Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Есть такая сказочка о голом короле. Где портные-мошенники убедили короля, что платье для короля пошито шикарное, но видеть платье могут только избранные. Могу в сюжете напутать, но не столь важно. Важно в том, что у вас не голый король виноват и не портные-мошенники виноваты. А виноват тот самый мальчик, который сказал:- а король-то голый. Вот и порохоботы виноваты, которые тот самый мальчик.
М-да... Детская сказка вам явно не далась
Король в ней оказался голым от бесконтрольной любви к нарядам. За долгие годы он все испробовал и уже не знал, чем удивить ни себя, ни окружение. Ну вылитый Порошенко и его тщеславие
К Зеленскому, находящемуся 1 месяц в кресле Президента и 6 месяцев в политике как таковой, эта аллегория никак не применима.
А кто конкретно назначил Приступу заместителем руководителя столичной полиции - начальником криминальной полиции Киева? Т.е. кто по своим должностным обязанностям имеет право назначать (и назначил) на эту должность?
Имя, сестра, имя! (с)
Возможно лучший, независимый Министр Внутренних Дел?
Увы, вы не угадали. Придется помочь.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національну поліцію ... Стаття 15. Територіальні органи поліції
1. Територіальні органи поліції утворюються як юридичні особи публічного права в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ... ... 6. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з посад керівник територіального органу поліції.
rjkz написав:Вчера ждал человека в машине - слушал радио. Аналитика такова, что голоса СН теряет за счет того, что ЗЕ оказался не таким пророссийским как кто-то себе напридумал. Он молчал - да, и каждый себе выдумывал что хотел. Кто-то ошибся. Кто-то -нет.
Это уже идут отмазки технологов Зеленского типа герой оказался не таким пророссийским. На самом деле вижу два момента падения рейтинга. Глупая кадровая политика - набрать порохоботов в свой список, притом что его предвыборная компания строилась на критике Порошенко, предложить Климкину должность министра опять, это опа полная, не пошел Климкин, предложить должность ксерокопии Климкина Пристайко, которого рекомендовал Климкин, затем сцепиться с Климкиным и повторно внести в Раду протеже Климкина, это повторная опа. И таких фактов уже много. Второй момент, это его политика насчет Донбасса, Зеленский двумя глазами подмигивал, что у него свежие идеи, не озвучивал, но подмигивал постоянно, это все видели. В результате новые идеи оказались зачитыванием пятилетних речей Пороха, которые мы опять будем слушать еще пять лет. Да и третий момент есть, уже все поняли, что катавасия с бегающими хунвейбинами, которые будут навязывать судам и госслужащим, что им надо делать, будет продолжена по полной.
Короче говоря те же яйца только в профиль. Единственно радует, во первых, что новый президент оказался глубоким атеистом, во вторых, унылые папередники заменились на веселых ребят, улыбка всегда лучше потоков желчи и стонов.
rjkz написав:Вчера ждал человека в машине - слушал радио. Аналитика такова, что голоса СН теряет за счет того, что ЗЕ оказался не таким пророссийским как кто-то себе напридумал. Он молчал - да, и каждый себе выдумывал что хотел. Кто-то ошибся. Кто-то -нет.
Это уже идут отмазки технологов Зеленского типа герой оказался не таким пророссийским. На самом деле вижу два момента падения рейтинга. Глупая кадровая политика - набрать порохоботов в свой список, притом что его предвыборная компания строилась на критике Порошенко, предложить Климкину должность министра опять, это опа полная, не пошел Климкин, предложить должность ксерокопии Климкина Пристайко, которого рекомендовал Климкин, затем сцепиться с Климкиным и повторно внести в Раду протеже Климкина, это повторная опа. И таких фактов уже много. Второй момент, это его политика насчет Донбасса, Зеленский двумя глазами подмигивал, что у него свежие идеи, не озвучивал, но подмигивал постоянно, это все видели. В результате новые идеи оказались зачитыванием пятилетних речей Пороха, которые мы опять будем слушать еще пять лет. Да и третий момент есть, уже все поняли, что катавасия с бегающими хунвейбинами, которые будут навязывать судам и госслужащим, что им надо делать, будет продолжена по полной.
Короче говоря те же яйца только в профиль. Единственно радует, во первых, что новый президент оказался глубоким атеистом, во вторых, унылые папередники заменились на веселых ребят, улыбка всегда лучше потоков желчи и стонов.
freeze написав: Единственно радует, во первых, что новый президент оказался глубоким атеистом
Ух ты - приятно удивлен. Только можете, плиз, детализировать - где когда и как он это давал понять. Мимо меня прошло, а нам, убежденным атеистам, нужно держаться друг за друга - нас мало
Зеленский на Троицу даже церковь не посетил, ПОП бы уже с песнопениями обьехал несколько церквей. И в синагогах ни разу не замечен. Да и в принципе никаких речей по церковным вопросом не толкал, чувствуется, что ему это в тягость.
Тут с чем сравнивать, по сравнению с Януковичем и Порошенко явный плюс. По сравнению с Рузвельтом, Тэтчер или товарищем Си жирный минус.
Конечно надо еще посмотреть, что будет после выборов Рады. Но сдается мне, что будет в новой Раде типичный трэш, так характерный для украинского парламентаризма.
Кстати по инсайду, делали замеры по многим округам по всей стране, почти везде побеждают самовыдвиженцы, кандидаты Слуг народа в основном пролетают, хотя по партийному списку почти на всех округах, кроме львовских, СН набирает больше всего. То есть слухи о большинстве СН в Раде, обычный пиар, на самом деле нужна будет коалиция минимум из трех партий.