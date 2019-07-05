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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3446344734483449

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 170
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:59

Шаріатська партія України

Дещо про ватну шаріатську партію:

"Кто такой Анатолий Шарий, думаю, читателям объяснять нет необходимости. Гораздо интереснее то, как Шарий ведет избирательную кампанию. Никаких цифр, никакой экономики, никакой войны, зато все темы – кто и каким образом обижает Шария и его сторонников, которые ходят с красными шариками. И вы знаете, судя по просмотрам в Youtube – это работает! Нет, конечно, я далек от мысли, что партия Шария способна на этих выборах показать хоть какой-то результат (социология в Украине – почти точная наука, и она врать не будет), но вот как задел на будущее – почему бы и нет? Идет практическая обкатка схемы.

Поэтому, начав наблюдать за творчеством Шария, я все ждал, когда же он начнет атаковать президента. И он начал, сначала тихо, как бы смущаясь: вот, мол, смотрите, "плюсы" показали интервью Виктории Сюмар против меня, это что же такое делается товарищи. И уже на следующий день гораздо громче: "кто украинофоб? Я украинофоб? А кто называл Украину немецкой порноактрисой?" Весь сюжет записан исключительно для этой фразы, а наезд на Вакарчука-Пинчука – не более чем повод. Тем более, что выпад против Зеленского прозвучал в самом начале, то есть, кто смотрит – тот точно не пропустит. И ещё один момент: в последнее время Шарий крайне щепетильно относится к уголовному кодексу. Оно и понятно, ситуация обязывает.


Нет, нужна угроза "реванша", нужно постоянно показывать – они тут, они могут вернуться, и мы (партия Шария) – единственные, кто спасет вас от них. Отсюда все эти походы с шариками на акции Порошенко и все эти истерики на Youtube. Причем у Европейской солидарности Шарий голоса вряд ли отберет, ну совсем вряд ли, а вот у Зеленского – вполне.

Из сказанного следует, что Шарий – в сущности, не политик (пока, по крайней мере), сейчас он держит позицию на электоральном поле, является инструментом в предвыборной борьбе. Политтехнологией, которая раскалывает украинское общество, прежде всего – электорат Зеленского. Так что и реагировать на него придется прежде всего команде президента. Но реагировать, конечно, не запретами. Идея "держать и не пущать" давно уже не дает эффекта, и то, что самого Шария не допустили на выборы, вряд ли помешает его политическому проекту – скорее, даже поможет. Поэтому - следите за руками. Вернее, за тем, кто покупает шарики"

https://uainfo.org/blognews/1562363766- ... bovan.html
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Frant
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:01

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Кстати по инсайду, делали замеры по многим округам по всей стране, почти везде побеждают самовыдвиженцы, кандидаты Слуг народа в основном пролетают, хотя по партийному списку почти на всех округах, кроме львовских, СН набирает больше всего.
То есть слухи о большинстве СН в Раде, обычный пиар, на самом деле нужна будет коалиция минимум из трех партий.

Если это правда, то большАя вероятность того, что СН вообще не понадобится коалиция с другими партиями, или с любой одной прошедшей в Раду.

Всего по Украине 223 округа (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp03 ... 1=919.html).
Минус 24 (забронировано за Крымом и ОРДЛО), минус 12 (Львовская обл.). Закордонний можно не учитывать из-за малого числа избирателей - на выборах Президента там суммарно проголосовало менее 60 тыс. человек, что примерно 1/3 любого "внутреннего" округа.

223 - 24 - 12 = 187.

226 - 187 = 39.

Т.е. СН достаточно победить в 39 мажоритарных округах. Качественный состав СН не рассматриваю, т.к. там такая "сборная солянка", что предсказать ее действия мало кто решится.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:17

yanyura
Вы считаете что СН по партийным спискам проведет 187 чел в парламент? Та ну) Для этого надо набрать около 60-65%.
Некоректны ваши расчеты.
Doctor
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:27

Re: Політичні дискусії

Doctor написав:yanyura
Вы считаете что СН по партийным спискам проведет 187 чел в парламент? Та ну) Для этого надо набрать около 60-65%.
Некоректны ваши расчеты.


Как оптимистичный сценарий по партийному списку СН наберет как максимум 140 депутатов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:48

  Doctor написав:yanyura
Вы считаете что СН по партийным спискам проведет 187 чел в парламент? Та ну) Для этого надо набрать около 60-65%.
Некоректны ваши расчеты.

Я не считаю, что СН проведет 187 депутатов по партийному списку. Расчеты делались исключительно по
freeze
по партийному списку почти на всех округах, кроме львовских, СН набирает больше всего.

и моя оговорка
Если это правда


Истина где-то ближе к
freeze
Как оптимистичный сценарий по партийному списку СН наберет как максимум 140 депутатов.
yanyura
 
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