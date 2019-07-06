Додано: Нед 07 лип, 2019 10:32

«Алексей Гончарук - это не Нефедов, который из-за мании величия по глупости делает дырки в законах с чужой подачи, считая себя самым умным. Гончарук - это толковая сволочь, которая сознательно выбивает ключевые нормы, создавая решето для умных коррупционных схем, базирующихся на дерегуляции и дискреционных полномочиях. При этом он профи по созданию легенд о законодательстве и сливанию иностранным донорам подтасованных отчетов для будущих рекомендаций запада, нужных его местным нанимателям. Имеет опыт мягкого закрытия засвеченных коррупционных схем для пиара властей и одновременного отмазывания коррупционеров. Еще настоятельно советую усиливать земельно-строительное направление т.к. сей деятель по своей основной специальности представляет градостроительную мафию.»

У нового главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андрея Богдана.



Детали: По словам собеседников, Баканов не согласовывает с Офисом президента назначения в СБУ.



Также он окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиос и заместителя генпрокурора Николая Банчука, которые "советуют" ему людей на должности.



Еще одной причиной конфликта стало то, что Баканов выступает за сохранение скандального департамента "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью), от которого сначала в Офисе президента хотели избавиться.

Президент Украины Владимир Зеленский требует уволить работников управления СБУ на Закарпатье, которые отвечают за борьбу с коррупцией и контрабандой.



Об этом, как сообщает Укринформ, президент заявил 6 июля на Закарпатье в ходе совещания с руководством области в помещении Зарапатской таможни ГФС.



"В центральном аппарате мы это изменили. А теперь скажите мне, когда мы изменим людей местного управления "К" СБУ на Закарпатье", - заявил Зеленский, обращаясь к и.о.главы СБУ Ивана Баканова.



Баканов в свою очередь заявил, что в настоящее время "спецслужба над этим работает".



"Пожалуйста, снимите этих людей. Только очень прошу, я понимаю, что такое Служба безопасности, не присылайте сюда людей из СБУ, которые работали где-либо на границах, где была контрабанда", - заявил президент.

В команде Зеленского уже начали рвать должности.Алексей Гончарук ( зам главы офиса Президента ) уже начал расчищать места для завода своих людей в АМКУ который он очень хочет контролировать. На этой неделе произошло увольнение трех гос.уполномоченныхТак же в СБУ начинаются конфликты с офисом Президента. Первый звоночек прозвучал когда Зеленский дал 2 недели Баканову на демонстрацию первых результатов но Баканов этот срок проигнорировал. Теперь пошло дальше. Вот пишет УП.Одновременно уже вчера Зеленский открыто потребовал от Баканова уволить сотрудников Закарпатского отдела "К" СБУ