freeze
Они его 2 недели не могут исключить , притом что у него довольно высокое место - 22 в списке.
А вот увольнение Загребельской может плохо аукнуться....
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 07 лип, 2019 10:58
freeze
Они его 2 недели не могут исключить , притом что у него довольно высокое место - 22 в списке.
А вот увольнение Загребельской может плохо аукнуться....
Живите своим умом!
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:12
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:27
Это была не оговорка, а целая история построенная на фактах стягивания войск с лета 2013 года в Краснодарский край.
США и ЕС сопли жевали не зная как реагировать ни на Майдан ни на начавшиеся после него события. Не помните? Не помните как стоявший как вкопанный Майдан драконили силовики как-то странно после каждого визита офоща в рф? И после каждого транша тех 3-х млрд? Не помните? А зачем вообще надо было проламывать головы журналистам, в том числе международных агентств В ПРЯМОМ ЭФИРЕ (оператору Рейтерс). Это делал БЕРКУТ, а не американский Рэмбо и не Терминатор.
Насчет ЕС и США ситуация напомнила мне фильм "Служебный роман"
" Шура:
- Бубликов умер!
Калугина:
- Как умер?! Почему?! Я не давала такого распоряжения..."
В происхождении апельсинового майдана - не сомневаюсь, в том что Майдан 2.0 инспирирован там-же - уверен что нет. Cui prodest? Ни ЕС ни США это не было надо нафиг, офощу тем более не было никакого резона проламывать головы журналистам МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ГОД ДО ВЫБОРОВ. Журналистов в этот период закидывают баблом, чтобы они "перемогумыздобулы" рисовали. Это-же касается и ЕС с США, если у них и были какие-то планы, то они-бы разыграли это на выборах, где скорей всего офощ пролетел-бы, если-бы только не было фальсификаций. А учитывая, что к 2014-му он уже был нерукопожатый, то после неподписания ему ничего-бы и не светило в случае прозрачных выборов, а вот в случае фальсификации был-бы и Майдан. Но кто-то сыграл на опережение по своему сценарию. И единственный кто выиграл от Майдана и кто был готов ко всему и сыграно было как по нотам - пудель.
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:39
А можно источник ?
Живите своим умом!
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:43
rjkz
а как насчет сенаторов, конгрессменов и сотрудников Госдепа США - ЦРУ так опростоволосилось, что позволило им пребывать на майдане, организованном ФСБ?
Нет, такую версию я никогда не приму! Первая провокация с избиением людей была организована Левочкиным и Фирташем, чей Интер снимал ее с 3-х разных ракурсов. Могли ли эти люди быть вербованными ФСБ - наверное, могли.
Но майданом они не руководили. Провокация, организованная олигархами, была тут же подхвачена американцами, спустившими соросовских собак Лешенко и Найема.
В ходе майдана Украиной поживились обе силы - и РФ, и коллективный Запад. РФ украла Крым и развязала войну на Донбассе, заблокировав путь в НАТО, США поставили своих марионеток во власть, а ЕС получили выгодное торговое соглашение.
А украинцы остались с инфляцией, безработицей и войной
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 07 лип, 2019 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:43
Интересно, нельзя ли бандита Портнова и его подручных, разгласивших банковскую тайну, засадить лет на несколько?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, innamax2008, Александр
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:46
Удивительные зомби-инфантилы.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, innamax2008, Александр
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:46
Сразу после бандитов Геращенко и Туки, разглашающих персональные данные на "Миротворце" уже 5 лет
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:47
Re: Політичні дискусії
Итоги месяца президенства.
Зеля говорил что отдаст резеденции для детей, продаст самолеты.
И вообще летать хотел бы рейсовыми самолетами и будет стоять в пробках.
смотрим с 39:30
А по факту
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:49
Да балабол он такой же, как и папередник. Вчера посмотрел видео встречи с таможенниками - дежа вю от 2014-го года
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 07 лип, 2019 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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