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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3450345134523453 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 172 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 4 Голос 20% 34 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 27% 46 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 5% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 172 Додано: Нед 07 лип, 2019 01:12 rjkz написав: Это как ? И шо каждое заседание ВРУ будет начинаться и заканчиваться православной церемонией? Это как ? И шо каждое заседание ВРУ будет начинаться и заканчиваться православной церемонией?

старик дал интервью могучим

старик дал интервью могучим Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2642 З нами з: 03.12.14 Подякував: 325 раз. Подякували: 357 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 01:24 rjkz написав: zРадио написав: budivelnik написав: 1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу?

Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,що він звернув в протилежний бік....

1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу?Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,....



Куда его подтолкнули протестующие на майдане, требуя немедленного подписания условий Ассоциации, по которым он хотел еще поторговаться с ЕС.



Если бы он хотел в таежный союз, он бы изначально вел Украину туда! Но он ее вел в ЕС, что ты сам же и признал. Ошибка была в том, что фактор российской экономической (тогда еще только экономической) агрессии был недооценен, соответственно, в проекте Соглашения об Ассоциации не были предусмотрены компенсаторы для Украины. А это 30 млрд долларов в год. Порошенко этим просто пренебрег, а Овощ пытался торговаться. И если бы вы ему не мешали, то ЕС был бы сговорчивей и он не бросился бы к путину за спасительными 15 млрд и спец. ценой на газ Куда его подтолкнули протестующие на майдане, требуя немедленного подписания условий Ассоциации, по которым он хотел еще поторговаться с ЕС.Если бы он хотел в таежный союз, он бы изначально вел Украину туда! Но он ее вел в ЕС, что ты сам же и признал. Ошибка была в том, что фактор российской экономической (тогда еще только экономической) агрессии был недооценен, соответственно, в проекте Соглашения об Ассоциации не были предусмотрены компенсаторы для Украины. А это 30 млрд долларов в год. Порошенко этим просто пренебрег, а Овощ пытался торговаться. И если бы вы ему не мешали, то ЕС был бы сговорчивей и он не бросился бы к путину за спасительными 15 млрд и спец. ценой на газ



Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.

Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?

Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана. Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.



Майдан інспірований ідіотським побиттям студентів.

Найшла коса на камінь...

А те, що війна між Росією і Україною була неминуча, всім хто хоч краплину цікавився історією Росії приблизно з кінця 15 ст., було ясно давно. І тільки дурні цього не зрозуміли після Тузли... Про Януковича і говорити нічого...

Не будь Майдану був би знайдений інший привід... Майдан інспірований ідіотським побиттям студентів.Найшла коса на камінь...А те, що війна між Росією і Україною була неминуча, всім хто хоч краплину цікавився історією Росії приблизно з кінця 15 ст., було ясно давно. І тільки дурні цього не зрозуміли після Тузли... Про Януковича і говорити нічого...Не будь Майдану був би знайдений інший привід... Кармелюк 1

Повідомлень: 557 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 01:26 rjkz написав: Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.

Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?

Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана. Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.



С давним желанием РФ оттяпать Крым полностью согласен. С фактом технической подготовки к аннексии Крыма тоже полностью согласен. Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.



Признать оговорку Турчинова не-фрейдовской для меня гораздо легче, чем признать, что ЕС и США опростоволосились, не рассмотрев в майдане ФСБ-шный сценарий и оказав ему неоценимую поддержку со своей стороны...



РФ быстро сообразила, когда именно нанести свой удар, вынашивавшийся не один год - вот моя версия С давним желанием РФ оттяпать Крым полностью согласен. С фактом технической подготовки к аннексии Крыма тоже полностью согласен. Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.Признать оговорку Турчинова не-фрейдовской для меня гораздо легче, чем признать, что ЕС и США опростоволосились, не рассмотрев в майдане ФСБ-шный сценарий и оказав ему неоценимую поддержку со своей стороны...РФ быстро сообразила, когда именно нанести свой удар, вынашивавшийся не один год - вот моя версия zРадио

Повідомлень: 2844 З нами з: 02.05.18 Подякував: 736 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 01:35 Кармелюк написав: А те, що війна між Росією і Україною була неминуча, всім хто хоч краплину цікавився історією Росії приблизно з кінця 15 ст., було ясно давно. І тільки дурні цього не зрозуміли після Тузли... Про Януковича і говорити нічого...

Не будь Майдану був би знайдений інший привід... А те, що війна між Росією і Україною була неминуча, всім хто хоч краплину цікавився історією Росії приблизно з кінця 15 ст., було ясно давно.... Про Януковича і говорити нічого...Не будь Майдану був би знайдений інший привід...



Тузла, затем Мюнхенская речь, затем Грузия. Звоночек был не один Тузла, затем Мюнхенская речь, затем Грузия. Звоночек был не один zРадио

Повідомлень: 2844 З нами з: 02.05.18 Подякував: 736 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 01:37 Re: Політичні дискусії



Ну як тут не згадати, почитавши наївні до неподобства відклики під цим відео, "Народ для разврата собрался":



Тільки не до розпусти, а до диктатури... Сліпці... Кармелюк 1

Повідомлень: 557 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 05:55 airmax78 написав: Ну в точку же: Ну в точку же:



Действительно, в то время на юго-востоке многие ненавидели сторонников майдана, на Донбассе вероятно - большинство. Так же, как во многих других регионах ненавидели его противников, и также можно вспомнить немало избиений, например - крымских антимайдановцев под Корсунем-Шевченковским.

Эта взаимная ненависть и есть гражданский конфликт. Он существует у нас внутри, помимо и параллельно с незаконными и враждебными к Украине действиями России.

Этот конфликт тлеет до сих пор, и его надо гасить, а не замалчивать или тем более разжигать. Тогда и Донбасс сможем вернуть в Украину на нормальных условиях. Действительно, в то время на юго-востоке многие ненавидели сторонников майдана, на Донбассе вероятно - большинство. Так же, как во многих других регионах ненавидели его противников, и также можно вспомнить немало избиений, например - крымских антимайдановцев под Корсунем-Шевченковским.Эта взаимная ненависть и есть гражданский конфликт. Он существует у нас внутри, помимо и параллельно с незаконными и враждебными к Украине действиями России.Этот конфликт тлеет до сих пор, и его надо гасить, а не замалчивать или тем более разжигать. Тогда и Донбасс сможем вернуть в Украину на нормальных условиях. Tegularius Повідомлень: 901 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 06:04 zРадио написав: Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.

Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.

Майдан срежиссирован США с целью - спровоцировать РФ на опрометчивые и глупые действия, которые пойдут последней на вред. Взять Путина на понт. Поначалу этот план сработал на отлично. Но американцы просчитались, недооценив степень продажности и беспринципности украинской "элиты" Майдан срежиссирован США с целью - спровоцировать РФ на опрометчивые и глупые действия, которые пойдут последней на вред. Взять Путина на понт. Поначалу этот план сработал на отлично. Но американцы просчитались, недооценив степень продажности и беспринципности украинской "элиты" In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 901 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 09:20 Tegularius написав: zРадио написав: Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.

Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.

Майдан срежиссирован США с целью - спровоцировать РФ на опрометчивые и глупые действия, которые пойдут последней на вред. Взять Путина на понт. Поначалу этот план сработал на отлично. Но американцы просчитались, недооценив степень продажности и беспринципности украинской "элиты" Майдан срежиссирован США с целью - спровоцировать РФ на опрометчивые и глупые действия, которые пойдут последней на вред. Взять Путина на понт. Поначалу этот план сработал на отлично. Но американцы просчитались, недооценив степень продажности и беспринципности украинской "элиты"





Типові сепаратисти на форумі. Типові сепаратисти на форумі. Ethereum Повідомлень: 619 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3450345134523453 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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