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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3444344534463447

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 169
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:57

  freeze написав:
UA написав:Зеленский это как Ляшко. Только Ляшко талантливый, лучше свою роль играет.


Только Ляшко никогда не будет президентом, так что по талантам вопрос спорный.

Ляшко это для узкой прослойки оторваной от земли богемы - ценителей извращений.
Зеленский это так... попса, масс. культ. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:28

  freeze написав:
Зеленский на Троицу даже церковь не посетил, ПОП бы уже с песнопениями обьехал несколько церквей.
И в синагогах ни разу не замечен.
Да и в принципе никаких речей по церковным вопросом не толкал, чувствуется, что ему это в тягость.


Не посещает зданий культа не только атеист. Поэтому предположение смелое. Но даже за это можно похвалить 8) Нерелигиозный Президент - признак цивилизованного государства
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:21

  zРадио написав:
  freeze написав:
Зеленский на Троицу даже церковь не посетил, ПОП бы уже с песнопениями обьехал несколько церквей.
И в синагогах ни разу не замечен.
Да и в принципе никаких речей по церковным вопросом не толкал, чувствуется, что ему это в тягость.


Не посещает зданий культа не только атеист. Поэтому предположение смелое. Но даже за это можно похвалить 8) Нерелигиозный Президент - признак цивилизованного государства


Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа" :D .
Зато він знає що обстрілюють мирне населення.
У Зеленского не говорят ГПУ, откуда у них информация о обстрелах ВСУ гражданских на Донбассе
https://ukranews.com/news/640648-u-zele ... a-donbasse
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:54

  Ethereum написав:Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа" :D .


Тогда уж рабов божих :mrgreen: Хотя если мерять этой линейкой электоральные пристрастия, то процент верующих у Порошенко будет выше, чем у Зеленского (во-первых, ЗУ, а во-вторых, томос-шоу).

При этом наука достоверно точно установила, что неверующие имеют более высокий IQ. В среднем, разумеется - прошу никого персонально не обижаться
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:05

  zРадио написав:
  Ethereum написав:Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа" :D .


Тогда уж рабов божих :mrgreen: Хотя если мерять этой линейкой электоральные пристрастия, то процент верующих у Порошенко будет выше, чем у Зеленского (во-первых, ЗУ, а во-вторых, томос-шоу).

При этом наука достоверно точно установила, что неверующие имеют более высокий IQ. В среднем, разумеется - прошу никого персонально не обижаться


Та чого ображатися,всі агенти фсб-кгб безбожники на вашій мові.
Інтелект може і високий в презедента,зато в куклів народа не дуже. І при чому тут По? Запишіть в нотатку- ніколи не голосував за олігархів і бандюків. А ви не раз певно? Ну як за януковича не голосувати,він же язык сохранил)).
Та що там з обстрілами мирного населення? Це ж вказівка фсб таке тулити, у всій вашій пресі пишуть. А наш презедент ,майже проффесор повторив це як мантру устами міністра( та вона без ІQ) . Де вони беруться ? Неуки ,безбожники і зоофіли? Напевне це пережитки гомосоветикусів та бандюковичів.
Ви звідти? То помовчіть ,бо розумні не мають на таке відповіді ...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:18

  Ethereum написав:Та чого ображатися,всі агенти фсб-кгб безбожники на вашій мові.
Інтелект може і високий в презедента,зато в куклів народа не дуже. І при чому тут По? Запишіть в нотатку- ніколи не голосував за олігархів і бандюків. А ви не раз певно? Ну як за януковича не голосувати,він же язык сохранил)).
Та що там з обстрілами мирного населення? Це ж вказівка фсб таке тулити, у всій вашій пресі пишуть. А наш презедент ,майже проффесор повторив це як мантру устами міністра( та вона без ІQ) . Де вони беруться ? Неуки ,безбожники і зоофіли? Напевне це пережитки гомосоветикусів та бандюковичів.
Ви звідти? То помовчіть ,бо розумні не мають на таке відповіді ...


Ночной словесный энурез? :mrgreen: ФСБ, олигархи, янукович, безбожники, зоофилы... Тяжелый случай :D

Что касается заявления окружения Зеленского об обстрелах мирного населения - а причем тут я? Зачем ты пристегиваешь меня к чужой позиции? Я ее не разделяю! Я считаю, что ВСУ обстреливают боевиков, причем делают это, отвечая на огонь с их стороны. А случайные жертвы мирного населения - это ответственность тех, кто навлек на них огонь, т.е. в данном случае - это ответственность лидеров сепаратистов
zРадио
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