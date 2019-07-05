Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Кадрові назначення Зе-. Якщо не сепаратист, то ставленник олігархів. І навпаки.
"Все, как на подбор: пока Зеленский молчит, говорят его назначения.
Вот назначил новое лицо в наблюдательный совет "Укрэксимбанка". Виктория Страхова. Дама недавно предложила вернуть Коломойскому 2 млрд долларов и разойтись друзьями. Молодец. Видимо прошла отбор. Получай руководящую должность в государственном банке!
Вот назначил нового главу Донецкой области. Тоже молодое лицо. Всего 33 года. Правда, большую часть этих лет провел в прокуратуре Матиоса. Но это же четкий сигнал, что человек честный и взятки брать не будет. Прокурата в Украине, она такая. Культивирует нулевую толерантность к коррупции. И если есть где-то кадровый потенциал новых лиц – то там. Это вам любой иностранный эйчар скажет. И главное, для сшивания страны, что у него родители на оккупированной территории живут, а брат – так вообще с оружием в руках на террористов работает. Стреляет в украинцев.
В списке в третьем десятке кум Медведчука? Но молодое же лицо. Перспективное. Может если что сигаретку стрельнуть. И что с того что он кум кума Путина. Там же страну сшивать. Так удобнее. Медведчук будет в зале, его кум в зале. Сплошное единение.
Дубинский, друг Шария, человек без репутации и честного имени? Пусть идет. Он же друг Шария. Против Бандеры. И вот этого всего, нациков и так далее. Полезный кадр. Поможет найти общий язык. Выпьют втроем, Дубинский, Шарий и какой-нибудь Соловьев. И все. Мир, труд, жвачка.
Среди мажоритарщиков куча бывших регионалов, коррупционеров? Так зато Юзик есть. Чего прицепились. Юзик придет, порядок наведет.
Что еще? Глава Одесской ОГА, занимающийся бизнесом, который обычно связывают с бандитами? Ну, такое, никто не видел, никто ничего не докажет. И тоже поможет сшиванию страны. Там, в ОРДЛО, металлолом – главный бизнес. Пока президент молчит, говорят его назначения. И они точно не говорят, что "пять лет ошибок лучше, чем 50 лет саботажа". Потому что Вацлав Гавел говорил, что надо идти в нужном направлении, подбирая людей с правильными ценностями. А не просто "подбирая людей". Пока все, как на подбор. Как раз для сшивания страны. Ментального. Ну вот этот весь "русский мир". Очень он им близок. Скоро станем снова одной страной. Ну без Крыма, конечно. Ведь для "братских" народов ничего не жалко. Главное – "объединить страну."
Ті хто правив до Зеленського просрали і Крим і Донбас і від 10 до 20 мільйонів населення України, вишиватники депілоіди. Більша частина вишиватників налаштовані знищити країну, а би їх діткам в Польщах та Америках жилося добре.
innamax2008 написав:Ті хто правив до Зеленського просрали і Крим і Донбас
Сказали А - говоріть і Б... Порошенко до просирання Криму і Донбасу має таке саме відношення як і Зеленський.. Коли Порошенко прийняв країну-в Криму і ОРДЛО вже був руССкій мІр
innamax2008 написав:і від 10 до 20 мільйонів населення України,
Ніяк не можу зрозуміти чому промоскалики так причепились до чисельності населення? 1 В росії густина населення сьогодні в рази нижча ніж в Україні (навіть з урахуванням ОРДЛО+Крим+гастарбайтерів 2 В 1950 році , в Україні було 30 млн населення - і це не завадило цьому населенню нормально відбудуватись після війни 3 Жити 30-40 млн в умовах які створені для 50 млн - точно краще
innamax2008 написав: Більша частина вишиватників налаштовані знищити країну, а би їх діткам в Польщах та Америках жилося добре.
Є велика різниця Якщо тебе щось не влаштовує - змінити самому країну проживання і Якщо тебе щось не влаштовує-змушувати всю країну переїхати в педерацію.
Тому тих хто у вишиванках хотів би виїхати -приблизно така сама кількість як і тих хто з балалайками тягне країну в педерацію... Тільки чомусь Львів-Київ-Полтава - не приєднується до Польщі-Канади-Швеції, і не створює проблеми для мирного населення...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
innamax2008 написав:Ті хто правив до Зеленського просрали і Крим і Донбас
Сказали А - говоріть і Б... Порошенко до просирання Криму і Донбасу має таке саме відношення як і Зеленський.. Коли Порошенко прийняв країну-в Криму і ОРДЛО вже був руССкій мІр
innamax2008 написав:і від 10 до 20 мільйонів населення України,
Ніяк не можу зрозуміти чому промоскалики так причепились до чисельності населення? 1 В росії густина населення сьогодні в рази нижча ніж в Україні (навіть з урахуванням ОРДЛО+Крим+гастарбайтерів 2 В 1950 році , в Україні було 30 млн населення - і це не завадило цьому населенню нормально відбудуватись після війни 3 Жити 30-40 млн в умовах які створені для 50 млн - точно краще
innamax2008 написав: Більша частина вишиватників налаштовані знищити країну, а би їх діткам в Польщах та Америках жилося добре.
Є велика різниця Якщо тебе щось не влаштовує - змінити самому країну проживання і Якщо тебе щось не влаштовує-змушувати всю країну переїхати в педерацію.
Тому тих хто у вишиванках хотів би виїхати -приблизно така сама кількість як і тих хто з балалайками тягне країну в педерацію... Тільки чомусь Львів-Київ-Полтава - не приєднується до Польщі-Канади-Швеції, і не створює проблеми для мирного населення...
Мені пофіг на рашу. Я живу в Україні і вона весь час приблизно з 2004 року іде до занепаду. Майже всі корисні копалини, електроенергетика, заводи передано у власність ахмєтову, та ще декільком олігархам, українцям в цій країні нічого не належить, працюють вони тут за копійки. В Україні вартість робочої сили одна з найнижчих в світі і ту вчасно не виплачують, приклад шахтарі на державних!!! шахтах.
freeze написав: Это уже идут отмазки технологов Зеленского типа герой оказался не таким пророссийским. На самом деле вижу два момента падения рейтинга. Глупая кадровая политика - набрать порохоботов в свой список, притом что его предвыборная компания строилась на критике Порошенко, предложить Климкину должность министра опять, это опа полная, не пошел Климкин, предложить должность ксерокопии Климкина Пристайко, которого рекомендовал Климкин, затем сцепиться с Климкиным и повторно внести в Раду протеже Климкина, это повторная опа. И таких фактов уже много. Второй момент, это его политика насчет Донбасса, Зеленский двумя глазами подмигивал, что у него свежие идеи, не озвучивал, но подмигивал постоянно, это все видели. В результате новые идеи оказались зачитыванием пятилетних речей Пороха, которые мы опять будем слушать еще пять лет.
Он "подмигивал" по всем вопросам (не только по Донбассу), до сих пор критика в его адрес идет именно от неконкретности его высказываний и политики, несогласованности с его командой. Кстати, а какие могут быть "новые идеи" по Донбассу?
По сравнению с Рузвельтом, Тэтчер или товарищем Си жирный минус.
Выступлю в защиту Зе - ну у вас и база для сравнения
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, innamax2008, Александр
Starikan написав:Кстати, а какие могут быть "новые идеи" по Донбассу?
Любая идея, кроме сидения в окопах на линии разграничения еще пять лет со средними жертвами среди ВСУ 30 человек месяц, является новой. Здесь дело не в идеях, их могут быть десятки - от вперед в атаку до нам не нужен этот Донбасс. Проблема оказалось, что новых идей, по сравнению с Порошенко, нет или как второй вариант нет желания их воплощать или даже озвучивать.
Хотя может быть Штирлиц и готовится что-то озвучить, поджидая результаты выборов в Раду. Но я думаю, что вероятность этого варианта невысока. Тем более по факту результаты выборов будут для него как холодный душ, при победе по партийным спискам пролет по мажоритарке, в результате мучительные торги по большой коалиции.
Я сужу по моему округу, почти все мои знакомые будут голосовать здесь за список Слуги народа, но никто не будет голосовать за какого-то бармена от Слуги народа по мажоритарке. Кстати Кивалов опять будет депутатом, инфа 100 процентов, отрыв на моем округе от остальных у него огромный.
innamax2008 написав:Мені пофіг на рашу. Я живу в Україні і вона весь час приблизно з 2004 року іде до занепаду. Майже всі корисні копалини, електроенергетика, заводи передано у власність ахмєтову, та ще декільком олігархам, українцям в цій країні нічого не належить, працюють вони тут за копійки. В Україні вартість робочої сили одна з найнижчих в світі і ту вчасно не виплачують, приклад шахтарі на державних!!! шахтах.
Правильно. Отнять и поделить. И рахметов вместо ахметова станет платить зарплаты высокие и вовремя. Просто потому, что он рахметов будет честный и не жадный
Ethereum написав:Медведчук 2!! 11 друзів Богдана. Тут і судді, і Генпрокурор, і олігарх Коломойський, і автор диктаторських законів Портнов.
Попал в ящике на "допрос" слуги народа. Про Юзике еще смог что-то сказать, типа помогал, волонтер и вообще, то по поводу его родственников - слился, "ачетакова". Ну про кумовей получилось неплохо. "ачетакова" сработало в полный рост. Непонятно, почему к пороху такие претензии были
innamax2008 написав:Мені пофіг на рашу. Я живу в Україні і вона весь час приблизно з 2004 року іде до занепаду. Майже всі корисні копалини, електроенергетика, заводи передано у власність ахмєтову, та ще декільком олігархам, українцям в цій країні нічого не належить, працюють вони тут за копійки. В Україні вартість робочої сили одна з найнижчих в світі і ту вчасно не виплачують, приклад шахтарі на державних!!! шахтах.
Правильно. Отнять и поделить. И рахметов вместо ахметова станет платить зарплаты высокие и вовремя. Просто потому, что он рахметов будет честный и не жадный
Не отнять и поделить, а судить и посадить с конфискацией, провести прозрачно приватизацию и не допускать монополизацию, а развивать конкуренцию