Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я так понимаю, Порошенко мазохист, если он не только продолжает жить в стране, где 73% "бездарі" і "путінськи нелюді", но и хочет писать законы для них.
Хотя, он продолжает попытки хоть как-то остаться от власти потому, что
1 декабря 2018 ... Но Порошенко достиг самой высокой вершины в этом слиянии политики и бизнесе. Он номер 1. Он достиг совершенства. Никто и рядом не стоит. Он достиг высшей политической и государственной должности, и его империя стала самой огромной и самой... неконкурентноспособной. Она полностью импотентна, так как ни с кем не конкурирует. Этот уже не монстр, это зомби. Власть и бизнес в империи Порошенко слились окончательно в единый органичный организм, который может функционировать, только если Петр Алексеевич находится на высшей государственной должности. А это по закону Паркинсона - конец истории Порошенко. Он достиг предела своей компетенции.
И в этом вся проблема Порошенко! Он прекрасно осознает, что после проигрыша у него больше нет шансов остаться в высшей политике Украины, а без этого его империя начнет быстро разваливаться. Когда один сиамский близнец умирает, второй - умирает через несколько часов, потому что они были связаны единой системой кровообращения. Вот поэтому и борется Петр Алексеевич за второй срок как за жизнь!
в период инаугурации нового Президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными.
То же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр.
airmax78 написав:Сейчас нет. Сейчас они за справедливость и украинцам служат. С тройным гражданством.
shapo написав:И что такого криминального в тройном гражданстве если чел не на госслужбе? Супрун как и др. варяги от Порошенко типа Н. Яркськи избавилась от своего американского гражданства? Или этим можно?
airmax78 написав:Т.е. вас задело только тройное гражданство, а не то, что руководство страны прислуживает "челу не на госслужбе".
Меня вообще мало что задевает за пределами моей семьи. Просто забавно как люди возмущаются тем,о чем раньше как минимум помалкивали. И в чем Зеленский прислужил за 2 месяца Бене,неужели вернул Приват или бабки за него из бюджета? Или он не только Коломойскому успел прислужить?