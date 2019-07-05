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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3449345034513452 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 171 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 34 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 27% 46 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 5% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 171 Додано: Суб 06 лип, 2019 19:50 Вкладчик1234 написав: Порошенко у Надвірній назвав всіх незгодних з ним людей "бездарами" і "путінськими нелюдами"



¯\_(ツ)_/



Видео:

https://twitter.com/evhen_n/status/1147514109837086720 Порошенко у Надвірній назвав всіх незгодних з ним людей "бездарами" і "путінськими нелюдами"¯\_(ツ)_/Видео:

Я так понимаю, Порошенко мазохист, если он не только продолжает жить в стране, где 73% "бездарі" і "путінськи нелюді", но и хочет писать законы для них.



Хотя, он продолжает попытки хоть как-то остаться от власти потому, что

1 декабря 2018

...

Но Порошенко достиг самой высокой вершины в этом слиянии политики и бизнесе. Он номер 1. Он достиг совершенства. Никто и рядом не стоит. Он достиг высшей политической и государственной должности, и его империя стала самой огромной и самой... неконкурентноспособной. Она полностью импотентна, так как ни с кем не конкурирует. Этот уже не монстр, это зомби. Власть и бизнес в империи Порошенко слились окончательно в единый органичный организм, который может функционировать, только если Петр Алексеевич находится на высшей государственной должности. А это по закону Паркинсона - конец истории Порошенко. Он достиг предела своей компетенции.



И в этом вся проблема Порошенко! Он прекрасно осознает, что после проигрыша у него больше нет шансов остаться в высшей политике Украины, а без этого его империя начнет быстро разваливаться. Когда один сиамский близнец умирает, второй - умирает через несколько часов, потому что они были связаны единой системой кровообращения. Вот поэтому и борется Петр Алексеевич за второй срок как за жизнь!

https://glavred.info/opinions/10031141- ... henko.html



У Януковича был свой банк - Всеукраинский банк развития. Его судьба сейчас

Ліцензія НБУ №253 від 18.11.2011 р. © 2009-2016 ПАТ «ВБР» - ВІДКЛИКАНО постановою Правління НБУ від 21.12.2015 р. № 914 - http://www.vbr-bank.com.ua/ua/#



У Порошенко тоже есть свой банк - Международный инвестиционный банк. Пока у него

Лицензия НБУ № 242 oт 15 ноября 2011 г. Пока.



Рейтинг устойчивости банков

МИБ, по итогам

1 кв. 2018 - 27 место

2 кв. 2018 - 28 место

3 кв. 2018 - 30 место

4 кв. 2018 - 25 место

1 кв. 2019 - 30 место

https://minfin.com.ua/banks/rating/?date=2019-04-01



Как здесь уже приводили

в период инаугурации нового Президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными.



То же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр.

https://www.facebook.com/portnov.andrey ... 0657047074 Я так понимаю, Порошенко мазохист, если он не только продолжает жить в стране, где 73% "бездарі" і "путінськи нелюді", но и хочет писать законы для них.Хотя, он продолжает попытки хоть как-то остаться от власти потому, чтоУ Януковича был свой банк - Всеукраинский банк развития. Его судьба сейчасУ Порошенко тоже есть свой банк - Международный инвестиционный банк. Пока у негоПока.Как здесь уже приводили yanyura Повідомлень: 4775 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1201 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 19:54 airmax78 написав: Сейчас нет. Сейчас они за справедливость и украинцам служат. С тройным гражданством. Сейчас нет. Сейчас они за справедливость и украинцам служат. С тройным гражданством.



shapo написав: И что такого криминального в тройном гражданстве если чел не на госслужбе?

Супрун как и др. варяги от Порошенко типа Н. Яркськи избавилась от своего американского гражданства?

Или этим можно? И что такого криминального в тройном гражданстве если чел не на госслужбе?Супрун как и др. варяги от Порошенко типа Н. Яркськи избавилась от своего американского гражданства?Или этим можно?





airmax78 написав: Т.е. вас задело только тройное гражданство, а не то, что руководство страны прислуживает "челу не на госслужбе". Т.е. вас задело только тройное гражданство, а не то, что руководство страны прислуживает "челу не на госслужбе".



Меня вообще мало что задевает за пределами моей семьи.

Просто забавно как люди возмущаются тем,о чем раньше как минимум помалкивали.

И в чем Зеленский прислужил за 2 месяца Бене,неужели вернул Приват или бабки за него из бюджета?

Или он не только Коломойскому успел прислужить? Меня вообще мало что задевает за пределами моей семьи.Просто забавно как люди возмущаются тем,о чем раньше как минимум помалкивали.И в чем Зеленский прислужил за 2 месяца Бене,неужели вернул Приват или бабки за него из бюджета?Или он не только Коломойскому успел прислужить? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1539 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 лип, 2019 19:56 Кстати в целом по Одессе последние замеры по партийному списку -



5-% барьер проходят только три партии



Слуга народа - 53 %

Оппоплатформа - 26 %

ПЕС - 5 % freeze 4 Повідомлень: 12107 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3597 раз. Подякували: 5232 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3449345034513452 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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