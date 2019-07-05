Додано: Суб 06 лип, 2019 05:29

Кадрові назначення Зе-.Якщо не сепаратист, то ставленник олігархів. І навпаки."Все, как на подбор: пока Зеленский молчит, говорят его назначения.Вот назначил новое лицо в наблюдательный совет "Укрэксимбанка". Виктория Страхова. Дама недавно предложила вернуть Коломойскому 2 млрд долларов и разойтись друзьями. Молодец. Видимо прошла отбор. Получай руководящую должность в государственном банке!Вот назначил нового главу Донецкой области. Тоже молодое лицо. Всего 33 года. Правда, большую часть этих лет провел в прокуратуре Матиоса. Но это же четкий сигнал, что человек честный и взятки брать не будет. Прокурата в Украине, она такая. Культивирует нулевую толерантность к коррупции. И если есть где-то кадровый потенциал новых лиц – то там. Это вам любой иностранный эйчар скажет. И главное, для сшивания страны, что у него родители на оккупированной территории живут, а брат – так вообще с оружием в руках на террористов работает. Стреляет в украинцев.В списке в третьем десятке кум Медведчука? Но молодое же лицо. Перспективное. Может если что сигаретку стрельнуть. И что с того что он кум кума Путина. Там же страну сшивать. Так удобнее. Медведчук будет в зале, его кум в зале. Сплошное единение.Дубинский, друг Шария, человек без репутации и честного имени? Пусть идет. Он же друг Шария. Против Бандеры. И вот этого всего, нациков и так далее. Полезный кадр. Поможет найти общий язык. Выпьют втроем, Дубинский, Шарий и какой-нибудь Соловьев. И все. Мир, труд, жвачка.Среди мажоритарщиков куча бывших регионалов, коррупционеров? Так зато Юзик есть. Чего прицепились. Юзик придет, порядок наведет.Что еще? Глава Одесской ОГА, занимающийся бизнесом, который обычно связывают с бандитами? Ну, такое, никто не видел, никто ничего не докажет. И тоже поможет сшиванию страны. Там, в ОРДЛО, металлолом – главный бизнес.Пока президент молчит, говорят его назначения. И они точно не говорят, что "пять лет ошибок лучше, чем 50 лет саботажа". Потому что Вацлав Гавел говорил, что надо идти в нужном направлении, подбирая людей с правильными ценностями. А не просто "подбирая людей". Пока все, как на подбор. Как раз для сшивания страны. Ментального. Ну вот этот весь "русский мир". Очень он им близок. Скоро станем снова одной страной. Ну без Крыма, конечно. Ведь для "братских" народов ничего не жалко. Главное – "объединить страну."