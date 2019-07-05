Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Зеленский на Троицу даже церковь не посетил, ПОП бы уже с песнопениями обьехал несколько церквей. И в синагогах ни разу не замечен. Да и в принципе никаких речей по церковным вопросом не толкал, чувствуется, что ему это в тягость.
Не посещает зданий культа не только атеист. Поэтому предположение смелое. Но даже за это можно похвалить Нерелигиозный Президент - признак цивилизованного государства
freeze написав: Зеленский на Троицу даже церковь не посетил, ПОП бы уже с песнопениями обьехал несколько церквей. И в синагогах ни разу не замечен. Да и в принципе никаких речей по церковным вопросом не толкал, чувствуется, что ему это в тягость.
Не посещает зданий культа не только атеист. Поэтому предположение смелое. Но даже за это можно похвалить Нерелигиозный Президент - признак цивилизованного государства
Ethereum написав:Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа" .
Тогда уж рабов божих Хотя если мерять этой линейкой электоральные пристрастия, то процент верующих у Порошенко будет выше, чем у Зеленского (во-первых, ЗУ, а во-вторых, томос-шоу).
При этом наука достоверно точно установила, что неверующие имеют более высокий IQ. В среднем, разумеется - прошу никого персонально не обижаться
Та чого ображатися,всі агенти фсб-кгб безбожники на вашій мові. Інтелект може і високий в презедента,зато в куклів народа не дуже. І при чому тут По? Запишіть в нотатку- ніколи не голосував за олігархів і бандюків. А ви не раз певно? Ну як за януковича не голосувати,він же язык сохранил)). Та що там з обстрілами мирного населення? Це ж вказівка фсб таке тулити, у всій вашій пресі пишуть. А наш презедент ,майже проффесор повторив це як мантру устами міністра( та вона без ІQ) . Де вони беруться ? Неуки ,безбожники і зоофіли? Напевне це пережитки гомосоветикусів та бандюковичів. Ви звідти? То помовчіть ,бо розумні не мають на таке відповіді ...
Ethereum написав:Та чого ображатися,всі агенти фсб-кгб безбожники на вашій мові. Інтелект може і високий в презедента,зато в куклів народа не дуже. І при чому тут По? Запишіть в нотатку- ніколи не голосував за олігархів і бандюків. А ви не раз певно? Ну як за януковича не голосувати,він же язык сохранил)). Та що там з обстрілами мирного населення? Це ж вказівка фсб таке тулити, у всій вашій пресі пишуть. А наш презедент ,майже проффесор повторив це як мантру устами міністра( та вона без ІQ) . Де вони беруться ? Неуки ,безбожники і зоофіли? Напевне це пережитки гомосоветикусів та бандюковичів. Ви звідти? То помовчіть ,бо розумні не мають на таке відповіді ...
Ночной словесный энурез? ФСБ, олигархи, янукович, безбожники, зоофилы... Тяжелый случай
Что касается заявления окружения Зеленского об обстрелах мирного населения - а причем тут я? Зачем ты пристегиваешь меня к чужой позиции? Я ее не разделяю! Я считаю, что ВСУ обстреливают боевиков, причем делают это, отвечая на огонь с их стороны. А случайные жертвы мирного населения - это ответственность тех, кто навлек на них огонь, т.е. в данном случае - это ответственность лидеров сепаратистов