Додано: Нед 07 лип, 2019 12:27

zРадио написав: rjkz написав: Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.

Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?

Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана. Не очень хочется быть в такой роли, но тем не менее.Если верить Турчинову, а учитывая, что фактически он "прокололся" желая сказать совсем другое, то я в данном случае верю, то рф начал активную фазу захвата Крыма еще летом 2013-го.Задолго до неподписания. Кто знает, почему дваждынесудимый не подписал - ему в имении Украины ни ЕС ни таежный союз-то не очень-то и нужны были, но не было-ли ему дано понять, что Украину ждет война в случае подписания? Поставив себя на его место, каждый может дать ответ на вопрос - подписал-бы он евроассоциацию, зная, что ввергает страну в войну? В данном случае не имеет большого значения фамилиЁ персоналия - каков процент, поставивших подпись "под дулом пистолета"?Но оказалось, что выбор невелик...вернее его нет. Я и сейчас убежден, что Майдан инспирирован фсб, а война стала следствием Майдана.



С давним желанием РФ оттяпать Крым полностью согласен. С фактом технической подготовки к аннексии Крыма тоже полностью согласен. Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.



Признать оговорку Турчинова не-фрейдовской для меня гораздо легче, чем признать, что ЕС и США опростоволосились, не рассмотрев в майдане ФСБ-шный сценарий и оказав ему неоценимую поддержку со своей стороны...



РФ быстро сообразила, когда именно нанести свой удар, вынашивавшийся не один год - вот моя версия С давним желанием РФ оттяпать Крым полностью согласен. С фактом технической подготовки к аннексии Крыма тоже полностью согласен. Однако с тем, что майдан был срежиссирован РФ, извините, согласиться не могу.Признать оговорку Турчинова не-фрейдовской для меня гораздо легче, чем признать, что ЕС и США опростоволосились, не рассмотрев в майдане ФСБ-шный сценарий и оказав ему неоценимую поддержку со своей стороны...РФ быстро сообразила, когда именно нанести свой удар, вынашивавшийся не один год - вот моя версия

Это была не оговорка, а целая история построенная на фактах стягивания войск с лета 2013 года в Краснодарский край.США и ЕС сопли жевали не зная как реагировать ни на Майдан ни на начавшиеся после него события. Не помните? Не помните как стоявший как вкопанный Майдан драконили силовики как-то странно после каждого визита офоща в рф? И после каждого транша тех 3-х млрд? Не помните? А зачем вообще надо было проламывать головы журналистам, в том числе международных агентств В ПРЯМОМ ЭФИРЕ (оператору Рейтерс). Это делал БЕРКУТ, а не американский Рэмбо и не Терминатор.Насчет ЕС и США ситуация напомнила мне фильм "Служебный роман"" Шура:- Бубликов умер!Калугина:- Как умер?! Почему?! Я не давала такого распоряжения..."В происхождении апельсинового майдана - не сомневаюсь, в том что Майдан 2.0 инспирирован там-же - уверен что нет. Cui prodest? Ни ЕС ни США это не было надо нафиг, офощу тем более не было никакого резона проламывать головы журналистам МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ГОД ДО ВЫБОРОВ. Журналистов в этот период закидывают баблом, чтобы они "перемогумыздобулы" рисовали. Это-же касается и ЕС с США, если у них и были какие-то планы, то они-бы разыграли это на выборах, где скорей всего офощ пролетел-бы, если-бы только не было фальсификаций. А учитывая, что к 2014-му он уже был нерукопожатый, то после неподписания ему ничего-бы и не светило в случае прозрачных выборов, а вот в случае фальсификации был-бы и Майдан. Но кто-то сыграл на опережение по своему сценарию. И единственный кто выиграл от Майдана и кто был готов ко всему и сыграно было как по нотам - пудель.