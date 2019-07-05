Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Кто такой Анатолий Шарий, думаю, читателям объяснять нет необходимости. Гораздо интереснее то, как Шарий ведет избирательную кампанию. Никаких цифр, никакой экономики, никакой войны, зато все темы – кто и каким образом обижает Шария и его сторонников, которые ходят с красными шариками. И вы знаете, судя по просмотрам в Youtube – это работает! Нет, конечно, я далек от мысли, что партия Шария способна на этих выборах показать хоть какой-то результат (социология в Украине – почти точная наука, и она врать не будет), но вот как задел на будущее – почему бы и нет? Идет практическая обкатка схемы.
Поэтому, начав наблюдать за творчеством Шария, я все ждал, когда же он начнет атаковать президента. И он начал, сначала тихо, как бы смущаясь: вот, мол, смотрите, "плюсы" показали интервью Виктории Сюмар против меня, это что же такое делается товарищи. И уже на следующий день гораздо громче: "кто украинофоб? Я украинофоб? А кто называл Украину немецкой порноактрисой?" Весь сюжет записан исключительно для этой фразы, а наезд на Вакарчука-Пинчука – не более чем повод. Тем более, что выпад против Зеленского прозвучал в самом начале, то есть, кто смотрит – тот точно не пропустит. И ещё один момент: в последнее время Шарий крайне щепетильно относится к уголовному кодексу. Оно и понятно, ситуация обязывает.
Нет, нужна угроза "реванша", нужно постоянно показывать – они тут, они могут вернуться, и мы (партия Шария) – единственные, кто спасет вас от них. Отсюда все эти походы с шариками на акции Порошенко и все эти истерики на Youtube. Причем у Европейской солидарности Шарий голоса вряд ли отберет, ну совсем вряд ли, а вот у Зеленского – вполне.
Из сказанного следует, что Шарий – в сущности, не политик (пока, по крайней мере), сейчас он держит позицию на электоральном поле, является инструментом в предвыборной борьбе. Политтехнологией, которая раскалывает украинское общество, прежде всего – электорат Зеленского. Так что и реагировать на него придется прежде всего команде президента. Но реагировать, конечно, не запретами. Идея "держать и не пущать" давно уже не дает эффекта, и то, что самого Шария не допустили на выборы, вряд ли помешает его политическому проекту – скорее, даже поможет. Поэтому - следите за руками. Вернее, за тем, кто покупает шарики"
freeze написав:Кстати по инсайду, делали замеры по многим округам по всей стране, почти везде побеждают самовыдвиженцы, кандидаты Слуг народа в основном пролетают, хотя по партийному списку почти на всех округах, кроме львовских, СН набирает больше всего. То есть слухи о большинстве СН в Раде, обычный пиар, на самом деле нужна будет коалиция минимум из трех партий.
Если это правда, то большАя вероятность того, что СН вообще не понадобится коалиция с другими партиями, или с любой одной прошедшей в Раду.
Всего по Украине 223 округа (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp03 ... 1=919.html). Минус 24 (забронировано за Крымом и ОРДЛО), минус 12 (Львовская обл.). Закордонний можно не учитывать из-за малого числа избирателей - на выборах Президента там суммарно проголосовало менее 60 тыс. человек, что примерно 1/3 любого "внутреннего" округа.
223 - 24 - 12 = 187.
226 - 187 = 39.
Т.е. СН достаточно победить в 39 мажоритарных округах. Качественный состав СН не рассматриваю, т.к. там такая "сборная солянка", что предсказать ее действия мало кто решится.
"Что такое Сваты? Помимо того, что это сериал сомнительного качества, пропагандирующие стереотипы об Украине и украинцах? В котором, к тому же, главную роль играет враг Украины.
Это нематериальный актив, который до войны приносил прибыль Зеленскому. Но в результате был запрещен на территории Украины. Что случилось, когда Зеленский вступил в должность? Этот актив снова стал приносить ему прибыль. Таким образом, вступление президента Зеленского в должность прямо привело к росту его дохода после решения украинских властей о том, что сериал Сваты можно показывать."
"Либо ты считаешь Россию агрессором, либо нет. Тут нет полутонов.
Либо у тебя нулевая толерантность к коррупции, либо нет и ты начинаешь с малого использовать свою должность для получения прибыли.
Нельзя быть наполовину беременным. Нельзя быть на половину украинским президентом, а на половину губернатором Малоросии."
Frant написав:"Что такое Сваты? Помимо того, что это сериал сомнительного качества, пропагандирующие стереотипы об Украине и украинцах? В котором, к тому же, главную роль играет враг Украины.
Это нематериальный актив, который до войны приносил прибыль Зеленскому. Но в результате был запрещен на территории Украины. Что случилось, когда Зеленский вступил в должность? Этот актив снова стал приносить ему прибыль. Таким образом, вступление президента Зеленского в должность прямо привело к росту его дохода после решения украинских властей о том, что сериал Сваты можно показывать."
"Либо ты считаешь Россию агрессором, либо нет. Тут нет полутонов.
Либо у тебя нулевая толерантность к коррупции, либо нет и ты начинаешь с малого использовать свою должность для получения прибыли.
Нельзя быть наполовину беременным. Нельзя быть на половину украинским президентом, а на половину губернатором Малоросии."
Frant написав:"Что такое Сваты? Помимо того, что это сериал сомнительного качества, пропагандирующие стереотипы об Украине и украинцах? В котором, к тому же, главную роль играет враг Украины.
Это нематериальный актив, который до войны приносил прибыль Зеленскому. Но в результате был запрещен на территории Украины. Что случилось, когда Зеленский вступил в должность? Этот актив снова стал приносить ему прибыль. Таким образом, вступление президента Зеленского в должность прямо привело к росту его дохода после решения украинских властей о том, что сериал Сваты можно показывать."
"Либо ты считаешь Россию агрессором, либо нет. Тут нет полутонов.
Либо у тебя нулевая толерантность к коррупции, либо нет и ты начинаешь с малого использовать свою должность для получения прибыли.
Нельзя быть наполовину беременным. Нельзя быть на половину украинским президентом, а на половину губернатором Малоросии."
Frant написав:"Что такое Сваты? Помимо того, что это сериал сомнительного качества, пропагандирующие стереотипы об Украине и украинцах? В котором, к тому же, главную роль играет враг Украины.
Это нематериальный актив, который до войны приносил прибыль Зеленскому. Но в результате был запрещен на территории Украины. Что случилось, когда Зеленский вступил в должность? Этот актив снова стал приносить ему прибыль. Таким образом, вступление президента Зеленского в должность прямо привело к росту его дохода после решения украинских властей о том, что сериал Сваты можно показывать."
"Либо ты считаешь Россию агрессором, либо нет. Тут нет полутонов.
Либо у тебя нулевая толерантность к коррупции, либо нет и ты начинаешь с малого использовать свою должность для получения прибыли.
Нельзя быть наполовину беременным. Нельзя быть на половину украинским президентом, а на половину губернатором Малоросии."