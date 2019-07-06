RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3450345134523453

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 172
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
34
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 01:12

  rjkz написав:Это как ? И шо каждое заседание ВРУ будет начинаться и заканчиваться православной церемонией?

старик дал интервью могучим
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 03.12.14
Подякував: 325 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 01:24

  rjkz написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу?
Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,що він звернув в протилежний бік....


Куда его подтолкнули протестующие на майдане, требуя немедленного подписания условий Ассоциации, по которым он хотел еще поторговаться с ЕС.

Если бы он хотел в таежный союз, он бы изначально вел Украину туда! Но он ее вел в ЕС, что ты сам же и признал. Ошибка была в том, что фактор российской экономической (тогда еще только экономической) агрессии был недооценен, соответственно, в проекте Соглашения об Ассоциации не были предусмотрены компенсаторы для Украины. А это 30 млрд долларов в год. Порошенко этим просто пренебрег, а Овощ пытался торговаться. И если бы вы ему не мешали, то ЕС был бы сговорчивей и он не бросился бы к путину за спасительными 15 млрд и спец. ценой на газ


Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.
Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?
Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.


Майдан інспірований ідіотським побиттям студентів.
Найшла коса на камінь...
А те, що війна між Росією і Україною була неминуча, всім хто хоч краплину цікавився історією Росії приблизно з кінця 15 ст., було ясно давно. І тільки дурні цього не зрозуміли після Тузли... Про Януковича і говорити нічого...
Не будь Майдану був би знайдений інший привід...
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 557
З нами з: 26.08.12
Подякував: 207 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 01:26

  rjkz написав:Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.
Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?
Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.


С давним желанием РФ оттяпать Крым полностью согласен. С фактом технической подготовки к аннексии Крыма тоже полностью согласен. Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.

Признать оговорку Турчинова не-фрейдовской для меня гораздо легче, чем признать, что ЕС и США опростоволосились, не рассмотрев в майдане ФСБ-шный сценарий и оказав ему неоценимую поддержку со своей стороны...

РФ быстро сообразила, когда именно нанести свой удар, вынашивавшийся не один год - вот моя версия
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2844
З нами з: 02.05.18
Подякував: 736 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 01:35

  Кармелюк написав:А те, що війна між Росією і Україною була неминуча, всім хто хоч краплину цікавився історією Росії приблизно з кінця 15 ст., було ясно давно. І тільки дурні цього не зрозуміли після Тузли... Про Януковича і говорити нічого...
Не будь Майдану був би знайдений інший привід...


Тузла, затем Мюнхенская речь, затем Грузия. Звоночек был не один
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2844
З нами з: 02.05.18
Подякував: 736 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 01:37

Re: Політичні дискусії



Ну як тут не згадати, почитавши наївні до неподобства відклики під цим відео, "Народ для разврата собрался":

Тільки не до розпусти, а до диктатури... Сліпці...
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 557
З нами з: 26.08.12
Подякував: 207 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 05:55

  airmax78 написав:Ну в точку же: Зображення


Действительно, в то время на юго-востоке многие ненавидели сторонников майдана, на Донбассе вероятно - большинство. Так же, как во многих других регионах ненавидели его противников, и также можно вспомнить немало избиений, например - крымских антимайдановцев под Корсунем-Шевченковским.
Эта взаимная ненависть и есть гражданский конфликт. Он существует у нас внутри, помимо и параллельно с незаконными и враждебными к Украине действиями России.
Этот конфликт тлеет до сих пор, и его надо гасить, а не замалчивать или тем более разжигать. Тогда и Донбасс сможем вернуть в Украину на нормальных условиях.
Tegularius
 
Повідомлень: 901
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 06:04

  zРадио написав:Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.

Майдан срежиссирован США с целью - спровоцировать РФ на опрометчивые и глупые действия, которые пойдут последней на вред. Взять Путина на понт. Поначалу этот план сработал на отлично. Но американцы просчитались, недооценив степень продажности и беспринципности украинской "элиты"
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 901
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 09:20

  Tegularius написав:
  zРадио написав:Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.

Майдан срежиссирован США с целью - спровоцировать РФ на опрометчивые и глупые действия, которые пойдут последней на вред. Взять Путина на понт. Поначалу этот план сработал на отлично. Но американцы просчитались, недооценив степень продажности и беспринципности украинской "элиты"



Типові сепаратисти на форумі.
Ethereum
 
Повідомлень: 619
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3450345134523453
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12799)
07.07.2019 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.