RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3453345434553456>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 172
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
4
Голос
20%
34
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:49

  zРадио написав:
  Starikan написав: Как здесь уже приводили
в период инаугурации нового Президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными.
То же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр.

https://www.facebook.com/portnov.andrey ... 0657047074

Интересно, нельзя ли бандита Портнова и его подручных, разгласивших банковскую тайну, засадить лет на несколько?


Сразу после бандитов Геращенко и Туки, разглашающих персональные данные на "Миротворце" уже 5 лет[/quote]

Персональні дані сепаратистів,дурнику :D
Ethereum
 
Повідомлень: 622
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:52

  Ethereum написав:Персональні дані сепаратистів,дурнику :D


Дурник, в Украине презумпция невиновности. И даже самый искренний патриот не вправе подменять собой суд!

Вина какой доли людей, находящихся на Миротворце, доказана? 1%, или 2%?
Кто наделил проходимцев Туку и Геращенко правом самосуда?
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 07 лип, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 02.05.18
Подякував: 736 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:55

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  yanyura написав: Как здесь уже приводили
в период инаугурации нового Президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными.
То же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр. https://www.facebook.com/portnov.andrey ... 0657047074

Интересно, нельзя ли бандита Портнова и его подручных, разгласивших банковскую тайну, засадить лет на несколько?
Сразу после бандитов Геращенко и Туки, разглашающих персональные данные на "Миротворце" уже 5 лет

Согласен.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, innamax2008, Александр
Starikan
2
 
Повідомлень: 16039
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1514 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:57

  Starikan написав:
  zРадио написав:Сразу после бандитов Геращенко и Туки, разглашающих персональные данные на "Миротворце" уже 5 лет

Согласен.


Респект! Я думал, вы не такой. Рад, что ошибся :D
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 02.05.18
Подякував: 736 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:59

Жену Зеленского вносили на миротворец. А потом тихо удалили.
Это значит она была сепаратисткой, а через пару дней стала патриоткой? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8734
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6123 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:01

  zzzzzz написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:freeze
Они его 2 недели не могут исключить , притом что у него довольно высокое место - 22 в списке.


Мда, так и не исключили, убрали семь мало известных персон, но Холодов остался.


А можно источник ?

https://www.facebook.com/yevheniya.khud ... 4570477598
yanyura
 
Повідомлень: 4777
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:03

yanyura
Спасибо
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33962
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3324 раз.
Подякували: 6823 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:13

Холодов лищився,$ рішають все !

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/7/7220241/

  freeze написав:
  zzzzzz написав:freeze
Они его 2 недели не могут исключить , притом что у него довольно высокое место - 22 в списке.


Мда, так и не исключили, убрали семь мало известных персон, но Холодов остался.


А можно источник ?[/quote]
Ethereum
 
Повідомлень: 622
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:20

  Вкладчик1234 написав:Жену Зеленского вносили на миротворец. А потом тихо удалили.
Это значит она была сепаратисткой, а через пару дней стала патриоткой? :)


А сепаратисты Юля и Саакашвили еще виcят на Миротворце ?
freeze
4
 
Повідомлень: 12114
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3597 раз.
Подякували: 5233 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:26

  zРадио написав:
  Starikan написав:Интересно, нельзя ли бандита Портнова и его подручных, разгласивших банковскую тайну, засадить лет на несколько?


Сразу после бандитов Геращенко и Туки, разглашающих персональные данные на "Миротворце" уже 5 лет

Дополню. Этих (выделено)
Более глубокое изучение вопроса и контакт с банковскими чиновниками привел нас с очень интересным результатам.

https://www.facebook.com/portnov.andrey ... 0657047074
немедленно. Иначе банки превращаются в проходной двор, где информация о вкладчиках доступна любому "знакомому" или за "скромное вознаграждение".

Портнова обязательно надо допросить об источнике информации, сперва как свидетеля, потом возможна и переквалификация в соучастника.
yanyura
 
Повідомлень: 4777
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 3453345434553456>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], zРадио і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13984)
07.07.2019 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.