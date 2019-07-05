RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3447344834493450>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 170
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:59

Шаріатська партія України

Дещо про ватну шаріатську партію:

"Кто такой Анатолий Шарий, думаю, читателям объяснять нет необходимости. Гораздо интереснее то, как Шарий ведет избирательную кампанию. Никаких цифр, никакой экономики, никакой войны, зато все темы – кто и каким образом обижает Шария и его сторонников, которые ходят с красными шариками. И вы знаете, судя по просмотрам в Youtube – это работает! Нет, конечно, я далек от мысли, что партия Шария способна на этих выборах показать хоть какой-то результат (социология в Украине – почти точная наука, и она врать не будет), но вот как задел на будущее – почему бы и нет? Идет практическая обкатка схемы.

Поэтому, начав наблюдать за творчеством Шария, я все ждал, когда же он начнет атаковать президента. И он начал, сначала тихо, как бы смущаясь: вот, мол, смотрите, "плюсы" показали интервью Виктории Сюмар против меня, это что же такое делается товарищи. И уже на следующий день гораздо громче: "кто украинофоб? Я украинофоб? А кто называл Украину немецкой порноактрисой?" Весь сюжет записан исключительно для этой фразы, а наезд на Вакарчука-Пинчука – не более чем повод. Тем более, что выпад против Зеленского прозвучал в самом начале, то есть, кто смотрит – тот точно не пропустит. И ещё один момент: в последнее время Шарий крайне щепетильно относится к уголовному кодексу. Оно и понятно, ситуация обязывает.


Нет, нужна угроза "реванша", нужно постоянно показывать – они тут, они могут вернуться, и мы (партия Шария) – единственные, кто спасет вас от них. Отсюда все эти походы с шариками на акции Порошенко и все эти истерики на Youtube. Причем у Европейской солидарности Шарий голоса вряд ли отберет, ну совсем вряд ли, а вот у Зеленского – вполне.

Из сказанного следует, что Шарий – в сущности, не политик (пока, по крайней мере), сейчас он держит позицию на электоральном поле, является инструментом в предвыборной борьбе. Политтехнологией, которая раскалывает украинское общество, прежде всего – электорат Зеленского. Так что и реагировать на него придется прежде всего команде президента. Но реагировать, конечно, не запретами. Идея "держать и не пущать" давно уже не дает эффекта, и то, что самого Шария не допустили на выборы, вряд ли помешает его политическому проекту – скорее, даже поможет. Поэтому - следите за руками. Вернее, за тем, кто покупает шарики"

https://uainfo.org/blognews/1562363766- ... bovan.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20258
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:01

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Кстати по инсайду, делали замеры по многим округам по всей стране, почти везде побеждают самовыдвиженцы, кандидаты Слуг народа в основном пролетают, хотя по партийному списку почти на всех округах, кроме львовских, СН набирает больше всего.
То есть слухи о большинстве СН в Раде, обычный пиар, на самом деле нужна будет коалиция минимум из трех партий.

Если это правда, то большАя вероятность того, что СН вообще не понадобится коалиция с другими партиями, или с любой одной прошедшей в Раду.

Всего по Украине 223 округа (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp03 ... 1=919.html).
Минус 24 (забронировано за Крымом и ОРДЛО), минус 12 (Львовская обл.). Закордонний можно не учитывать из-за малого числа избирателей - на выборах Президента там суммарно проголосовало менее 60 тыс. человек, что примерно 1/3 любого "внутреннего" округа.

223 - 24 - 12 = 187.

226 - 187 = 39.

Т.е. СН достаточно победить в 39 мажоритарных округах. Качественный состав СН не рассматриваю, т.к. там такая "сборная солянка", что предсказать ее действия мало кто решится.
yanyura
 
Повідомлень: 4774
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:17

yanyura
Вы считаете что СН по партийным спискам проведет 187 чел в парламент? Та ну) Для этого надо набрать около 60-65%.
Некоректны ваши расчеты.
Doctor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 642
З нами з: 18.12.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:27

Re: Політичні дискусії

Doctor написав:yanyura
Вы считаете что СН по партийным спискам проведет 187 чел в парламент? Та ну) Для этого надо набрать около 60-65%.
Некоректны ваши расчеты.


Как оптимистичный сценарий по партийному списку СН наберет как максимум 140 депутатов.
freeze
4
 
Повідомлень: 12102
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3597 раз.
Подякували: 5232 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 12:48

  Doctor написав:yanyura
Вы считаете что СН по партийным спискам проведет 187 чел в парламент? Та ну) Для этого надо набрать около 60-65%.
Некоректны ваши расчеты.

Я не считаю, что СН проведет 187 депутатов по партийному списку. Расчеты делались исключительно по
freeze
Кстати по инсайду, делали замеры по многим округам по всей стране ...
по партийному списку почти на всех округах, кроме львовских, СН набирает больше всего.

и моя оговорка
Если это правда


Истина где-то ближе к
freeze
Как оптимистичный сценарий по партийному списку СН наберет как максимум 140 депутатов.
yanyura
 
Повідомлень: 4774
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:38

Зе- і його активи

"Что такое Сваты? Помимо того, что это сериал сомнительного качества, пропагандирующие стереотипы об Украине и украинцах? В котором, к тому же, главную роль играет враг Украины.

Это нематериальный актив, который до войны приносил прибыль Зеленскому. Но в результате был запрещен на территории Украины. Что случилось, когда Зеленский вступил в должность? Этот актив снова стал приносить ему прибыль. Таким образом, вступление президента Зеленского в должность прямо привело к росту его дохода после решения украинских властей о том, что сериал Сваты можно показывать."


"Либо ты считаешь Россию агрессором, либо нет. Тут нет полутонов.

Либо у тебя нулевая толерантность к коррупции, либо нет и ты начинаешь с малого использовать свою должность для получения прибыли.

Нельзя быть наполовину беременным. Нельзя быть на половину украинским президентом, а на половину губернатором Малоросии."

https://uainfo.org/blognews/1562408830- ... kogo-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20258
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:41

  Frant написав:"Что такое Сваты? Помимо того, что это сериал сомнительного качества, пропагандирующие стереотипы об Украине и украинцах? В котором, к тому же, главную роль играет враг Украины.

Это нематериальный актив, который до войны приносил прибыль Зеленскому. Но в результате был запрещен на территории Украины. Что случилось, когда Зеленский вступил в должность? Этот актив снова стал приносить ему прибыль. Таким образом, вступление президента Зеленского в должность прямо привело к росту его дохода после решения украинских властей о том, что сериал Сваты можно показывать."


"Либо ты считаешь Россию агрессором, либо нет. Тут нет полутонов.

Либо у тебя нулевая толерантность к коррупции, либо нет и ты начинаешь с малого использовать свою должность для получения прибыли.

Нельзя быть наполовину беременным. Нельзя быть на половину украинским президентом, а на половину губернатором Малоросии."

https://uainfo.org/blognews/1562408830- ... kogo-.html

а вы не завидуйте и вместо того что бы критиковать сериал Сваты попробуйте создать хоть что-то этого уровня...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2778
З нами з: 15.07.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:45

  Cler написав:
  Frant написав:"Что такое Сваты? Помимо того, что это сериал сомнительного качества, пропагандирующие стереотипы об Украине и украинцах? В котором, к тому же, главную роль играет враг Украины.

Это нематериальный актив, который до войны приносил прибыль Зеленскому. Но в результате был запрещен на территории Украины. Что случилось, когда Зеленский вступил в должность? Этот актив снова стал приносить ему прибыль. Таким образом, вступление президента Зеленского в должность прямо привело к росту его дохода после решения украинских властей о том, что сериал Сваты можно показывать."


"Либо ты считаешь Россию агрессором, либо нет. Тут нет полутонов.

Либо у тебя нулевая толерантность к коррупции, либо нет и ты начинаешь с малого использовать свою должность для получения прибыли.

Нельзя быть наполовину беременным. Нельзя быть на половину украинским президентом, а на половину губернатором Малоросии."

https://uainfo.org/blognews/1562408830- ... kogo-.html

а вы не завидуйте и вместо того что бы критиковать сериал Сваты попробуйте создать хоть что-то этого уровня...


????

Гав-но гав-ном, створене для росіян і українських ватніків.

Які міжнародні конкурси він вигравав? Які престижні нагороди отримав??
Хто в світі - американці чи німці чи поляки - знають актьора і клоуна Зеленського та його фільми???

Ніхто!
Хіба що росіяни, які звикли дивитись на "тупих хохлів".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20258
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:47

Пояснення, як треба називати уротів, які воюють проти української держави на Донбасі.

Не сепаратисти, ні.

https://petrimazepa.com/pochemu_ikh_nel ... aratistami
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20258
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:48

  Frant написав:
  Cler написав:
  Frant написав:"Что такое Сваты? Помимо того, что это сериал сомнительного качества, пропагандирующие стереотипы об Украине и украинцах? В котором, к тому же, главную роль играет враг Украины.

Это нематериальный актив, который до войны приносил прибыль Зеленскому. Но в результате был запрещен на территории Украины. Что случилось, когда Зеленский вступил в должность? Этот актив снова стал приносить ему прибыль. Таким образом, вступление президента Зеленского в должность прямо привело к росту его дохода после решения украинских властей о том, что сериал Сваты можно показывать."


"Либо ты считаешь Россию агрессором, либо нет. Тут нет полутонов.

Либо у тебя нулевая толерантность к коррупции, либо нет и ты начинаешь с малого использовать свою должность для получения прибыли.

Нельзя быть наполовину беременным. Нельзя быть на половину украинским президентом, а на половину губернатором Малоросии."

https://uainfo.org/blognews/1562408830- ... kogo-.html

а вы не завидуйте и вместо того что бы критиковать сериал Сваты попробуйте создать хоть что-то этого уровня...


????

Гав-но гав-ном, створене для росіян і українських ватніків.

Які міжнародні конкурси він вигравав? Які престижні нагороди отримав??
Хто в світі - американці чи німці чи поляки - знають актьора і клоуна Зеленського та його фільми???

Ніхто!

Зеленский известен значительно большему числу людей в разных странах чем вы... ваше право смотреть или не смотреть его фильмы, но ваше личное мнение кроме вас никому не интересно...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2778
З нами з: 15.07.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3447344834493450>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16247)
06.07.2019 16:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.