороннє розведення військ у Станиці Луганській із демонстративними обстрілами російської сторони, провальна спроба повернення моряків, рішення Конституційного суду про альтернативні запобіжні заходи для терористів, спроба через суд зареєструвати Клюєва та Шарія кандидатами в депутати, скуповування Медведчуком телеканалів – усе це складники гібридної війни, які відбуваються на тлі постійних заяв чи обмовок команди Зеленського на теми війни, Донбасу, референдумів, російської мови тощо, а також потрапляння відвертих сепаратистів у передвиборчий список партії та в когорту її мажоритарників.
До цього треба додати повернення на екрани сумнозвісного серіалу "Свати", який є важливим знаряддям гібридної війни, що формує образ Малоросії"