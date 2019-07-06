Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:1 Вам яка різниця хто проводив політику на рух в Європу? Мене наприклад влаштовувало що це робив навіть Янукович...Друге питання,що він звернув в протилежний бік....
Куда его подтолкнули протестующие на майдане, требуя немедленного подписания условий Ассоциации, по которым он хотел еще поторговаться с ЕС.
Если бы он хотел в таежный союз, он бы изначально вел Украину туда! Но он ее вел в ЕС, что ты сам же и признал. Ошибка была в том, что фактор российской экономической (тогда еще только экономической) агрессии был недооценен, соответственно, в проекте Соглашения об Ассоциации не были предусмотрены компенсаторы для Украины. А это 30 млрд долларов в год. Порошенко этим просто пренебрег, а Овощ пытался торговаться. И если бы вы ему не мешали, то ЕС был бы сговорчивей и он не бросился бы к путину за спасительными 15 млрд и спец. ценой на газ
Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее. Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"? Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.
Майдан інспірований ідіотським побиттям студентів. Найшла коса на камінь... А те, що війна між Росією і Україною була неминуча, всім хто хоч краплину цікавився історією Росії приблизно з кінця 15 ст., було ясно давно. І тільки дурні цього не зрозуміли після Тузли... Про Януковича і говорити нічого... Не будь Майдану був би знайдений інший привід...
rjkz написав:Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее. Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"? Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.
С давним желанием РФ оттяпать Крым полностью согласен. С фактом технической подготовки к аннексии Крыма тоже полностью согласен. Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.
Признать оговорку Турчинова не-фрейдовской для меня гораздо легче, чем признать, что ЕС и США опростоволосились, не рассмотрев в майдане ФСБ-шный сценарий и оказав ему неоценимую поддержку со своей стороны...
РФ быстро сообразила, когда именно нанести свой удар, вынашивавшийся не один год - вот моя версия
Кармелюк написав:А те, що війна між Росією і Україною була неминуча, всім хто хоч краплину цікавився історією Росії приблизно з кінця 15 ст., було ясно давно. І тільки дурні цього не зрозуміли після Тузли... Про Януковича і говорити нічого... Не будь Майдану був би знайдений інший привід...
Тузла, затем Мюнхенская речь, затем Грузия. Звоночек был не один
Алексей Гончарук ( зам главы офиса Президента ) уже начал расчищать места для завода своих людей в АМКУ который он очень хочет контролировать. На этой неделе произошло увольнение трех гос.уполномоченных
«Алексей Гончарук - это не Нефедов, который из-за мании величия по глупости делает дырки в законах с чужой подачи, считая себя самым умным. Гончарук - это толковая сволочь, которая сознательно выбивает ключевые нормы, создавая решето для умных коррупционных схем, базирующихся на дерегуляции и дискреционных полномочиях. При этом он профи по созданию легенд о законодательстве и сливанию иностранным донорам подтасованных отчетов для будущих рекомендаций запада, нужных его местным нанимателям. Имеет опыт мягкого закрытия засвеченных коррупционных схем для пиара властей и одновременного отмазывания коррупционеров. Еще настоятельно советую усиливать земельно-строительное направление т.к. сей деятель по своей основной специальности представляет градостроительную мафию.»
Так же в СБУ начинаются конфликты с офисом Президента. Первый звоночек прозвучал когда Зеленский дал 2 недели Баканову на демонстрацию первых результатов но Баканов этот срок проигнорировал. Теперь пошло дальше. Вот пишет УП.
У нового главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андрея Богдана.
Детали: По словам собеседников, Баканов не согласовывает с Офисом президента назначения в СБУ.
Также он окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиос и заместителя генпрокурора Николая Банчука, которые "советуют" ему людей на должности.
Еще одной причиной конфликта стало то, что Баканов выступает за сохранение скандального департамента "К" (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью), от которого сначала в Офисе президента хотели избавиться.
Одновременно уже вчера Зеленский открыто потребовал от Баканова уволить сотрудников Закарпатского отдела "К" СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский требует уволить работников управления СБУ на Закарпатье, которые отвечают за борьбу с коррупцией и контрабандой.
Об этом, как сообщает Укринформ, президент заявил 6 июля на Закарпатье в ходе совещания с руководством области в помещении Зарапатской таможни ГФС.
"В центральном аппарате мы это изменили. А теперь скажите мне, когда мы изменим людей местного управления "К" СБУ на Закарпатье", - заявил Зеленский, обращаясь к и.о.главы СБУ Ивана Баканова.
Баканов в свою очередь заявил, что в настоящее время "спецслужба над этим работает".
"Пожалуйста, снимите этих людей. Только очень прошу, я понимаю, что такое Служба безопасности, не присылайте сюда людей из СБУ, которые работали где-либо на границах, где была контрабанда", - заявил президент.
В новом созыве парламента предыдущий президент Петр Порошенко уйдет в оппозицию совместно с партией "За життя" Виктора Медведчука. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
"Вчера Парубий сказал, что не видит партию Порошенко в коалиции со "Слугой народа". Так там их тоже не видят в коалиции. В коалиции скорее всего будут "Слуга народа", "Голос" и, возможно, "Батькивщина". А вот с другой стороны будет широкая оппозиция - "Оппоплатформа" Медведчука и партия Порошенко", - считает Владимир Фесенко.
Имхо, скучные выборы, почти никакой интриги, уже за месяц понятно примерно у кого-сколько депутатов будет, какая будет коалиция. До адреналина прошедших президентских выборов очень далеко.