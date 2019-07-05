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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3445344634473448 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 169 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 46 Опозиційна платформа - За життя 5% 9 Опозиційний блок 4% 7 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 169 Додано: Суб 06 лип, 2019 08:13 Frant написав: Кадрові назначення Зе-.

Якщо не сепаратист, то ставленник олігархів. І навпаки.



"Все, как на подбор: пока Зеленский молчит, говорят его назначения.



Вот назначил новое лицо в наблюдательный совет "Укрэксимбанка". Виктория Страхова. Дама недавно предложила вернуть Коломойскому 2 млрд долларов и разойтись друзьями. Молодец. Видимо прошла отбор. Получай руководящую должность в государственном банке!





Вот назначил нового главу Донецкой области. Тоже молодое лицо. Всего 33 года. Правда, большую часть этих лет провел в прокуратуре Матиоса. Но это же четкий сигнал, что человек честный и взятки брать не будет. Прокурата в Украине, она такая. Культивирует нулевую толерантность к коррупции. И если есть где-то кадровый потенциал новых лиц – то там. Это вам любой иностранный эйчар скажет. И главное, для сшивания страны, что у него родители на оккупированной территории живут, а брат – так вообще с оружием в руках на террористов работает. Стреляет в украинцев.



В списке в третьем десятке кум Медведчука? Но молодое же лицо. Перспективное. Может если что сигаретку стрельнуть. И что с того что он кум кума Путина. Там же страну сшивать. Так удобнее. Медведчук будет в зале, его кум в зале. Сплошное единение.



Дубинский, друг Шария, человек без репутации и честного имени? Пусть идет. Он же друг Шария. Против Бандеры. И вот этого всего, нациков и так далее. Полезный кадр. Поможет найти общий язык. Выпьют втроем, Дубинский, Шарий и какой-нибудь Соловьев. И все. Мир, труд, жвачка.



Среди мажоритарщиков куча бывших регионалов, коррупционеров? Так зато Юзик есть. Чего прицепились. Юзик придет, порядок наведет.



Что еще? Глава Одесской ОГА, занимающийся бизнесом, который обычно связывают с бандитами? Ну, такое, никто не видел, никто ничего не докажет. И тоже поможет сшиванию страны. Там, в ОРДЛО, металлолом – главный бизнес.

Пока президент молчит, говорят его назначения. И они точно не говорят, что "пять лет ошибок лучше, чем 50 лет саботажа". Потому что Вацлав Гавел говорил, что надо идти в нужном направлении, подбирая людей с правильными ценностями. А не просто "подбирая людей". Пока все, как на подбор. Как раз для сшивания страны. Ментального. Ну вот этот весь "русский мир". Очень он им близок. Скоро станем снова одной страной. Ну без Крыма, конечно. Ведь для "братских" народов ничего не жалко. Главное – "объединить страну."



https://uainfo.org/blognews/1562352882- ... eniya.html Кадрові назначення Зе-.Якщо не сепаратист, то ставленник олігархів. І навпаки."Все, как на подбор: пока Зеленский молчит, говорят его назначения.Вот назначил новое лицо в наблюдательный совет "Укрэксимбанка". Виктория Страхова. Дама недавно предложила вернуть Коломойскому 2 млрд долларов и разойтись друзьями. Молодец. Видимо прошла отбор. Получай руководящую должность в государственном банке!Вот назначил нового главу Донецкой области. Тоже молодое лицо. Всего 33 года. Правда, большую часть этих лет провел в прокуратуре Матиоса. Но это же четкий сигнал, что человек честный и взятки брать не будет. Прокурата в Украине, она такая. Культивирует нулевую толерантность к коррупции. И если есть где-то кадровый потенциал новых лиц – то там. Это вам любой иностранный эйчар скажет. И главное, для сшивания страны, что у него родители на оккупированной территории живут, а брат – так вообще с оружием в руках на террористов работает. Стреляет в украинцев.В списке в третьем десятке кум Медведчука? Но молодое же лицо. Перспективное. Может если что сигаретку стрельнуть. И что с того что он кум кума Путина. Там же страну сшивать. Так удобнее. Медведчук будет в зале, его кум в зале. Сплошное единение.Дубинский, друг Шария, человек без репутации и честного имени? Пусть идет. Он же друг Шария. Против Бандеры. И вот этого всего, нациков и так далее. Полезный кадр. Поможет найти общий язык. Выпьют втроем, Дубинский, Шарий и какой-нибудь Соловьев. И все. Мир, труд, жвачка.Среди мажоритарщиков куча бывших регионалов, коррупционеров? Так зато Юзик есть. Чего прицепились. Юзик придет, порядок наведет.Что еще? Глава Одесской ОГА, занимающийся бизнесом, который обычно связывают с бандитами? Ну, такое, никто не видел, никто ничего не докажет. И тоже поможет сшиванию страны. Там, в ОРДЛО, металлолом – главный бизнес.Пока президент молчит, говорят его назначения. И они точно не говорят, что "пять лет ошибок лучше, чем 50 лет саботажа". Потому что Вацлав Гавел говорил, что надо идти в нужном направлении, подбирая людей с правильными ценностями. А не просто "подбирая людей". Пока все, как на подбор. Как раз для сшивания страны. Ментального. Ну вот этот весь "русский мир". Очень он им близок. Скоро станем снова одной страной. Ну без Крыма, конечно. Ведь для "братских" народов ничего не жалко. Главное – "объединить страну."

Ті хто правив до Зеленського просрали і Крим і Донбас і від 10 до 20 мільйонів населення України, вишиватники депілоіди. Більша частина вишиватників налаштовані знищити країну, а би їх діткам в Польщах та Америках жилося добре. Ті хто правив до Зеленського просрали і Крим і Донбас і від 10 до 20 мільйонів населення України, вишиватники депілоіди. Більша частина вишиватників налаштовані знищити країну, а би їх діткам в Польщах та Америках жилося добре. innamax2008

Повідомлень: 306 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 08:42 innamax2008 написав: Ті хто правив до Зеленського просрали і Крим і Донбас Ті хто правив до Зеленського просрали і Крим і Донбас Сказали А - говоріть і Б...

Порошенко до просирання Криму і Донбасу має таке саме відношення як і Зеленський..

Коли Порошенко прийняв країну-в Криму і ОРДЛО вже був руССкій мІр innamax2008 написав: і від 10 до 20 мільйонів населення України, і від 10 до 20 мільйонів населення України, Ніяк не можу зрозуміти чому промоскалики так причепились до чисельності населення?

1 В росії густина населення сьогодні в рази нижча ніж в Україні (навіть з урахуванням ОРДЛО+Крим+гастарбайтерів

2 В 1950 році , в Україні було 30 млн населення - і це не завадило цьому населенню нормально відбудуватись після війни

3 Жити 30-40 млн в умовах які створені для 50 млн - точно краще

innamax2008 написав: Більша частина вишиватників налаштовані знищити країну, а би їх діткам в Польщах та Америках жилося добре. Більша частина вишиватників налаштовані знищити країну, а би їх діткам в Польщах та Америках жилося добре. Є велика різниця

Якщо тебе щось не влаштовує - змінити самому країну проживання

і

Якщо тебе щось не влаштовує-змушувати всю країну переїхати в педерацію.



Тому тих хто у вишиванках хотів би виїхати -приблизно така сама кількість як і тих хто з балалайками тягне країну в педерацію...

Тільки чомусь Львів-Київ-Полтава - не приєднується до Польщі-Канади-Швеції, і не створює проблеми для мирного населення... Сказали А - говоріть і Б...Порошенко до просирання Криму і Донбасу має таке саме відношення як і Зеленський..Коли Порошенко прийняв країну-в Криму і ОРДЛО вже був руССкій мІрНіяк не можу зрозуміти чому промоскалики так причепились до чисельності населення?1 В росії густина населення сьогодні в рази нижча ніж в Україні (навіть з урахуванням ОРДЛО+Крим+гастарбайтерів2 В 1950 році , в Україні було 30 млн населення - і це не завадило цьому населенню нормально відбудуватись після війни3 Жити 30-40 млн в умовах які створені для 50 млн - точно кращеЄ велика різницяЯкщо тебе щось не влаштовує - змінити самому країну проживанняЯкщо тебе щось не влаштовує-змушувати всю країну переїхати в педерацію.Тому тих хто у вишиванках хотів би виїхати -приблизно така сама кількість як і тих хто з балалайками тягне країну в педерацію...Тільки чомусь Львів-Київ-Полтава - не приєднується до Польщі-Канади-Швеції, і не створює проблеми для мирного населення... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21124 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 08:56 budivelnik написав: innamax2008 написав: Ті хто правив до Зеленського просрали і Крим і Донбас Ті хто правив до Зеленського просрали і Крим і Донбас Сказали А - говоріть і Б...

Порошенко до просирання Криму і Донбасу має таке саме відношення як і Зеленський..

Коли Порошенко прийняв країну-в Криму і ОРДЛО вже був руССкій мІр innamax2008 написав: і від 10 до 20 мільйонів населення України, і від 10 до 20 мільйонів населення України, Ніяк не можу зрозуміти чому промоскалики так причепились до чисельності населення?

1 В росії густина населення сьогодні в рази нижча ніж в Україні (навіть з урахуванням ОРДЛО+Крим+гастарбайтерів

2 В 1950 році , в Україні було 30 млн населення - і це не завадило цьому населенню нормально відбудуватись після війни

3 Жити 30-40 млн в умовах які створені для 50 млн - точно краще

innamax2008 написав: Більша частина вишиватників налаштовані знищити країну, а би їх діткам в Польщах та Америках жилося добре. Більша частина вишиватників налаштовані знищити країну, а би їх діткам в Польщах та Америках жилося добре. Є велика різниця

Якщо тебе щось не влаштовує - змінити самому країну проживання

і

Якщо тебе щось не влаштовує-змушувати всю країну переїхати в педерацію.



Тому тих хто у вишиванках хотів би виїхати -приблизно така сама кількість як і тих хто з балалайками тягне країну в педерацію...

Тільки чомусь Львів-Київ-Полтава - не приєднується до Польщі-Канади-Швеції, і не створює проблеми для мирного населення... Сказали А - говоріть і Б...Порошенко до просирання Криму і Донбасу має таке саме відношення як і Зеленський..Коли Порошенко прийняв країну-в Криму і ОРДЛО вже був руССкій мІрНіяк не можу зрозуміти чому промоскалики так причепились до чисельності населення?1 В росії густина населення сьогодні в рази нижча ніж в Україні (навіть з урахуванням ОРДЛО+Крим+гастарбайтерів2 В 1950 році , в Україні було 30 млн населення - і це не завадило цьому населенню нормально відбудуватись після війни3 Жити 30-40 млн в умовах які створені для 50 млн - точно кращеЄ велика різницяЯкщо тебе щось не влаштовує - змінити самому країну проживанняЯкщо тебе щось не влаштовує-змушувати всю країну переїхати в педерацію.Тому тих хто у вишиванках хотів би виїхати -приблизно така сама кількість як і тих хто з балалайками тягне країну в педерацію...Тільки чомусь Львів-Київ-Полтава - не приєднується до Польщі-Канади-Швеції, і не створює проблеми для мирного населення...

Мені пофіг на рашу. Я живу в Україні і вона весь час приблизно з 2004 року іде до занепаду. Майже всі корисні копалини, електроенергетика, заводи передано у власність ахмєтову, та ще декільком олігархам, українцям в цій країні нічого не належить, працюють вони тут за копійки. В Україні вартість робочої сили одна з найнижчих в світі і ту вчасно не виплачують, приклад шахтарі на державних!!! шахтах. Мені пофіг на рашу. Я живу в Україні і вона весь час приблизно з 2004 року іде до занепаду. Майже всі корисні копалини, електроенергетика, заводи передано у власність ахмєтову, та ще декільком олігархам, українцям в цій країні нічого не належить, працюють вони тут за копійки. В Україні вартість робочої сили одна з найнижчих в світі і ту вчасно не виплачують, приклад шахтарі на державних!!! шахтах. innamax2008

Повідомлень: 306 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 09:14 freeze написав: Это уже идут отмазки технологов Зеленского типа герой оказался не таким пророссийским.

На самом деле вижу два момента падения рейтинга.

Глупая кадровая политика - набрать порохоботов в свой список, притом что его предвыборная компания строилась на критике Порошенко, предложить Климкину должность министра опять, это опа полная, не пошел Климкин, предложить должность ксерокопии Климкина Пристайко, которого рекомендовал Климкин, затем сцепиться с Климкиным и повторно внести в Раду протеже Климкина, это повторная опа. И таких фактов уже много.

Второй момент, это его политика насчет Донбасса, Зеленский двумя глазами подмигивал, что у него свежие идеи, не озвучивал, но подмигивал постоянно, это все видели.

В результате новые идеи оказались зачитыванием пятилетних речей Пороха, которые мы опять будем слушать еще пять лет. Это уже идут отмазки технологов Зеленского типа герой оказался не таким пророссийским.На самом деле вижу два момента падения рейтинга.Глупая кадровая политика - набрать порохоботов в свой список, притом что его предвыборная компания строилась на критике Порошенко, предложить Климкину должность министра опять, это опа полная, не пошел Климкин, предложить должность ксерокопии Климкина Пристайко, которого рекомендовал Климкин, затем сцепиться с Климкиным и повторно внести в Раду протеже Климкина, это повторная опа. И таких фактов уже много.Второй момент, это его политика насчет Донбасса, Зеленский двумя глазами подмигивал, что у него свежие идеи, не озвучивал, но подмигивал постоянно, это все видели.В результате новые идеи оказались зачитыванием пятилетних речей Пороха, которые мы опять будем слушать еще пять лет.

Он "подмигивал" по всем вопросам (не только по Донбассу), до сих пор критика в его адрес идет именно от неконкретности его высказываний и политики, несогласованности с его командой.

Кстати, а какие могут быть "новые идеи" по Донбассу?



По сравнению с Рузвельтом, Тэтчер или товарищем Си жирный минус.

Выступлю в защиту Зе - ну у вас и база для сравнения Он "подмигивал" по всем вопросам (не только по Донбассу), до сих пор критика в его адрес идет именно от неконкретности его высказываний и политики, несогласованности с его командой.Кстати, а какие могут быть "новые идеи" по Донбассу?Выступлю в защиту Зе - ну у вас и база для сравнения Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16036 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1514 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3445344634473448 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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