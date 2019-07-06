Додано: Нед 07 лип, 2019 16:37

freeze написав: Кстати Шария и Клюева сняли, а все правоведы и активисты и от Зеленского, и от Порошенко, и от Вакарчука, и от всех всех, не протестуют против включения в список на выборы Саакашвили, который ровно по тем же основаниям должен бы быть снят. Реформированная Порошенко судебная система просто творит чудеса, как любит говорить Песикот - в Украине не прецедентная судебная система. Во истину так. Кстати Шария и Клюева сняли, а все правоведы и активисты и от Зеленского, и от Порошенко, и от Вакарчука, и от всех всех, не протестуют против включения в список на выборы Саакашвили, который ровно по тем же основаниям должен бы быть снят. Реформированная Порошенко судебная система просто творит чудеса, как любит говорить Песикот - в Украине не прецедентная судебная система. Во истину так.

Ага. Причем Саакашвили неспроста зарегистрировали отдельно, в то время как Шарию и Клюеву неспроста - в один день отказывали, в один день регистрировали и в один день отменяли регистрацию.Просто удивительное совпадениеТаки нужно признать, что Зеленский и Порошенко если не в сговоре, то по крайней мере совпадают в том, что Шарий им в политике будет мешать. Поэтому и пристегнули его к Клюеву, как будто между Шарием и Клюевым хоть что-то есть общего...Очевидно, что Зеленский ничему не очится на ошибках Порошенко. Президентская кампания, конечно, заслуживает респекта, но дальше... по тем же граблям...