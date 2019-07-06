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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 173
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:05

  yanyura написав:Портнова обязательно надо допросить об источнике информации, сперва как свидетеля, потом возможна и переквалификация в соучастника.


Да. Полагаю, что отсутствие банковской тайны бьет по украинской экономике не слабее, чем отсутствие контроля за ТЦО
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:09

Кстати, из https://www.facebook.com/portnov.andrey ... 0657047074 непонятно, какие именно деньги снимал Порошенко - личные или банка. Если личные, то кому какое дело, сколько и на какие цели он снимал, а вот если деньги банка, то тут точно должно быть расследование и наказание.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:47

  Starikan написав:
  yanyura написав: Как здесь уже приводили
в период инаугурации нового Президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными.
То же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр.

https://www.facebook.com/portnov.andrey ... 0657047074

Интересно, нельзя ли бандита Портнова и его подручных, разгласивших банковскую тайну, засадить лет на несколько?

а какие у вас основания называть его бандитом? и прежде чем писать ерунду про банковскую тайну стоит почитать закон Украины "О банках и банковской деятельности"...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:50

  Ethereum написав:Персональні дані сепаратистів,дурнику

а какой суд и когда назвал людей находящихся на миротворце сепаратистами? там более 50% людей приличных и порядочных...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:53

  Cler написав:
  Ethereum написав:Персональні дані сепаратистів,дурнику

а какой суд и когда назвал людей находящихся на миротворце сепаратистами? там более 50% людей приличных и порядочных...


Список 50% в студию. :D
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:59

  Ethereum написав:
  Cler написав:
  Ethereum написав:Персональні дані сепаратистів,дурнику

а какой суд и когда назвал людей находящихся на миротворце сепаратистами? там более 50% людей приличных и порядочных...

Список 50% в студию. :D

как правило сам факт попадания людей на эту помойку уже говорит о том что человек порядочный... :mrgreen:

что вы например имеете против Роджера Уотерса, которого туда внесли год назад?
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:35

Приличный, или неприличный человек - это лютой пещерный субъективизм.

А вот на процент осужденных и тех, кто под следствием, было бы интересно посмотреть.

Вангую, что это был бы мега-зашквар для ура-патриотов, считающих эту выгребную яму чем-то, что помогает установлению мира...
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:36

Re: Політичні дискусії

  Cler написав:и прежде чем писать ерунду про банковскую тайну

Вот и не пишите ерунду. Сам факт наличия счетов уже является банковской тайной, но для публичных персон, подавших декларации, это уже не актуальною. Но данные о проводимых операциях, датах их проведения, суммах - однозначно является банковской тайной
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:38

  Cler написав:
что вы например имеете против Роджера Уотерса, которого туда внесли год назад?

Уотерс является открытым социалистом, одним из своих героев считает Сальвадора Альенде.[3]

Роджер Уотерс — активист BDS, движения за бойкот Израиля. На концертах он нередко поднимает в воздух надувную свинью с магендавидом на боку, а в интервью журналу CounterPunch он заявил, что сравнение современного Израиля с нацистской Германией «сокрушительно очевидно». Он сравнивал политику Израиля с южноафриканским апартеидом и даже с геноцидом и заявлял, что «израильская пропаганда разрушает США».

Музыкант агитирует своих коллег отказываться от концертов в Израиле. По его мнению, неприемлемы выступления в государстве, которое оккупирует чужие территории. Уотерс пояснил, что никогда не стал бы выступать для режима Виши во Франции или исполнять музыку для нацистов в Германии. По словам музыканта, «народ Палестины уничтожают». «Дать концерт в Израиле равнозначно поддержке поселенцев, которые заживо сжигают палестинских младенцев», — сказал Уотерс в одном из интервью.

Однозначно, порядочный.
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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:44

  pesikot написав:
  Cler написав:
что вы например имеете против Роджера Уотерса, которого туда внесли год назад?

Уотерс является открытым социалистом, одним из своих героев считает Сальвадора Альенде.[3]

Роджер Уотерс — активист BDS, движения за бойкот Израиля. На концертах он нередко поднимает в воздух надувную свинью с магендавидом на боку, а в интервью журналу CounterPunch он заявил, что сравнение современного Израиля с нацистской Германией «сокрушительно очевидно». Он сравнивал политику Израиля с южноафриканским апартеидом и даже с геноцидом и заявлял, что «израильская пропаганда разрушает США».

Музыкант агитирует своих коллег отказываться от концертов в Израиле. По его мнению, неприемлемы выступления в государстве, которое оккупирует чужие территории. Уотерс пояснил, что никогда не стал бы выступать для режима Виши во Франции или исполнять музыку для нацистов в Германии. По словам музыканта, «народ Палестины уничтожают». «Дать концерт в Израиле равнозначно поддержке поселенцев, которые заживо сжигают палестинских младенцев», — сказал Уотерс в одном из интервью.

Однозначно, порядочный.


Но на Миротворце ведь он не за это, правда? А что касается приведенных вами высказываний - однозначно, это мерзость. Еще одно подтверждение того, что музыкантам не стоит лезть в политику (как и боксерам, актерам, комикам и т.д.)
zРадио
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