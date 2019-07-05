Додано: Суб 06 лип, 2019 11:59

Дещо про ватну шаріатську партію:"Кто такой Анатолий Шарий, думаю, читателям объяснять нет необходимости. Гораздо интереснее то, как Шарий ведет избирательную кампанию. Никаких цифр, никакой экономики, никакой войны, зато все темы – кто и каким образом обижает Шария и его сторонников, которые ходят с красными шариками. И вы знаете, судя по просмотрам в Youtube – это работает! Нет, конечно, я далек от мысли, что партия Шария способна на этих выборах показать хоть какой-то результат (социология в Украине – почти точная наука, и она врать не будет), но вот как задел на будущее – почему бы и нет? Идет практическая обкатка схемы.Поэтому, начав наблюдать за творчеством Шария, я все ждал, когда же он начнет атаковать президента. И он начал, сначала тихо, как бы смущаясь: вот, мол, смотрите, "плюсы" показали интервью Виктории Сюмар против меня, это что же такое делается товарищи. И уже на следующий день гораздо громче: "кто украинофоб? Я украинофоб? А кто называл Украину немецкой порноактрисой?" Весь сюжет записан исключительно для этой фразы, а наезд на Вакарчука-Пинчука – не более чем повод. Тем более, что выпад против Зеленского прозвучал в самом начале, то есть, кто смотрит – тот точно не пропустит. И ещё один момент: в последнее время Шарий крайне щепетильно относится к уголовному кодексу. Оно и понятно, ситуация обязывает.Нет, нужна угроза "реванша", нужно постоянно показывать – они тут, они могут вернуться, и мы (партия Шария) – единственные, кто спасет вас от них. Отсюда все эти походы с шариками на акции Порошенко и все эти истерики на Youtube. Причем у Европейской солидарности Шарий голоса вряд ли отберет, ну совсем вряд ли, а вот у Зеленского – вполне.Из сказанного следует, что Шарий – в сущности, не политик (пока, по крайней мере), сейчас он держит позицию на электоральном поле, является инструментом в предвыборной борьбе. Политтехнологией, которая раскалывает украинское общество, прежде всего – электорат Зеленского. Так что и реагировать на него придется прежде всего команде президента. Но реагировать, конечно, не запретами. Идея "держать и не пущать" давно уже не дает эффекта, и то, что самого Шария не допустили на выборы, вряд ли помешает его политическому проекту – скорее, даже поможет. Поэтому - следите за руками. Вернее, за тем, кто покупает шарики"