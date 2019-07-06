Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Cler написав:и прежде чем писать ерунду про банковскую тайну
Вот и не пишите ерунду. Сам факт наличия счетов уже является банковской тайной, но для публичных персон, подавших декларации, это уже не актуальною. Но данные о проводимых операциях, датах их проведения, суммах - однозначно является банковской тайной
А для мене не зрозуміло саме поняття гроші банку... Наскільки мені відомо (поправте якщо помиляюсь) для отримання грошей повинен бути папірець(ордер), по якому касир може ці гроші видати А цей папірець(ордер) може бути виписаний на а - отримання грошей з свого депорахунку б - отримання грошей з свого розрахункового рахунку в - отримання грошей по кредитній угоді...
Ще є якісь варіанти? Бо якщо не має - то в жодному з описаних варіантів не має банківських грошей...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Cler написав:и прежде чем писать ерунду про банковскую тайну
Вот и не пишите ерунду. Сам факт наличия счетов уже является банковской тайной, но для публичных персон, подавших декларации, это уже не актуальною. Но данные о проводимых операциях, датах их проведения, суммах - однозначно является банковской тайной
в данном случае информацию публикует не работник банка, то каким образом вы его будете привлекать за раскрытие банковской тайны?...
Кстати Шария и Клюева сняли, а все правоведы и активисты и от Зеленского, и от Порошенко, и от Вакарчука, и от всех всех, не протестуют против включения в список на выборы Саакашвили, который ровно по тем же основаниям должен бы быть снят. Реформированная Порошенко судебная система просто творит чудеса, как любит говорить Песикот - в Украине не прецедентная судебная система. Во истину так.
Ethereum написав:Персональні дані сепаратистів,дурнику
а какой суд и когда назвал людей находящихся на миротворце сепаратистами? там более 50% людей приличных и порядочных...
Список 50% в студию. [/quote] как правило сам факт попадания людей на эту помойку уже говорит о том что человек порядочный...
что вы например имеете против Роджера Уотерса, которого туда внесли год назад?[/quote]
Ти теж ватниця? "Британский музыкант, один из основателей всемирно известной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за интервью российскому изданию «Известия». В интервью он заявил, что «Россия имеет все права на Севастополь», а «смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву»."
freeze написав:Кстати Шария и Клюева сняли, а все правоведы и активисты и от Зеленского, и от Порошенко, и от Вакарчука, и от всех всех, не протестуют против включения в список на выборы Саакашвили, который ровно по тем же основаниям должен бы быть снят. Реформированная Порошенко судебная система просто творит чудеса, как любит говорить Песикот - в Украине не прецедентная судебная система. Во истину так.
Ага. Причем Саакашвили неспроста зарегистрировали отдельно, в то время как Шарию и Клюеву неспроста - в один день отказывали, в один день регистрировали и в один день отменяли регистрацию.
Просто удивительное совпадение Таки нужно признать, что Зеленский и Порошенко если не в сговоре, то по крайней мере совпадают в том, что Шарий им в политике будет мешать. Поэтому и пристегнули его к Клюеву, как будто между Шарием и Клюевым хоть что-то есть общего...
Очевидно, что Зеленский ничему не очится на ошибках Порошенко. Президентская кампания, конечно, заслуживает респекта, но дальше... по тем же граблям...