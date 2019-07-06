Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кстати, из https://www.facebook.com/portnov.andrey ... 0657047074 непонятно, какие именно деньги снимал Порошенко - личные или банка. Если личные, то кому какое дело, сколько и на какие цели он снимал, а вот если деньги банка, то тут точно должно быть расследование и наказание.
в период инаугурации нового Президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными. То же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр.
Cler написав:и прежде чем писать ерунду про банковскую тайну
Вот и не пишите ерунду. Сам факт наличия счетов уже является банковской тайной, но для публичных персон, подавших декларации, это уже не актуальною. Но данные о проводимых операциях, датах их проведения, суммах - однозначно является банковской тайной
Cler написав: что вы например имеете против Роджера Уотерса, которого туда внесли год назад?
Уотерс является открытым социалистом, одним из своих героев считает Сальвадора Альенде.[3]
Роджер Уотерс — активист BDS, движения за бойкот Израиля. На концертах он нередко поднимает в воздух надувную свинью с магендавидом на боку, а в интервью журналу CounterPunch он заявил, что сравнение современного Израиля с нацистской Германией «сокрушительно очевидно». Он сравнивал политику Израиля с южноафриканским апартеидом и даже с геноцидом и заявлял, что «израильская пропаганда разрушает США».
Музыкант агитирует своих коллег отказываться от концертов в Израиле. По его мнению, неприемлемы выступления в государстве, которое оккупирует чужие территории. Уотерс пояснил, что никогда не стал бы выступать для режима Виши во Франции или исполнять музыку для нацистов в Германии. По словам музыканта, «народ Палестины уничтожают». «Дать концерт в Израиле равнозначно поддержке поселенцев, которые заживо сжигают палестинских младенцев», — сказал Уотерс в одном из интервью.
Однозначно, порядочный.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Cler написав: что вы например имеете против Роджера Уотерса, которого туда внесли год назад?
Уотерс является открытым социалистом, одним из своих героев считает Сальвадора Альенде.[3]
Роджер Уотерс — активист BDS, движения за бойкот Израиля. На концертах он нередко поднимает в воздух надувную свинью с магендавидом на боку, а в интервью журналу CounterPunch он заявил, что сравнение современного Израиля с нацистской Германией «сокрушительно очевидно». Он сравнивал политику Израиля с южноафриканским апартеидом и даже с геноцидом и заявлял, что «израильская пропаганда разрушает США».
Музыкант агитирует своих коллег отказываться от концертов в Израиле. По его мнению, неприемлемы выступления в государстве, которое оккупирует чужие территории. Уотерс пояснил, что никогда не стал бы выступать для режима Виши во Франции или исполнять музыку для нацистов в Германии. По словам музыканта, «народ Палестины уничтожают». «Дать концерт в Израиле равнозначно поддержке поселенцев, которые заживо сжигают палестинских младенцев», — сказал Уотерс в одном из интервью.
Однозначно, порядочный.
Но на Миротворце ведь он не за это, правда? А что касается приведенных вами высказываний - однозначно, это мерзость. Еще одно подтверждение того, что музыкантам не стоит лезть в политику (как и боксерам, актерам, комикам и т.д.)