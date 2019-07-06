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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 06 лип, 2019 19:54
airmax78 написав:
Сейчас нет. Сейчас они за справедливость и украинцам служат. С тройным гражданством.
shapo написав:
И что такого криминального в тройном гражданстве если чел не на госслужбе?
Супрун как и др. варяги от Порошенко типа Н. Яркськи избавилась от своего американского гражданства?
Или этим можно?
airmax78 написав:
Т.е. вас задело только тройное гражданство, а не то, что руководство страны прислуживает "челу не на госслужбе".
Меня вообще мало что задевает за пределами моей семьи.
Просто забавно как люди возмущаются тем,о чем раньше как минимум помалкивали.
И в чем Зеленский прислужил за 2 месяца Бене,неужели вернул Приват или бабки за него из бюджета?
Или он не только Коломойскому успел прислужить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 06 лип, 2019 19:56
Кстати в целом по Одессе последние замеры по партийному списку -
5-% барьер проходят только три партии
Слуга народа - 53 %
Оппоплатформа - 26 %
ПЕС - 5 %
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freeze
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Додано: Суб 06 лип, 2019 20:43
freeze написав:
Кстати в целом по Одессе последние замеры по партийному списку -
5-% барьер проходят только три партии
Слуга народа - 53 %
Оппоплатформа - 26 %
ПЕС - 5 %
Вам нравятся результаты?
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Додано: Суб 06 лип, 2019 21:12
airmax78 написав: freeze написав:
Кстати в целом по Одессе последние замеры по партийному списку -
5-% барьер проходят только три партии
Слуга народа - 53 %
Оппоплатформа - 26 %
ПЕС - 5 %
Вам нравятся результаты?
Немного неожиданные.
Рейтинг Слуги народа поднялся по сравнению с первым туром с 41 до 53 процентов. Непонятно за счет чего. Может понравился роспуск непопулярной Рады ?
Оппо рейтинг не изменился с начала апреля.
Порошенко опустился за три месяца с 8 на 5 процентов по городу.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 21:32
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Додано: Суб 06 лип, 2019 22:32
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Додано: Нед 07 лип, 2019 00:45
Країна може спати спокійно!
Пішов спати...
Якщо засну після такого...
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Додано: Нед 07 лип, 2019 01:02
zРадио написав: budivelnik написав:
1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу?
Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,що він звернув в протилежний бік
....
Куда его подтолкнули протестующие на майдане, требуя немедленного подписания условий Ассоциации, по которым он хотел еще поторговаться с ЕС.
Если бы он хотел в таежный союз, он бы изначально вел Украину туда! Но он ее вел в ЕС, что ты сам же и признал. Ошибка была в том, что фактор российской экономической (тогда еще только экономической) агрессии был недооценен, соответственно, в проекте Соглашения об Ассоциации не были предусмотрены компенсаторы для Украины. А это 30 млрд долларов в год. Порошенко этим просто пренебрег, а Овощ пытался торговаться. И если бы вы ему не мешали, то ЕС был бы сговорчивей и он не бросился бы к путину за спасительными 15 млрд и спец. ценой на газ
Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.
Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?
Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 01:05
Ethereum написав: freeze написав: tea написав:
Я зараз працюю в "Голосі",часу мало,працюю на перемогу!!!
Я что-то так и думал, что с вашим энтузиазмом и отношением к Вакарчуку, вы где-то на полях предвыборных битв с Голосом.
Голос переможе і викине старих і нових олігархів з трону!
Реваншистів і антихристів
і іже з ними!
Это как ? И шо каждое заседание ВРУ будет начинаться и заканчиваться православной церемонией?
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