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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3448344934503451

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 171
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:40

  BIGor написав:Вижу что Зеленский продвигает людей Ахметова.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/6/7220195/
Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.
Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго")


Зашквар. Но я не ошибся - рыжий и с Зеленский порешает. На что у нас там еще цены не роттердамские из того, что производит Ахметов? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:49

Порошенко у Надвірній назвав всіх незгодних з ним людей "бездарами" і "путінськими нелюдами"

¯\_(ツ)_/

Видео:
https://twitter.com/evhen_n/status/1147514109837086720
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:55

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Порошенко у Надвірній назвав всіх незгодних з ним людей "бездарами" і "путінськими нелюдами"

¯\_(ツ)_/

Видео:
https://twitter.com/evhen_n/status/1147514109837086720


Порошенко скатился в маргинального ультранационалистического политика, отбив электорат у Тягнибока, Фарион и Яроша.
Я так понимаю, что цель его предвыборной компании удержать пять процентов и все. Потому что не наблюдается ни малейшей попытки расширить свою электоральную базу.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 18:25

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Порошенко у Надвірній назвав всіх незгодних з ним людей "бездарами" і "путінськими нелюдами"
¯\_(ツ)_/Видео:
https://twitter.com/evhen_n/status/1147514109837086720
Порошенко скатился в маргинального ультранационалистического политика, отбив электорат у Тягнибока, Фарион и Яроша.
Я так понимаю, что цель его предвыборной компании удержать пять процентов и все. Потому что не наблюдается ни малейшей попытки расширить свою электоральную базу.
Ще раз
1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу?
Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,що він звернув в протилежний бік....
2 Швидко розширити базу можна тільки з допомогою популістичних лозунгів...
Популістів в нашій політиці -вистарчає..
Станом на сьогодні це
ОППО,Батьківщина,Голос,Слуга Народу

Може нехай в Парламенті буде присутня хоча б одна ідеологічно однорідна Партія?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 18:51

Доброго дня.Давно не заходив.Зайшов і побачив гарну статистику в опитуванні - "Голос"займає третє місце.Я зараз працюю в "Голосі",часу мало,працюю на перемогу!!!Дякую всім,хто проголосував за "Голос"!!!
tea
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 18:59

  tea написав:Я зараз працюю в "Голосі",часу мало,працюю на перемогу!!!


Я что-то так и думал, что с вашим энтузиазмом и отношением к Вакарчуку, вы где-то на полях предвыборных битв с Голосом.
freeze
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