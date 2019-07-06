freeze
Они его 2 недели не могут исключить , притом что у него довольно высокое место - 22 в списке.
А вот увольнение Загребельской может плохо аукнуться....
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 07 лип, 2019 10:58
freeze
Они его 2 недели не могут исключить , притом что у него довольно высокое место - 22 в списке.
А вот увольнение Загребельской может плохо аукнуться....
Живите своим умом!
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