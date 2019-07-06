Уотерс является открытым социалистом, одним из своих героев считает Сальвадора Альенде.[3]



Роджер Уотерс — активист BDS, движения за бойкот Израиля. На концертах он нередко поднимает в воздух надувную свинью с магендавидом на боку, а в интервью журналу CounterPunch он заявил, что сравнение современного Израиля с нацистской Германией «сокрушительно очевидно». Он сравнивал политику Израиля с южноафриканским апартеидом и даже с геноцидом и заявлял, что «израильская пропаганда разрушает США».



Музыкант агитирует своих коллег отказываться от концертов в Израиле. По его мнению, неприемлемы выступления в государстве, которое оккупирует чужие территории. Уотерс пояснил, что никогда не стал бы выступать для режима Виши во Франции или исполнять музыку для нацистов в Германии. По словам музыканта, «народ Палестины уничтожают». «Дать концерт в Израиле равнозначно поддержке поселенцев, которые заживо сжигают палестинских младенцев», — сказал Уотерс в одном из интервью.

