Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Для пересичного много букв. Можно коротко, когда пенсию поднимут, дырка в бюджете увеличится, тарифы вверх, субсидии вниз - это виноват кто будет? Может просто запретить эту чертову экономику, которая не сочетается с обещаниями
Я считаю, что Вы не правы: Денег девать некуда:
Швейцария может конфисковать замороженные миллионы Иванющенко — СМИ Швейцария может конфисковать 72 миллиона франков Юрия Иванющенко, известного как Юра Енакиевский. УКРИНФОРМ 04.07.2019 12:45:30 https://hvylya.net/news/digest/shvejcar ... o-smi.html Швейцария может конфисковать замороженные миллионы Иванющенко — СМИ Швейцария может конфисковать 72 миллиона франков бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко, которые заблокированы на банковских счетах его жены в этой стране.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные DW.
Как напоминает издание, 3 июля Министерство внутренних дел Украины сообщило, что Иванющенко больше не находится в розыске. Правоохранители прекратили его розыск после того, как прокуратура Одесской области сообщила МВД о закрытии уголовного производства против Иванющенко. В течение нескольких лет одесские следователи безуспешно расследовали дело о незаконном завладении Иванющенко крупнейшим рынком города.
«Однако более важным для Иванющенко является другое уголовное дело против него. Оно касается подозрения в хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу. Как подозревают, подконтрольные жене Юрия Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за счет «киотских» средств. Правоохранители подозревают, что деньги были выведены в Швейцарию, а работы по большей части не были проведены», — отмечается в публикации.
Именно по подозрению в отмывании этих денег, как пишет издание, в Швейцарии на счетах жены Иванющенко Ирины заблокированы 72 миллиона франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 миллионов, который наполовину принадлежит Иванющенко. Ирина Иванющенко отвергает все обвинения и уверяет, что заблокированные деньги не связаны с мужем и «киотским» заказом.
В апреле этого года, как следует из данных судебного реестра, Киевский апелляционный суд обязал прокуратуру закрыть «киотское» уголовное производство «из-за затягивания расследования». Это уже второе подобное решение. Впервые адвокаты Иванющенко через суд добились решения о закрытии дела в 2017 году, однако в прошлом году это решение отменил Кассационный уголовный суд.
С помощью решений украинских судов о закрытии дела Юрий Иванющенко пытается разморозить деньги, подав иск в Швейцарии. Впрочем, до сих пор попытки не увенчались успехом, пишет DW. Осенью прошлого года сначала иск отклонил Федеральный уголовный суд, а затем и Федеральный суд страны. Денежные средства, как постановило Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, будут разморожены только в том случае, если Генеральная прокуратура Украины уведомит швейцарскую сторону о невозможности доведения дела до судебного приговора.
«Однако даже если генеральный прокурор таки напишет в Швейцарию письмо о том, что производство закрыто, это еще не означает автоматическое размораживание средств. Ведь фамилия Иванющенко включена в швейцарский санкционный список. В отличие от ЕС и Канады, которые уже сняли санкции с Иванющенко вследствие слишком медленного продвижения в расследовании его дела, Швейцария этого не делает», — утверждает DW.
Швейцарское законодательство позволяет не размораживать активы иностранных эксчиновников даже в том случае, если другие страны не способны довести процедуру правовой помощи до конца. В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета. Для этого нужно политическое решение Федерального Совета — одной из палат швейцарского парламента.
Чтобы спасти активы от конфискации, Иванющенко с декабря 2017 года требует удалить его фамилию из санкционного списка Швейцарии. Главный аргумент — Европейский Союз и Канада уже сделали это. Однако 13 мая этого года Федеральный административный суд Швейцарии отказался вычеркивать Иванющенко из списка. Судьи указали на то, что в Швейцарии и ЕС санкции против окружения Януковича основаны на различных юридических принципах. В Европейском Союзе активы блокируются на основании того, что украинские правоохранительные органы осуществляют расследование против соответствующих лиц по подозрению в хищении государственных средств. Зато в Швейцарии деньги блокируются на основании того, что они, «вероятно, имеют коррупционное происхождение» — независимо от того, могут ли иностранные правоохранительные органы это доказать.
По данным издания, все необходимое для расследования дела у украинских правоохранителей есть. Еще в конце 2017 года Швейцария передала Украине банковские документы, которые могут доказать незаконное происхождение денег на счетах Иванющенко и его семьи. Федеральный административный суд считает, что переданных доказательств может оказаться вполне достаточно, чтобы украинская сторона добивалась в Швейцарии конфискации средств Иванющенко и передачи их Украине. «Впрочем, очевидно, что такой запрос Киев до сих пор не предоставил», — констатирует издание.
В то же время, как сообщили DW в Федеральном суде Швейцарии, Иванющенко обжаловал майское решение Федерального административного суда. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна. Пока же швейцарские деньги Иванющенко остаются заблокированными.
Как сообщалось, экснардеп от «Партии регионов» Юрий Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», бежал из Украины после Революции достоинства. Иванющенко подозревали в завладении денежными средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка «7-й километр».
В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура.
Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против эксдепутата. О новых производствах или подозрениях правоохранители после этого не сообщали.
В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко «в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения».
В начале июля стало известно, что Иванющенко сняли с розыска.
Таких, Лазаренко, Звягильский,....... - список с каждым годом растёт. Реальные деньги - Украине не нужны они нужны Швейцарии?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ціна місця для "слуг" народу: Найєм назвав розцінки на виборах до Верховної Ради і заявив, що йому це не по кишені четвер, 4 липень 2019, 18:44 Twittergoogle_plus https://patrioty.org.ua/politic/tsina-m ... 85736.html Просто з "кишені" витягти такі гроші, якщо ти не мультимільйонер - неможливо. Отже для перемоги треба комусь продатись, зі всіма наслідками для себе та держави
Щоб виграти вибори по мажоритарці на окрузі, потрібно $1 млн або понад 26 млн грн. Про це розповів нардеп Мустафа Найємв ефірі Skrypin.ua, зазначають Патріоти України. Парламентарій пояснив, чому не бере участі у виборах.
"Я розглядав похід на мажоритарний округ - 217-й. Це Оболонь. Глибоко занурився у ситуацію і взнав, що відбувається.
Для того, щоб просто брати участь у кампанії, треба мінімум 100 тисяч доларів, для того, щоб просто почати цю кампанію. Це зібрати команду, замовити рекламу, комунікацію, підготувати пересувні команди. Говорити, що голими руками можна взяти округ - це неправда.
Для того, щоб створювати конкуренцію, треба 200-300 (тисяч доларів. - ред.). А реально, щоб виграти на окрузі, наприклад на 217-у, де вже працює сітка, це треба не менше 500 - мільйон. Це те, що я розрахував по собі", - розповів Найєм.
Нардеп також розповів, що "пройшовся по знайомих бізнесменах".
"Ми могли зібрати десь 300-400 тисяч доларів. І у мене виникло дуже просте запитання. Добре, я зберу ці гроші, піду в цю кампанію. 300-400 тисяч доларів просто так не дають, по-перше. І друге - для мене це великі гроші. Просто викинути їх на місяць піару для себе, а потім опинитися у парламенті і бути зобов'язаним комусь, бути одинаком-самовисуванцем... Це не те, що я хочу", - заявив Найєм.
Нардеп назвав ситуацію із мажоритаркою "лицемірством".
"Очиститися" через округ, йти боротися з сітками, розенблатами, кононенками. І це вважається очищенням. Це лицемірство", - сказав парламентарій.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Друзья, в деле отмывания Порошенко преступных доходов появились новые интересные факты. Мы обратили внимание на информацию НБУ, что в период мая-июня 2019 года средства физических лиц в принадлежащем Порошенко Международном инвестиционном банке резко уменьшились на 799,9 млн гривен. Более глубокое изучение вопроса и контакт с банковскими чиновниками привел нас с очень интересным результатам. Оказывается, за три дня до второго тура президентских выборов, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными", - написал он.
По данным Портнова, то же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. "В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр", - подчеркнул юрист.
"Мы зарегистрировали вчера в ГБР ходатайство с конкретными фактами и датами и планируем доказать, что эти деньги были украдены у государства и отмыты в офшорах. Теперь следствие должно будет также изучить, куда эти деньги ушли - просто спрятал в другое место, спасая их от предстоящего ареста или на подкуп избирателей, финансирование митингов и содержание подконтрольных СМИ и порохоботов", - отметил Портнов.
Юрист обратился к журналистам с предложением задать Порошенко прямой вопрос, снимал ли он эти суммы в указанные даты и с какой целью. "В зависимости от его ответа мы совершим следующий ход. Не переключайтесь."
freeze написав:Порохоботы как в январе начали поливать Зеленского, так остановиться не могут и осознать примитивную вещь. Сейчас наблюдается отток голосов от Зеленского к Оппоблоку, порохоботам на моменте надо уже негласно поддерживать Слугу.
Есть такая сказочка о голом короле. Где портные-мошенники убедили короля, что платье для короля пошито шикарное, но видеть платье могут только избранные. Могу в сюжете напутать, но не столь важно. Важно в том, что у вас не голый король виноват и не портные-мошенники виноваты. А виноват тот самый мальчик, который сказал:- а король-то голый. Вот и порохоботы виноваты, которые тот самый мальчик. PS. Портные ... Портнов ... интересные ассоциация из сказки получаются
freeze написав:Или они надеются, что с Оппоблоком ПЕС наладит взаимоотношения лучше, чем с Зеленским ?
Вот вы и проговорились, что СН будет с Оппой сотрудничать в Раде. Проекция.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
А кто конкретно назначил Приступу заместителем руководителя столичной полиции - начальником криминальной полиции Киева? Т.е. кто по своим должностным обязанностям имеет право назначать (и назначил) на эту должность?
А кто конкретно назначил Приступу заместителем руководителя столичной полиции - начальником криминальной полиции Киева? Т.е. кто по своим должностным обязанностям имеет право назначать (и назначил) на эту должность?
Имя, сестра, имя! (с)
Возможно лучший, независимый Министр Внутренних Дел?
Frant написав:Партію "Слука нароту" треба було би перейменувати на "Чиряк на роті". Це більш адекватна назва для бригади недалеких популістів, мета яких - дерибан держвласності і освоєння бюджетних потоків.
Порохоботы как в январе начали поливать Зеленского, так остановиться не могут и осознать примитивную вещь. Сейчас наблюдается отток голосов от Зеленского к Оппоблоку, порохоботам на моменте надо уже негласно поддерживать Слугу. Или они надеются, что с Оппоблоком ПЕС наладит взаимоотношения лучше, чем с Зеленским ?
Вчера ждал человека в машине - слушал радио. Аналитика такова, что голоса СН теряет за счет того, что ЗЕ оказался не таким пророссийским как кто-то себе напридумал. Он молчал - да, и каждый себе выдумывал что хотел. Кто-то ошибся. Кто-то -нет.
Ускоряться Вам давно пора. Но что Вас удивило по Вашей ссылке? Штепу освободили и оправдали ещё при По, так что претензии к нему. А требования... Вас удивляют аплодисменты за снижение тарифов и цен на газ? Этому аплодировали бы в любом регионе. Вас удивляет требование рабочих мест? Абсолютно нормальное и справедливое требование. Кто развалил промышленность (и не только на Донбассе) вопрос спорный. В этом участвовали все, начиная с 1991. Во всяком случае, Бойко и Королевская, максимум, участвовали в развале, а не развалили. Насчёт "Они хотели, чтоб мы кричали на улицах «Слава Бандере», чтоб мы ходили только в их церкви" - а что не так было? Не пропагандируется Бандера чуть ли не как главный герой Украины? В связи с томосом (да и до него) не преследовалась УПЦ МП? Вы сомневались, что на Донбассе будут выступать за русский язык? И для этого не надо настраивать бабушек. А работать с людьми нужно везде, а не только на Донбассе. Так что удивляет Ваше с автором ссылки удивление. И Ваш вывод: "Это ж расеяне." Откуда он следует? Только из русского языка?
Меня уже ничего не удивляет. Если в городе, который перенес российскую оккупацию и ценой многих жизней украинских солдат и добровольцев был освобожден, нарот приходит на шабаш пророссийских сил и аплодирует у6людкам, из-за которых эта оккупация случилась и которые эту оккупацию поддерживали, то я понимаю "работать" с такими "людьми" уже бесполезно. От них просто надо держаться подальше, как от заразы.
Но они есть такие как есть и если сами в рф не свалили, то может уже и не свалят. Что делать? Отказываться от Донбасса? Если туда как в Крым войдут войска рф, то они просто станут ближе к Печерску на несколько сот км. Как это ни цинично, но лучше уж иметь буферную зону чем не иметь.