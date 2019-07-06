zРадио написав:

budivelnik написав: 1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу?

Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,що він звернув в протилежний бік....

1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу?Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,....

Куда его подтолкнули протестующие на майдане, требуя немедленного подписания условий Ассоциации, по которым он хотел еще поторговаться с ЕС.Если бы он хотел в таежный союз, он бы изначально вел Украину туда! Но он ее вел в ЕС, что ты сам же и признал. Ошибка была в том, что фактор российской экономической (тогда еще только экономической) агрессии был недооценен, соответственно, в проекте Соглашения об Ассоциации не были предусмотрены компенсаторы для Украины. А это 30 млрд долларов в год. Порошенко этим просто пренебрег, а Овощ пытался торговаться. И если бы вы ему не мешали, то ЕС был бы сговорчивей и он не бросился бы к путину за спасительными 15 млрд и спец. ценой на газ