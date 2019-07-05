Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА. Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго")
Зашквар. Но я не ошибся - рыжий и с Зеленский порешает. На что у нас там еще цены не роттердамские из того, что производит Ахметов?
Порошенко скатился в маргинального ультранационалистического политика, отбив электорат у Тягнибока, Фарион и Яроша. Я так понимаю, что цель его предвыборной компании удержать пять процентов и все. Потому что не наблюдается ни малейшей попытки расширить свою электоральную базу.
Порошенко скатился в маргинального ультранационалистического политика, отбив электорат у Тягнибока, Фарион и Яроша. Я так понимаю, что цель его предвыборной компании удержать пять процентов и все. Потому что не наблюдается ни малейшей попытки расширить свою электоральную базу.
Ще раз 1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу? Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,що він звернув в протилежний бік.... 2 Швидко розширити базу можна тільки з допомогою популістичних лозунгів... Популістів в нашій політиці -вистарчає.. Станом на сьогодні це ОППО,Батьківщина,Голос,Слуга Народу
Може нехай в Парламенті буде присутня хоча б одна ідеологічно однорідна Партія?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Доброго дня.Давно не заходив.Зайшов і побачив гарну статистику в опитуванні - "Голос"займає третє місце.Я зараз працюю в "Голосі",часу мало,працюю на перемогу!!!Дякую всім,хто проголосував за "Голос"!!!
budivelnik написав:1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу? Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,що він звернув в протилежний бік....
Куда его подтолкнули протестующие на майдане, требуя немедленного подписания условий Ассоциации, по которым он хотел еще поторговаться с ЕС.
Если бы он хотел в таежный союз, он бы изначально вел Украину туда! Но он ее вел в ЕС, что ты сам же и признал. Ошибка была в том, что фактор российской экономической (тогда еще только экономической) агрессии был недооценен, соответственно, в проекте Соглашения об Ассоциации не были предусмотрены компенсаторы для Украины. А это 30 млрд долларов в год. Порошенко этим просто пренебрег, а Овощ пытался торговаться. И если бы вы ему не мешали, то ЕС был бы сговорчивей и он не бросился бы к путину за спасительными 15 млрд и спец. ценой на газ
budivelnik написав:1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу? Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,що він звернув в протилежний бік....
Куда его подтолкнули протестующие на майдане, требуя немедленного подписания условий Ассоциации, по которым он хотел еще поторговаться с ЕС.
Зрадофільчику-люди на Майдані зявились після того ,як побили студентів,які зібрались на мітинг після того як янукович відмовився підписувавати умови ЄврооАсоціації...
Тиб так відкрито не палився Сплутав події 2016 підкрути з подіями 2009 - перекриття вентиля і реверсна перекачка за яку Нафтогазу подяки пороздавали...Але не знати про хронологію подій в 2013 - навіть такий молокосос як ти повинен був памятати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69