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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 172
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
34
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:58

freeze
Они его 2 недели не могут исключить , притом что у него довольно высокое место - 22 в списке.

А вот увольнение Загребельской может плохо аукнуться....
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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