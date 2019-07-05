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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3444344534463447 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 169 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 169 Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:57 freeze написав: UA написав: Зеленский это как Ляшко. Только Ляшко талантливый, лучше свою роль играет.



Только Ляшко никогда не будет президентом, так что по талантам вопрос спорный. Только Ляшко никогда не будет президентом, так что по талантам вопрос спорный.

Ляшко это для узкой прослойки оторваной от земли богемы - ценителей извращений.

Зеленский это так... попса, масс. культ. Ляшко это для узкой прослойки оторваной от земли богемы - ценителей извращений.Зеленский это так... попса, масс. культ. UA Повідомлень: 4272 З нами з: 19.07.08 Подякував: 445 раз. Подякували: 635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:28 freeze написав:

Зеленский на Троицу даже церковь не посетил, ПОП бы уже с песнопениями обьехал несколько церквей.

И в синагогах ни разу не замечен.

Да и в принципе никаких речей по церковным вопросом не толкал, чувствуется, что ему это в тягость. Зеленский на Троицу даже церковь не посетил, ПОП бы уже с песнопениями обьехал несколько церквей.И в синагогах ни разу не замечен.Да и в принципе никаких речей по церковным вопросом не толкал, чувствуется, что ему это в тягость.



Не посещает зданий культа не только атеист. Поэтому предположение смелое. Но даже за это можно похвалить Нерелигиозный Президент - признак цивилизованного государства Не посещает зданий культа не только атеист. Поэтому предположение смелое. Но даже за это можно похвалитьНерелигиозный Президент - признак цивилизованного государства zРадио

Повідомлень: 2822 З нами з: 02.05.18 Подякував: 735 раз. Подякували: 1716 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:21 zРадио написав: freeze написав:

Зеленский на Троицу даже церковь не посетил, ПОП бы уже с песнопениями обьехал несколько церквей.

И в синагогах ни разу не замечен.

Да и в принципе никаких речей по церковным вопросом не толкал, чувствуется, что ему это в тягость. Зеленский на Троицу даже церковь не посетил, ПОП бы уже с песнопениями обьехал несколько церквей.И в синагогах ни разу не замечен.Да и в принципе никаких речей по церковным вопросом не толкал, чувствуется, что ему это в тягость.



Не посещает зданий культа не только атеист. Поэтому предположение смелое. Но даже за это можно похвалить Нерелигиозный Президент - признак цивилизованного государства Не посещает зданий культа не только атеист. Поэтому предположение смелое. Но даже за это можно похвалитьНерелигиозный Президент - признак цивилизованного государства



Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа" .

Зато він знає що обстрілюють мирне населення.

У Зеленского не говорят ГПУ, откуда у них информация о обстрелах ВСУ гражданских на Донбассе

https://ukranews.com/news/640648-u-zele ... a-donbasse Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа"Зато він знає що обстрілюють мирне населення.У Зеленского не говорят ГПУ, откуда у них информация о обстрелах ВСУ гражданских на Донбассе Ethereum Повідомлень: 613 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:54 Ethereum написав: Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа" .

Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа"



Тогда уж рабов божих Хотя если мерять этой линейкой электоральные пристрастия, то процент верующих у Порошенко будет выше, чем у Зеленского (во-первых, ЗУ, а во-вторых, томос-шоу).



При этом наука достоверно точно установила, что неверующие имеют более высокий IQ. В среднем, разумеется - прошу никого персонально не обижаться Тогда уж рабов божихХотя если мерять этой линейкой электоральные пристрастия, то процент верующих у Порошенко будет выше, чем у Зеленского (во-первых, ЗУ, а во-вторых, томос-шоу).При этом наука достоверно точно установила, что неверующие имеют более высокий IQ. В среднем, разумеется - прошу никого персонально не обижаться zРадио

Повідомлень: 2822 З нами з: 02.05.18 Подякував: 735 раз. Подякували: 1716 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 00:05 zРадио написав: Ethereum написав: Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа" .

Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа"



Тогда уж рабов божих Хотя если мерять этой линейкой электоральные пристрастия, то процент верующих у Порошенко будет выше, чем у Зеленского (во-первых, ЗУ, а во-вторых, томос-шоу).



При этом наука достоверно точно установила, что неверующие имеют более высокий IQ. В среднем, разумеется - прошу никого персонально не обижаться Тогда уж рабов божихХотя если мерять этой линейкой электоральные пристрастия, то процент верующих у Порошенко будет выше, чем у Зеленского (во-первых, ЗУ, а во-вторых, томос-шоу).При этом наука достоверно точно установила, что неверующие имеют более высокий IQ. В среднем, разумеется - прошу никого персонально не обижаться



Та чого ображатися,всі агенти фсб-кгб безбожники на вашій мові.

Інтелект може і високий в презедента,зато в куклів народа не дуже. І при чому тут По? Запишіть в нотатку- ніколи не голосував за олігархів і бандюків. А ви не раз певно? Ну як за януковича не голосувати,він же язык сохранил)).

Та що там з обстрілами мирного населення? Це ж вказівка фсб таке тулити, у всій вашій пресі пишуть. А наш презедент ,майже проффесор повторив це як мантру устами міністра( та вона без ІQ) . Де вони беруться ? Неуки ,безбожники і зоофіли? Напевне це пережитки гомосоветикусів та бандюковичів.

Ви звідти? То помовчіть ,бо розумні не мають на таке відповіді ... Та чого ображатися,всі агенти фсб-кгб безбожники на вашій мові.Інтелект може і високий в презедента,зато в куклів народа не дуже. І при чому тут По? Запишіть в нотатку- ніколи не голосував за олігархів і бандюків. А ви не раз певно? Ну як за януковича не голосувати,він же язык сохранил)).Та що там з обстрілами мирного населення? Це ж вказівка фсб таке тулити, у всій вашій пресі пишуть. А наш презедент ,майже проффесор повторив це як мантру устами міністра( та вона без ІQ) . Де вони беруться ? Неуки ,безбожники і зоофіли? Напевне це пережитки гомосоветикусів та бандюковичів.Ви звідти? То помовчіть ,бо розумні не мають на таке відповіді ... Ethereum Повідомлень: 613 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 00:18 Ethereum написав: Та чого ображатися,всі агенти фсб-кгб безбожники на вашій мові.

Інтелект може і високий в презедента,зато в куклів народа не дуже. І при чому тут По? Запишіть в нотатку- ніколи не голосував за олігархів і бандюків. А ви не раз певно? Ну як за януковича не голосувати,він же язык сохранил)).

Та що там з обстрілами мирного населення? Це ж вказівка фсб таке тулити, у всій вашій пресі пишуть. А наш презедент ,майже проффесор повторив це як мантру устами міністра( та вона без ІQ) . Де вони беруться ? Неуки ,безбожники і зоофіли? Напевне це пережитки гомосоветикусів та бандюковичів.

Ви звідти? То помовчіть ,бо розумні не мають на таке відповіді ... Та чого ображатися,всі агенти фсб-кгб безбожники на вашій мові.Інтелект може і високий в презедента,зато в куклів народа не дуже. І при чому тут По? Запишіть в нотатку- ніколи не голосував за олігархів і бандюків. А ви не раз певно? Ну як за януковича не голосувати,він же язык сохранил)).Та що там з обстрілами мирного населення? Це ж вказівка фсб таке тулити, у всій вашій пресі пишуть. А наш презедент ,майже проффесор повторив це як мантру устами міністра( та вона без ІQ) . Де вони беруться ? Неуки ,безбожники і зоофіли? Напевне це пережитки гомосоветикусів та бандюковичів.Ви звідти? То помовчіть ,бо розумні не мають на таке відповіді ...



Ночной словесный энурез? ФСБ, олигархи, янукович, безбожники, зоофилы... Тяжелый случай



Что касается заявления окружения Зеленского об обстрелах мирного населения - а причем тут я? Зачем ты пристегиваешь меня к чужой позиции? Я ее не разделяю! Я считаю, что ВСУ обстреливают боевиков, причем делают это, отвечая на огонь с их стороны. А случайные жертвы мирного населения - это ответственность тех, кто навлек на них огонь, т.е. в данном случае - это ответственность лидеров сепаратистов Ночной словесный энурез?ФСБ, олигархи, янукович, безбожники, зоофилы... Тяжелый случайЧто касается заявления окружения Зеленского об обстрелах мирного населения - а причем тут я? Зачем ты пристегиваешь меня к чужой позиции? Я ее не разделяю! Я считаю, что ВСУ обстреливают боевиков, причем делают это, отвечая на огонь с их стороны. А случайные жертвы мирного населения - это ответственность тех, кто навлек на них огонь, т.е. в данном случае - это ответственность лидеров сепаратистов zРадио

Повідомлень: 2822 З нами з: 02.05.18 Подякував: 735 раз. Подякували: 1716 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3444344534463447 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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