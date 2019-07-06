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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3449345034513452

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 172
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
34
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:54

  airmax78 написав:Сейчас нет. Сейчас они за справедливость и украинцам служат. С тройным гражданством.


  shapo написав:И что такого криминального в тройном гражданстве если чел не на госслужбе?
Супрун как и др. варяги от Порошенко типа Н. Яркськи избавилась от своего американского гражданства?
Или этим можно?



  airmax78 написав:Т.е. вас задело только тройное гражданство, а не то, что руководство страны прислуживает "челу не на госслужбе".


Меня вообще мало что задевает за пределами моей семьи.
Просто забавно как люди возмущаются тем,о чем раньше как минимум помалкивали.
И в чем Зеленский прислужил за 2 месяца Бене,неужели вернул Приват или бабки за него из бюджета?
Или он не только Коломойскому успел прислужить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 19:56

Кстати в целом по Одессе последние замеры по партийному списку -

5-% барьер проходят только три партии

Слуга народа - 53 %
Оппоплатформа - 26 %
ПЕС - 5 %
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:43

  freeze написав:Кстати в целом по Одессе последние замеры по партийному списку -

5-% барьер проходят только три партии

Слуга народа - 53 %
Оппоплатформа - 26 %
ПЕС - 5 %

Вам нравятся результаты?
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 21:12

Re: Політичні дискусії

airmax78 написав:
  freeze написав:Кстати в целом по Одессе последние замеры по партийному списку -

5-% барьер проходят только три партии

Слуга народа - 53 %
Оппоплатформа - 26 %
ПЕС - 5 %

Вам нравятся результаты?


Немного неожиданные.

Рейтинг Слуги народа поднялся по сравнению с первым туром с 41 до 53 процентов. Непонятно за счет чего. Может понравился роспуск непопулярной Рады ?

Оппо рейтинг не изменился с начала апреля.

Порошенко опустился за три месяца с 8 на 5 процентов по городу.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 21:32

Re: Політичні дискусії

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 22:20

  vitaliian написав:Зображення

Т.е. народ мозг выключил полностью.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 22:32

Проффесори плодяться по країні :D
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Ну і новые лица политики -всі слуги! :D
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 00:45

Re: Політичні дискусії

Країна може спати спокійно!



Пішов спати...
Якщо засну після такого...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 01:02

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу?
Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,що він звернув в протилежний бік....


Куда его подтолкнули протестующие на майдане, требуя немедленного подписания условий Ассоциации, по которым он хотел еще поторговаться с ЕС.

Если бы он хотел в таежный союз, он бы изначально вел Украину туда! Но он ее вел в ЕС, что ты сам же и признал. Ошибка была в том, что фактор российской экономической (тогда еще только экономической) агрессии был недооценен, соответственно, в проекте Соглашения об Ассоциации не были предусмотрены компенсаторы для Украины. А это 30 млрд долларов в год. Порошенко этим просто пренебрег, а Овощ пытался торговаться. И если бы вы ему не мешали, то ЕС был бы сговорчивей и он не бросился бы к путину за спасительными 15 млрд и спец. ценой на газ


Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.
Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?
Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.
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