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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3448344934503451>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 171
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:18

Re: Політичні дискусії

О российском сегменте Википедии, как то Волгарь возмущался на заявления о цензуре:
"На русскоязычной «Википедии» заблокировали 12 редакторов, которые редактировали статьи о российских губернаторах, убирая из них негатив и создавая позитивный образ глав регионов, а также вносили негативные правки о представителях оппозиции и либеральных СМИ."
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:20

Re: Політичні дискусії

Вижу что Зеленский продвигает людей Ахметова.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/6/7220195/
Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.
Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго")
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:26

  Frant написав:Либо у тебя нулевая толерантность к коррупции, либо нет и ты начинаешь с малого использовать свою должность для получения прибыли.

Полностью поддерживаю! Только обязательно надо продолжить:

Учитывая, что 73% граждан Украины, имеющие право голоса, высказались против политики Порошенко, включая отсутствие реальной борьбы с коррупцией при нем, а он сам после неудавшегося президенства хочет и дальше использовать свою должность (пытаясь стать депутатом ВР)
для получения прибыли
необходимо:

- запретить на территории Украины любую продукцию "Рошен", для уменьшения его доходов, изъять из магазинов ее остатки, отправив их на свалки
- запретить использование автобусов марки "Богдан" и корабли построенные на "Ленинской кузнице" (даже теоретически завод с таким антинародным, прокоммунистическим названием не мог производить проукраинские, патриотические изделия)
- запретить Прайм Ессетс Кепітал, включая все входящие в него предприятия и организации (подробный список их на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B0%D0%BB).

т.к. все это
Гав-но гав-ном

73% граждан Украины ошибаться не могут!
P.S. Специально для лиц с отсутствием юмора, пост :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Но написан в полном соответствии с политикой Frant'а.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:41

А есть социология по мажоритарке, особенно по Киеву? Пока смотрю бук. сводку.

По Одессе да видел соцопрос где Кивалов берет 45% по округу и Голубов уверенно побеждает по поселку Котовского. По остальным округам борьба.
Но есть и изменения так Климов прошлый раз выигрывал на севере области Подольск(Котовск) Балта. Но сейчас идет 3-4, там же кстати Леша Гончапенко, но близко с Климовым.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:34

Ну в точку же: Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:36

  BIGor написав:Вижу что Зеленский продвигает людей Ахметова.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/6/7220195/
Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.
Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго")

Не может быть такого. Я в это не верю. Зеленский пришел окончательно ликвидировать олигархов в Украине.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:47

Работали люди, деньги зарабатывали. Как могли.
https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasv ... 0-milyoniv

Сейчас нет. Сейчас они за справедливость и украинцам служат. С тройным гражданством.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:20

  airmax78 написав:
Сейчас нет. Сейчас они за справедливость и украинцам служат. С тройным гражданством.

И что такого криминального в тройном гражданстве если чел не на госслужбе?
Супрун как и др. варяги от Порошенко типа Н. Яркськи избавилась от своего американского гражданства?
Или этим можно?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:28

  shapo написав:
  airmax78 написав:
Сейчас нет. Сейчас они за справедливость и украинцам служат. С тройным гражданством.

И что такого криминального в тройном гражданстве если чел не на госслужбе?
Супрун как и др. варяги от Порошенко типа Н. Яркськи избавилась от своего американского гражданства?
Или этим можно?

Т.е. вас задело только тройное гражданство, а не то, что руководство страны прислуживает "челу не на госслужбе".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:34

  airmax78 написав:Ну в точку же: Зображення


То же самое, только с ущербом на несколько порядков больше, сделал Порошенко, получив гешефт на военных заказах!
zРадио
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