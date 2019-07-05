Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:23

rjkz написав: Вчера ждал человека в машине - слушал радио.

Аналитика такова, что голоса СН теряет за счет того, что ЗЕ оказался не таким пророссийским как кто-то себе напридумал. Он молчал - да, и каждый себе выдумывал что хотел. Кто-то ошибся. Кто-то -нет.

Это уже идут отмазки технологов Зеленского типа герой оказался не таким пророссийским.На самом деле вижу два момента падения рейтинга.Глупая кадровая политика - набрать порохоботов в свой список, притом что его предвыборная компания строилась на критике Порошенко, предложить Климкину должность министра опять, это опа полная, не пошел Климкин, предложить должность ксерокопии Климкина Пристайко, которого рекомендовал Климкин, затем сцепиться с Климкиным и повторно внести в Раду протеже Климкина, это повторная опа. И таких фактов уже много.Второй момент, это его политика насчет Донбасса, Зеленский двумя глазами подмигивал, что у него свежие идеи, не озвучивал, но подмигивал постоянно, это все видели.В результате новые идеи оказались зачитыванием пятилетних речей Пороха, которые мы опять будем слушать еще пять лет.Да и третий момент есть, уже все поняли, что катавасия с бегающими хунвейбинами, которые будут навязывать судам и госслужащим, что им надо делать, будет продолжена по полной.Короче говоря те же яйца только в профиль. Единственно радует, во первых, что новый президент оказался глубоким атеистом, во вторых, унылые папередники заменились на веселых ребят, улыбка всегда лучше потоков желчи и стонов.