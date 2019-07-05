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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 169
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
5%
9
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:57

  freeze написав:
UA написав:Зеленский это как Ляшко. Только Ляшко талантливый, лучше свою роль играет.


Только Ляшко никогда не будет президентом, так что по талантам вопрос спорный.

Ляшко это для узкой прослойки оторваной от земли богемы - ценителей извращений.
Зеленский это так... попса, масс. культ. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:28

  freeze написав:
Зеленский на Троицу даже церковь не посетил, ПОП бы уже с песнопениями обьехал несколько церквей.
И в синагогах ни разу не замечен.
Да и в принципе никаких речей по церковным вопросом не толкал, чувствуется, что ему это в тягость.


Не посещает зданий культа не только атеист. Поэтому предположение смелое. Но даже за это можно похвалить 8) Нерелигиозный Президент - признак цивилизованного государства
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:21

  zРадио написав:
  freeze написав:
Зеленский на Троицу даже церковь не посетил, ПОП бы уже с песнопениями обьехал несколько церквей.
И в синагогах ни разу не замечен.
Да и в принципе никаких речей по церковным вопросом не толкал, чувствуется, что ему это в тягость.


Не посещает зданий культа не только атеист. Поэтому предположение смелое. Но даже за это можно похвалить 8) Нерелигиозный Президент - признак цивилизованного государства


Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа" :D .
Зато він знає що обстрілюють мирне населення.
У Зеленского не говорят ГПУ, откуда у них информация о обстрелах ВСУ гражданских на Донбассе
https://ukranews.com/news/640648-u-zele ... a-donbasse
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:54

  Ethereum написав:Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа" :D .


Тогда уж рабов божих :mrgreen: Хотя если мерять этой линейкой электоральные пристрастия, то процент верующих у Порошенко будет выше, чем у Зеленского (во-первых, ЗУ, а во-вторых, томос-шоу).

При этом наука достоверно точно установила, что неверующие имеют более высокий IQ. В среднем, разумеется - прошу никого персонально не обижаться
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:05

  zРадио написав:
  Ethereum написав:Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа" :D .


Тогда уж рабов божих :mrgreen: Хотя если мерять этой линейкой электоральные пристрастия, то процент верующих у Порошенко будет выше, чем у Зеленского (во-первых, ЗУ, а во-вторых, томос-шоу).

При этом наука достоверно точно установила, что неверующие имеют более высокий IQ. В среднем, разумеется - прошу никого персонально не обижаться


Та чого ображатися,всі агенти фсб-кгб безбожники на вашій мові.
Інтелект може і високий в презедента,зато в куклів народа не дуже. І при чому тут По? Запишіть в нотатку- ніколи не голосував за олігархів і бандюків. А ви не раз певно? Ну як за януковича не голосувати,він же язык сохранил)).
Та що там з обстрілами мирного населення? Це ж вказівка фсб таке тулити, у всій вашій пресі пишуть. А наш презедент ,майже проффесор повторив це як мантру устами міністра( та вона без ІQ) . Де вони беруться ? Неуки ,безбожники і зоофіли? Напевне це пережитки гомосоветикусів та бандюковичів.
Ви звідти? То помовчіть ,бо розумні не мають на таке відповіді ...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:18

  Ethereum написав:Та чого ображатися,всі агенти фсб-кгб безбожники на вашій мові.
Інтелект може і високий в презедента,зато в куклів народа не дуже. І при чому тут По? Запишіть в нотатку- ніколи не голосував за олігархів і бандюків. А ви не раз певно? Ну як за януковича не голосувати,він же язык сохранил)).
Та що там з обстрілами мирного населення? Це ж вказівка фсб таке тулити, у всій вашій пресі пишуть. А наш презедент ,майже проффесор повторив це як мантру устами міністра( та вона без ІQ) . Де вони беруться ? Неуки ,безбожники і зоофіли? Напевне це пережитки гомосоветикусів та бандюковичів.
Ви звідти? То помовчіть ,бо розумні не мають на таке відповіді ...


Ночной словесный энурез? :mrgreen: ФСБ, олигархи, янукович, безбожники, зоофилы... Тяжелый случай :D

Что касается заявления окружения Зеленского об обстрелах мирного населения - а причем тут я? Зачем ты пристегиваешь меня к чужой позиции? Я ее не разделяю! Я считаю, что ВСУ обстреливают боевиков, причем делают это, отвечая на огонь с их стороны. А случайные жертвы мирного населения - это ответственность тех, кто навлек на них огонь, т.е. в данном случае - это ответственность лидеров сепаратистов
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:52

  freeze написав:Короче говоря те же яйца только в профиль. Единственно радует, во первых, что новый президент оказался глубоким атеистом,

Откуда вы это взяли?
Видел интервью с ним, задолго до выборов, где его спрашивали об отношении к религии. Судя по ответу, его можно отнести к категории "невоцерковленнный верующий".
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:53

  zРадио написав:Я считаю, что ВСУ обстреливают боевиков, причем делают это, отвечая на огонь с их стороны. А случайные жертвы мирного населения - это ответственность тех, кто навлек на них огонь, т.е. в данном случае - это ответственность лидеров сепаратистов

Я больше доверяю в этом деле отчетам ОБСЕ, которые говорят, что обстреливают друг друга обе стороны.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 01:27

  Tegularius написав:
  zРадио написав:Я считаю, что ВСУ обстреливают боевиков, причем делают это, отвечая на огонь с их стороны. А случайные жертвы мирного населения - это ответственность тех, кто навлек на них огонь, т.е. в данном случае - это ответственность лидеров сепаратистов

Я больше доверяю в этом деле отчетам ОБСЕ, которые говорят, что обстреливают друг друга обе стороны.


Если описывать сухие факты, то, безусловно, так и есть. Странно было бы, если бы ОБСЕ давала другие отчеты.

Но важно ведь не это - важно, от кого огни горят...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 05:29

Зе- і його партія "Чиряк на роті"

Кадрові назначення Зе-.
Якщо не сепаратист, то ставленник олігархів. І навпаки.

"Все, как на подбор: пока Зеленский молчит, говорят его назначения.

Вот назначил новое лицо в наблюдательный совет "Укрэксимбанка". Виктория Страхова. Дама недавно предложила вернуть Коломойскому 2 млрд долларов и разойтись друзьями. Молодец. Видимо прошла отбор. Получай руководящую должность в государственном банке!


Вот назначил нового главу Донецкой области. Тоже молодое лицо. Всего 33 года. Правда, большую часть этих лет провел в прокуратуре Матиоса. Но это же четкий сигнал, что человек честный и взятки брать не будет. Прокурата в Украине, она такая. Культивирует нулевую толерантность к коррупции. И если есть где-то кадровый потенциал новых лиц – то там. Это вам любой иностранный эйчар скажет. И главное, для сшивания страны, что у него родители на оккупированной территории живут, а брат – так вообще с оружием в руках на террористов работает. Стреляет в украинцев.

В списке в третьем десятке кум Медведчука? Но молодое же лицо. Перспективное. Может если что сигаретку стрельнуть. И что с того что он кум кума Путина. Там же страну сшивать. Так удобнее. Медведчук будет в зале, его кум в зале. Сплошное единение.

Дубинский, друг Шария, человек без репутации и честного имени? Пусть идет. Он же друг Шария. Против Бандеры. И вот этого всего, нациков и так далее. Полезный кадр. Поможет найти общий язык. Выпьют втроем, Дубинский, Шарий и какой-нибудь Соловьев. И все. Мир, труд, жвачка.

Среди мажоритарщиков куча бывших регионалов, коррупционеров? Так зато Юзик есть. Чего прицепились. Юзик придет, порядок наведет.

Что еще? Глава Одесской ОГА, занимающийся бизнесом, который обычно связывают с бандитами? Ну, такое, никто не видел, никто ничего не докажет. И тоже поможет сшиванию страны. Там, в ОРДЛО, металлолом – главный бизнес.
Пока президент молчит, говорят его назначения. И они точно не говорят, что "пять лет ошибок лучше, чем 50 лет саботажа". Потому что Вацлав Гавел говорил, что надо идти в нужном направлении, подбирая людей с правильными ценностями. А не просто "подбирая людей". Пока все, как на подбор. Как раз для сшивания страны. Ментального. Ну вот этот весь "русский мир". Очень он им близок. Скоро станем снова одной страной. Ну без Крыма, конечно. Ведь для "братских" народов ничего не жалко. Главное – "объединить страну."

https://uainfo.org/blognews/1562352882- ... eniya.html
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