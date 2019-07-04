Швейцария может конфисковать замороженные миллионы Иванющенко — СМИШвейцария может конфисковать 72 миллиона франков Юрия Иванющенко, известного как Юра Енакиевский.УКРИНФОРМ 04.07.2019 12:45:30Швейцария может конфисковать замороженные миллионы Иванющенко — СМИШвейцария может конфисковать 72 миллиона франков бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от «Партии регионов» Юрия Иванющенко, которые заблокированы на банковских счетах его жены в этой стране.Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные DW.Как напоминает издание, 3 июля Министерство внутренних дел Украины сообщило, что Иванющенко больше не находится в розыске. Правоохранители прекратили его розыск после того, как прокуратура Одесской области сообщила МВД о закрытии уголовного производства против Иванющенко. В течение нескольких лет одесские следователи безуспешно расследовали дело о незаконном завладении Иванющенко крупнейшим рынком города.«Однако более важным для Иванющенко является другое уголовное дело против него. Оно касается подозрения в хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу. Как подозревают, подконтрольные жене Юрия Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за счет «киотских» средств. Правоохранители подозревают, что деньги были выведены в Швейцарию, а работы по большей части не были проведены», — отмечается в публикации.Именно по подозрению в отмывании этих денег, как пишет издание, в Швейцарии на счетах жены Иванющенко Ирины заблокированы 72 миллиона франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 миллионов, который наполовину принадлежит Иванющенко. Ирина Иванющенко отвергает все обвинения и уверяет, что заблокированные деньги не связаны с мужем и «киотским» заказом.В апреле этого года, как следует из данных судебного реестра, Киевский апелляционный суд обязал прокуратуру закрыть «киотское» уголовное производство «из-за затягивания расследования». Это уже второе подобное решение. Впервые адвокаты Иванющенко через суд добились решения о закрытии дела в 2017 году, однако в прошлом году это решение отменил Кассационный уголовный суд.С помощью решений украинских судов о закрытии дела Юрий Иванющенко пытается разморозить деньги, подав иск в Швейцарии. Впрочем, до сих пор попытки не увенчались успехом, пишет DW. Осенью прошлого года сначала иск отклонил Федеральный уголовный суд, а затем и Федеральный суд страны. Денежные средства, как постановило Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, будут разморожены только в том случае, если Генеральная прокуратура Украины уведомит швейцарскую сторону о невозможности доведения дела до судебного приговора.«Однако даже если генеральный прокурор таки напишет в Швейцарию письмо о том, что производство закрыто, это еще не означает автоматическое размораживание средств. Ведь фамилия Иванющенко включена в швейцарский санкционный список. В отличие от ЕС и Канады, которые уже сняли санкции с Иванющенко вследствие слишком медленного продвижения в расследовании его дела, Швейцария этого не делает», — утверждает DW.Швейцарское законодательство позволяет не размораживать активы иностранных эксчиновников даже в том случае, если другие страны не способны довести процедуру правовой помощи до конца. В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета. Для этого нужно политическое решение Федерального Совета — одной из палат швейцарского парламента.Чтобы спасти активы от конфискации, Иванющенко с декабря 2017 года требует удалить его фамилию из санкционного списка Швейцарии. Главный аргумент — Европейский Союз и Канада уже сделали это. Однако 13 мая этого года Федеральный административный суд Швейцарии отказался вычеркивать Иванющенко из списка. Судьи указали на то, что в Швейцарии и ЕС санкции против окружения Януковича основаны на различных юридических принципах. В Европейском Союзе активы блокируются на основании того, что украинские правоохранительные органы осуществляют расследование против соответствующих лиц по подозрению в хищении государственных средств. Зато в Швейцарии деньги блокируются на основании того, что они, «вероятно, имеют коррупционное происхождение» — независимо от того, могут ли иностранные правоохранительные органы это доказать.По данным издания, все необходимое для расследования дела у украинских правоохранителей есть. Еще в конце 2017 года Швейцария передала Украине банковские документы, которые могут доказать незаконное происхождение денег на счетах Иванющенко и его семьи. Федеральный административный суд считает, что переданных доказательств может оказаться вполне достаточно, чтобы украинская сторона добивалась в Швейцарии конфискации средств Иванющенко и передачи их Украине. «Впрочем, очевидно, что такой запрос Киев до сих пор не предоставил», — констатирует издание.В то же время, как сообщили DW в Федеральном суде Швейцарии, Иванющенко обжаловал майское решение Федерального административного суда. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна. Пока же швейцарские деньги Иванющенко остаются заблокированными.Как сообщалось, экснардеп от «Партии регионов» Юрий Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», бежал из Украины после Революции достоинства. Иванющенко подозревали в завладении денежными средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка «7-й километр».В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура.Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против эксдепутата. О новых производствах или подозрениях правоохранители после этого не сообщали.В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко «в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения».В начале июля стало известно, что Иванющенко сняли с розыска.