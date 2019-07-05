Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
О российском сегменте Википедии, как то Волгарь возмущался на заявления о цензуре: "На русскоязычной «Википедии» заблокировали 12 редакторов, которые редактировали статьи о российских губернаторах, убирая из них негатив и создавая позитивный образ глав регионов, а также вносили негативные правки о представителях оппозиции и либеральных СМИ."
Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА. Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго")
Frant написав:Либо у тебя нулевая толерантность к коррупции, либо нет и ты начинаешь с малого использовать свою должность для получения прибыли.
Полностью поддерживаю! Только обязательно надо продолжить:
Учитывая, что 73% граждан Украины, имеющие право голоса, высказались против политики Порошенко, включая отсутствие реальной борьбы с коррупцией при нем, а он сам после неудавшегося президенства хочет и дальше использовать свою должность (пытаясь стать депутатом ВР)
для получения прибыли
необходимо:
- запретить на территории Украины любую продукцию "Рошен", для уменьшения его доходов, изъять из магазинов ее остатки, отправив их на свалки - запретить использование автобусов марки "Богдан" и корабли построенные на "Ленинской кузнице" (даже теоретически завод с таким антинародным, прокоммунистическим названием не мог производить проукраинские, патриотические изделия) - запретить Прайм Ессетс Кепітал, включая все входящие в него предприятия и организации (подробный список их на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B0%D0%BB).
т.к. все это
Гав-но гав-ном
73% граждан Украины ошибаться не могут! P.S. Специально для лиц с отсутствием юмора, пост Но написан в полном соответствии с политикой Frant'а.
А есть социология по мажоритарке, особенно по Киеву? Пока смотрю бук. сводку.
По Одессе да видел соцопрос где Кивалов берет 45% по округу и Голубов уверенно побеждает по поселку Котовского. По остальным округам борьба. Но есть и изменения так Климов прошлый раз выигрывал на севере области Подольск(Котовск) Балта. Но сейчас идет 3-4, там же кстати Леша Гончапенко, но близко с Климовым.