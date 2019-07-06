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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3449345034513452

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 172
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
34
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:50

  Вкладчик1234 написав:Порошенко у Надвірній назвав всіх незгодних з ним людей "бездарами" і "путінськими нелюдами"

¯\_(ツ)_/

Видео:
https://twitter.com/evhen_n/status/1147514109837086720

Я так понимаю, Порошенко мазохист, если он не только продолжает жить в стране, где 73% "бездарі" і "путінськи нелюді", но и хочет писать законы для них.

Хотя, он продолжает попытки хоть как-то остаться от власти потому, что
1 декабря 2018
...
Но Порошенко достиг самой высокой вершины в этом слиянии политики и бизнесе. Он номер 1. Он достиг совершенства. Никто и рядом не стоит. Он достиг высшей политической и государственной должности, и его империя стала самой огромной и самой... неконкурентноспособной. Она полностью импотентна, так как ни с кем не конкурирует. Этот уже не монстр, это зомби. Власть и бизнес в империи Порошенко слились окончательно в единый органичный организм, который может функционировать, только если Петр Алексеевич находится на высшей государственной должности. А это по закону Паркинсона - конец истории Порошенко. Он достиг предела своей компетенции.

И в этом вся проблема Порошенко! Он прекрасно осознает, что после проигрыша у него больше нет шансов остаться в высшей политике Украины, а без этого его империя начнет быстро разваливаться. Когда один сиамский близнец умирает, второй - умирает через несколько часов, потому что они были связаны единой системой кровообращения. Вот поэтому и борется Петр Алексеевич за второй срок как за жизнь!

https://glavred.info/opinions/10031141- ... henko.html

У Януковича был свой банк - Всеукраинский банк развития. Его судьба сейчас
Ліцензія НБУ №253 від 18.11.2011 р. © 2009-2016 ПАТ «ВБР» - ВІДКЛИКАНО постановою Правління НБУ від 21.12.2015 р. № 914
- http://www.vbr-bank.com.ua/ua/#

У Порошенко тоже есть свой банк - Международный инвестиционный банк. Пока у него
Лицензия НБУ № 242 oт 15 ноября 2011 г.
Пока.

Рейтинг устойчивости банков
МИБ, по итогам
1 кв. 2018 - 27 место
2 кв. 2018 - 28 место
3 кв. 2018 - 30 место
4 кв. 2018 - 25 место
1 кв. 2019 - 30 место

https://minfin.com.ua/banks/rating/?date=2019-04-01

Как здесь уже приводили
в период инаугурации нового Президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными.

То же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр.

https://www.facebook.com/portnov.andrey ... 0657047074
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:54

  airmax78 написав:Сейчас нет. Сейчас они за справедливость и украинцам служат. С тройным гражданством.


  shapo написав:И что такого криминального в тройном гражданстве если чел не на госслужбе?
Супрун как и др. варяги от Порошенко типа Н. Яркськи избавилась от своего американского гражданства?
Или этим можно?



  airmax78 написав:Т.е. вас задело только тройное гражданство, а не то, что руководство страны прислуживает "челу не на госслужбе".


Меня вообще мало что задевает за пределами моей семьи.
Просто забавно как люди возмущаются тем,о чем раньше как минимум помалкивали.
И в чем Зеленский прислужил за 2 месяца Бене,неужели вернул Приват или бабки за него из бюджета?
Или он не только Коломойскому успел прислужить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:56

Кстати в целом по Одессе последние замеры по партийному списку -

5-% барьер проходят только три партии

Слуга народа - 53 %
Оппоплатформа - 26 %
ПЕС - 5 %
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:43

  freeze написав:Кстати в целом по Одессе последние замеры по партийному списку -

5-% барьер проходят только три партии

Слуга народа - 53 %
Оппоплатформа - 26 %
ПЕС - 5 %

Вам нравятся результаты?
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 21:12

Re: Політичні дискусії

airmax78 написав:
  freeze написав:Кстати в целом по Одессе последние замеры по партийному списку -

5-% барьер проходят только три партии

Слуга народа - 53 %
Оппоплатформа - 26 %
ПЕС - 5 %

Вам нравятся результаты?


Немного неожиданные.

Рейтинг Слуги народа поднялся по сравнению с первым туром с 41 до 53 процентов. Непонятно за счет чего. Может понравился роспуск непопулярной Рады ?

Оппо рейтинг не изменился с начала апреля.

Порошенко опустился за три месяца с 8 на 5 процентов по городу.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 21:32

Re: Політичні дискусії

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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 21:52

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Порошенко у Надвірній назвав всіх незгодних з ним людей "бездарами" і "путінськими нелюдами"

¯\_(ツ)_/

Видео:
https://twitter.com/evhen_n/status/1147514109837086720


Порошенко скатился в маргинального ультранационалистического политика, отбив электорат у Тягнибока, Фарион и Яроша.
Я так понимаю, что цель его предвыборной компании удержать пять процентов и все. Потому что не наблюдается ни малейшей попытки расширить свою электоральную базу.

Пока одни тихонько возмущаются, другие смеются, нацики тупят. А ведь могли бы попытаться в парламент попасть, начав активно действовать, - щедро осыпая старого педруна на всех митингах тухлыми яйцами с какашками, разоблачая мегатонны вранья педрофилов в сетях и пикетируя все порошенковские объекты, обвинив его помимо всего прочего в искажении и фашизации ихней нацидеологии.
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