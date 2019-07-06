1 декабря 2018

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Но Порошенко достиг самой высокой вершины в этом слиянии политики и бизнесе. Он номер 1. Он достиг совершенства. Никто и рядом не стоит. Он достиг высшей политической и государственной должности, и его империя стала самой огромной и самой... неконкурентноспособной. Она полностью импотентна, так как ни с кем не конкурирует. Этот уже не монстр, это зомби. Власть и бизнес в империи Порошенко слились окончательно в единый органичный организм, который может функционировать, только если Петр Алексеевич находится на высшей государственной должности. А это по закону Паркинсона - конец истории Порошенко. Он достиг предела своей компетенции.



И в этом вся проблема Порошенко! Он прекрасно осознает, что после проигрыша у него больше нет шансов остаться в высшей политике Украины, а без этого его империя начнет быстро разваливаться. Когда один сиамский близнец умирает, второй - умирает через несколько часов, потому что они были связаны единой системой кровообращения. Вот поэтому и борется Петр Алексеевич за второй срок как за жизнь!