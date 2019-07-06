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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 172
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
34
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:58

freeze
Они его 2 недели не могут исключить , притом что у него довольно высокое место - 22 в списке.

А вот увольнение Загребельской может плохо аукнуться....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:12

  zzzzzz написав:freeze
Они его 2 недели не могут исключить , притом что у него довольно высокое место - 22 в списке.


Мда, так и не исключили, убрали семь мало известных персон, но Холодов остался.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:27

  zРадио написав:
  rjkz написав:Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.
Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?
Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.


С давним желанием РФ оттяпать Крым полностью согласен. С фактом технической подготовки к аннексии Крыма тоже полностью согласен. Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.

Признать оговорку Турчинова не-фрейдовской для меня гораздо легче, чем признать, что ЕС и США опростоволосились, не рассмотрев в майдане ФСБ-шный сценарий и оказав ему неоценимую поддержку со своей стороны...

РФ быстро сообразила, когда именно нанести свой удар, вынашивавшийся не один год - вот моя версия


Это была не оговорка, а целая история построенная на фактах стягивания войск с лета 2013 года в Краснодарский край.

США и ЕС сопли жевали не зная как реагировать ни на Майдан ни на начавшиеся после него события. Не помните? Не помните как стоявший как вкопанный Майдан драконили силовики как-то странно после каждого визита офоща в рф? И после каждого транша тех 3-х млрд? Не помните? А зачем вообще надо было проламывать головы журналистам, в том числе международных агентств В ПРЯМОМ ЭФИРЕ (оператору Рейтерс). Это делал БЕРКУТ, а не американский Рэмбо и не Терминатор.
Насчет ЕС и США ситуация напомнила мне фильм "Служебный роман"
" Шура:
- Бубликов умер!
Калугина:
- Как умер?! Почему?! Я не давала такого распоряжения..."
В происхождении апельсинового майдана - не сомневаюсь, в том что Майдан 2.0 инспирирован там-же - уверен что нет. Cui prodest? Ни ЕС ни США это не было надо нафиг, офощу тем более не было никакого резона проламывать головы журналистам МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ГОД ДО ВЫБОРОВ. Журналистов в этот период закидывают баблом, чтобы они "перемогумыздобулы" рисовали. Это-же касается и ЕС с США, если у них и были какие-то планы, то они-бы разыграли это на выборах, где скорей всего офощ пролетел-бы, если-бы только не было фальсификаций. А учитывая, что к 2014-му он уже был нерукопожатый, то после неподписания ему ничего-бы и не светило в случае прозрачных выборов, а вот в случае фальсификации был-бы и Майдан. Но кто-то сыграл на опережение по своему сценарию. И единственный кто выиграл от Майдана и кто был готов ко всему и сыграно было как по нотам - пудель.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:39

  freeze написав:
  zzzzzz написав:freeze
Они его 2 недели не могут исключить , притом что у него довольно высокое место - 22 в списке.


Мда, так и не исключили, убрали семь мало известных персон, но Холодов остался.


А можно источник ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:43

rjkz

а как насчет сенаторов, конгрессменов и сотрудников Госдепа США - ЦРУ так опростоволосилось, что позволило им пребывать на майдане, организованном ФСБ?

Нет, такую версию я никогда не приму! Первая провокация с избиением людей была организована Левочкиным и Фирташем, чей Интер снимал ее с 3-х разных ракурсов. Могли ли эти люди быть вербованными ФСБ - наверное, могли.

Но майданом они не руководили. Провокация, организованная олигархами, была тут же подхвачена американцами, спустившими соросовских собак Лешенко и Найема.

В ходе майдана Украиной поживились обе силы - и РФ, и коллективный Запад. РФ украла Крым и развязала войну на Донбассе, заблокировав путь в НАТО, США поставили своих марионеток во власть, а ЕС получили выгодное торговое соглашение.

А украинцы остались с инфляцией, безработицей и войной
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 07 лип, 2019 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:43

  yanyura написав: Как здесь уже приводили
в период инаугурации нового Президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными.
То же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр.

https://www.facebook.com/portnov.andrey ... 0657047074

Интересно, нельзя ли бандита Портнова и его подручных, разгласивших банковскую тайну, засадить лет на несколько?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:46

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Зображення

Т.е. народ мозг выключил полностью.

Удивительные зомби-инфантилы.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:46

  Starikan написав:
  yanyura написав: Как здесь уже приводили
в период инаугурации нового Президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными.
То же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр.

https://www.facebook.com/portnov.andrey ... 0657047074

Интересно, нельзя ли бандита Портнова и его подручных, разгласивших банковскую тайну, засадить лет на несколько?


Сразу после бандитов Геращенко и Туки, разглашающих персональные данные на "Миротворце" уже 5 лет
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:47

Re: Політичні дискусії

Итоги месяца президенства.

Зеля говорил что отдаст резеденции для детей, продаст самолеты.
И вообще летать хотел бы рейсовыми самолетами и будет стоять в пробках.
смотрим с 39:30
https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html
А по факту
https://www.obozrevatel.com/politics/bort-zelenskogo-ustroil-kollaps-v-aeroportu-lvova.htm
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:49

  mephala написав:Итоги месяца президенства.

Зеля говорил что отдаст резеденции для детей, продаст самолеты.
И вообще летать хотел бы рейсовыми самолетами.
смотрим с 39:30
https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html
А по факту
https://www.obozrevatel.com/politics/bort-zelenskogo-ustroil-kollaps-v-aeroportu-lvova.htm


Да балабол он такой же, как и папередник. Вчера посмотрел видео встречи с таможенниками - дежа вю от 2014-го года
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 07 лип, 2019 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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