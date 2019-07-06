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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 07 лип, 2019 01:12
rjkz написав:
Это как ? И шо каждое заседание ВРУ будет начинаться и заканчиваться православной церемонией?
старик дал интервью могучим
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Нед 07 лип, 2019 01:24
rjkz написав: zРадио написав: budivelnik написав:
1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу?
Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,що він звернув в протилежний бік
....
Куда его подтолкнули протестующие на майдане, требуя немедленного подписания условий Ассоциации, по которым он хотел еще поторговаться с ЕС.
Если бы он хотел в таежный союз, он бы изначально вел Украину туда! Но он ее вел в ЕС, что ты сам же и признал. Ошибка была в том, что фактор российской экономической (тогда еще только экономической) агрессии был недооценен, соответственно, в проекте Соглашения об Ассоциации не были предусмотрены компенсаторы для Украины. А это 30 млрд долларов в год. Порошенко этим просто пренебрег, а Овощ пытался торговаться. И если бы вы ему не мешали, то ЕС был бы сговорчивей и он не бросился бы к путину за спасительными 15 млрд и спец. ценой на газ
Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.
Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?
Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.
Майдан інспірований ідіотським побиттям студентів.
Найшла коса на камінь...
А те, що війна між Росією і Україною була неминуча, всім хто хоч краплину цікавився історією Росії приблизно з кінця 15 ст., було ясно давно. І тільки дурні цього не зрозуміли після Тузли... Про Януковича і говорити нічого...
Не будь Майдану був би знайдений інший привід...
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Додано: Нед 07 лип, 2019 01:26
rjkz написав:
Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.
Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?
Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.
С давним желанием РФ оттяпать Крым полностью согласен. С фактом технической подготовки к аннексии Крыма тоже полностью согласен. Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.
Признать оговорку Турчинова не-фрейдовской для меня гораздо легче, чем признать, что ЕС и США опростоволосились, не рассмотрев в майдане ФСБ-шный сценарий и оказав ему неоценимую поддержку со своей стороны...
РФ быстро сообразила, когда именно нанести свой удар, вынашивавшийся не один год - вот моя версия
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Додано: Нед 07 лип, 2019 01:35
Кармелюк написав:
А те, що війна між Росією і Україною була неминуча, всім хто хоч краплину цікавився історією Росії приблизно з кінця 15 ст., було ясно давно. І тільки дурні цього не зрозуміли після Тузли
... Про Януковича і говорити нічого...
Не будь Майдану був би знайдений інший привід...
Тузла, затем Мюнхенская речь, затем Грузия. Звоночек был не один
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Додано: Нед 07 лип, 2019 01:37
Ну як тут не згадати, почитавши наївні до неподобства відклики під цим відео, "Народ для разврата собрался":
Тільки не до розпусти, а до диктатури... Сліпці...
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Кармелюк
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