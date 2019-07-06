Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу? Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,що він звернув в протилежний бік....
Куда его подтолкнули протестующие на майдане, требуя немедленного подписания условий Ассоциации, по которым он хотел еще поторговаться с ЕС.
Если бы он хотел в таежный союз, он бы изначально вел Украину туда! Но он ее вел в ЕС, что ты сам же и признал. Ошибка была в том, что фактор российской экономической (тогда еще только экономической) агрессии был недооценен, соответственно, в проекте Соглашения об Ассоциации не были предусмотрены компенсаторы для Украины. А это 30 млрд долларов в год. Порошенко этим просто пренебрег, а Овощ пытался торговаться. И если бы вы ему не мешали, то ЕС был бы сговорчивей и он не бросился бы к путину за спасительными 15 млрд и спец. ценой на газ
Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее. Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"? Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.
Майдан інспірований ідіотським побиттям студентів. Найшла коса на камінь... А те, що війна між Росією і Україною була неминуча, всім хто хоч краплину цікавився історією Росії приблизно з кінця 15 ст., було ясно давно. І тільки дурні цього не зрозуміли після Тузли... Про Януковича і говорити нічого... Не будь Майдану був би знайдений інший привід...
rjkz написав:Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее. Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"? Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.
С давним желанием РФ оттяпать Крым полностью согласен. С фактом технической подготовки к аннексии Крыма тоже полностью согласен. Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.
Признать оговорку Турчинова не-фрейдовской для меня гораздо легче, чем признать, что ЕС и США опростоволосились, не рассмотрев в майдане ФСБ-шный сценарий и оказав ему неоценимую поддержку со своей стороны...
РФ быстро сообразила, когда именно нанести свой удар, вынашивавшийся не один год - вот моя версия
Кармелюк написав:А те, що війна між Росією і Україною була неминуча, всім хто хоч краплину цікавився історією Росії приблизно з кінця 15 ст., було ясно давно. І тільки дурні цього не зрозуміли після Тузли... Про Януковича і говорити нічого... Не будь Майдану був би знайдений інший привід...
Тузла, затем Мюнхенская речь, затем Грузия. Звоночек был не один
Действительно, в то время на юго-востоке многие ненавидели сторонников майдана, на Донбассе вероятно - большинство. Так же, как во многих других регионах ненавидели его противников, и также можно вспомнить немало избиений, например - крымских антимайдановцев под Корсунем-Шевченковским. Эта взаимная ненависть и есть гражданский конфликт. Он существует у нас внутри, помимо и параллельно с незаконными и враждебными к Украине действиями России. Этот конфликт тлеет до сих пор, и его надо гасить, а не замалчивать или тем более разжигать. Тогда и Донбасс сможем вернуть в Украину на нормальных условиях.
zРадио написав:Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.
Майдан срежиссирован США с целью - спровоцировать РФ на опрометчивые и глупые действия, которые пойдут последней на вред. Взять Путина на понт. Поначалу этот план сработал на отлично. Но американцы просчитались, недооценив степень продажности и беспринципности украинской "элиты"