Ляшко это для узкой прослойки оторваной от земли богемы - ценителей извращений.
Зеленский это так... попса, масс. культ.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:57
Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:28
Не посещает зданий культа не только атеист. Поэтому предположение смелое. Но даже за это можно похвалить Нерелигиозный Президент - признак цивилизованного государства
Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:21
Невіруючий презедент 75% і "Рабів народа" .
Зато він знає що обстрілюють мирне населення.
У Зеленского не говорят ГПУ, откуда у них информация о обстрелах ВСУ гражданских на Донбассе
Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:54
Тогда уж рабов божих Хотя если мерять этой линейкой электоральные пристрастия, то процент верующих у Порошенко будет выше, чем у Зеленского (во-первых, ЗУ, а во-вторых, томос-шоу).
При этом наука достоверно точно установила, что неверующие имеют более высокий IQ. В среднем, разумеется - прошу никого персонально не обижаться
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:05
Та чого ображатися,всі агенти фсб-кгб безбожники на вашій мові.
Інтелект може і високий в презедента,зато в куклів народа не дуже. І при чому тут По? Запишіть в нотатку- ніколи не голосував за олігархів і бандюків. А ви не раз певно? Ну як за януковича не голосувати,він же язык сохранил)).
Та що там з обстрілами мирного населення? Це ж вказівка фсб таке тулити, у всій вашій пресі пишуть. А наш презедент ,майже проффесор повторив це як мантру устами міністра( та вона без ІQ) . Де вони беруться ? Неуки ,безбожники і зоофіли? Напевне це пережитки гомосоветикусів та бандюковичів.
Ви звідти? То помовчіть ,бо розумні не мають на таке відповіді ...
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:18
Ночной словесный энурез? ФСБ, олигархи, янукович, безбожники, зоофилы... Тяжелый случай
Что касается заявления окружения Зеленского об обстрелах мирного населения - а причем тут я? Зачем ты пристегиваешь меня к чужой позиции? Я ее не разделяю! Я считаю, что ВСУ обстреливают боевиков, причем делают это, отвечая на огонь с их стороны. А случайные жертвы мирного населения - это ответственность тех, кто навлек на них огонь, т.е. в данном случае - это ответственность лидеров сепаратистов
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:52
Откуда вы это взяли?
Видел интервью с ним, задолго до выборов, где его спрашивали об отношении к религии. Судя по ответу, его можно отнести к категории "невоцерковленнный верующий".
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:53
Я больше доверяю в этом деле отчетам ОБСЕ, которые говорят, что обстреливают друг друга обе стороны.
Додано: Суб 06 лип, 2019 01:27
Если описывать сухие факты, то, безусловно, так и есть. Странно было бы, если бы ОБСЕ давала другие отчеты.
Но важно ведь не это - важно, от кого огни горят...
Додано: Суб 06 лип, 2019 05:29
Зе- і його партія "Чиряк на роті"
Кадрові назначення Зе-.
Якщо не сепаратист, то ставленник олігархів. І навпаки.
"Все, как на подбор: пока Зеленский молчит, говорят его назначения.
Вот назначил новое лицо в наблюдательный совет "Укрэксимбанка". Виктория Страхова. Дама недавно предложила вернуть Коломойскому 2 млрд долларов и разойтись друзьями. Молодец. Видимо прошла отбор. Получай руководящую должность в государственном банке!
Вот назначил нового главу Донецкой области. Тоже молодое лицо. Всего 33 года. Правда, большую часть этих лет провел в прокуратуре Матиоса. Но это же четкий сигнал, что человек честный и взятки брать не будет. Прокурата в Украине, она такая. Культивирует нулевую толерантность к коррупции. И если есть где-то кадровый потенциал новых лиц – то там. Это вам любой иностранный эйчар скажет. И главное, для сшивания страны, что у него родители на оккупированной территории живут, а брат – так вообще с оружием в руках на террористов работает. Стреляет в украинцев.
В списке в третьем десятке кум Медведчука? Но молодое же лицо. Перспективное. Может если что сигаретку стрельнуть. И что с того что он кум кума Путина. Там же страну сшивать. Так удобнее. Медведчук будет в зале, его кум в зале. Сплошное единение.
Дубинский, друг Шария, человек без репутации и честного имени? Пусть идет. Он же друг Шария. Против Бандеры. И вот этого всего, нациков и так далее. Полезный кадр. Поможет найти общий язык. Выпьют втроем, Дубинский, Шарий и какой-нибудь Соловьев. И все. Мир, труд, жвачка.
Среди мажоритарщиков куча бывших регионалов, коррупционеров? Так зато Юзик есть. Чего прицепились. Юзик придет, порядок наведет.
Что еще? Глава Одесской ОГА, занимающийся бизнесом, который обычно связывают с бандитами? Ну, такое, никто не видел, никто ничего не докажет. И тоже поможет сшиванию страны. Там, в ОРДЛО, металлолом – главный бизнес.
Пока президент молчит, говорят его назначения. И они точно не говорят, что "пять лет ошибок лучше, чем 50 лет саботажа". Потому что Вацлав Гавел говорил, что надо идти в нужном направлении, подбирая людей с правильными ценностями. А не просто "подбирая людей". Пока все, как на подбор. Как раз для сшивания страны. Ментального. Ну вот этот весь "русский мир". Очень он им близок. Скоро станем снова одной страной. Ну без Крыма, конечно. Ведь для "братских" народов ничего не жалко. Главное – "объединить страну."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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