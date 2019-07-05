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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:57
freeze написав:
UA написав:Зеленский это как Ляшко. Только Ляшко талантливый, лучше свою роль играет.
Только Ляшко никогда не будет президентом, так что по талантам вопрос спорный.
Ляшко это для узкой прослойки оторваной от земли богемы - ценителей извращений.
Зеленский это так... попса, масс. культ.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:28
freeze написав:
Зеленский на Троицу даже церковь не посетил, ПОП бы уже с песнопениями обьехал несколько церквей.
И в синагогах ни разу не замечен.
Да и в принципе никаких речей по церковным вопросом не толкал, чувствуется, что ему это в тягость.
Не посещает зданий культа не только атеист. Поэтому предположение смелое. Но даже за это можно похвалить
Нерелигиозный Президент - признак цивилизованного государства
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