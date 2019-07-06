RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3455345634573458>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 173
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:02

  Faceless написав:
  Cler написав:и прежде чем писать ерунду про банковскую тайну
Вот и не пишите ерунду. Сам факт наличия счетов уже является банковской тайной, но для публичных персон, подавших декларации, это уже не актуальною. Но данные о проводимых операциях, датах их проведения, суммах - однозначно является банковской тайной
А для мене не зрозуміло саме поняття
гроші банку...
Наскільки мені відомо (поправте якщо помиляюсь) для отримання грошей повинен бути папірець(ордер), по якому касир може ці гроші видати
А цей папірець(ордер) може бути виписаний на
а - отримання грошей з свого депорахунку
б - отримання грошей з свого розрахункового рахунку
в - отримання грошей по кредитній угоді...

Ще є якісь варіанти?
Бо якщо не має - то в жодному з описаних варіантів не має банківських грошей...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21145
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:19

  Faceless написав:
  Cler написав:и прежде чем писать ерунду про банковскую тайну

Вот и не пишите ерунду. Сам факт наличия счетов уже является банковской тайной, но для публичных персон, подавших декларации, это уже не актуальною. Но данные о проводимых операциях, датах их проведения, суммах - однозначно является банковской тайной

в данном случае информацию публикует не работник банка, то каким образом вы его будете привлекать за раскрытие банковской тайны?...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 15.07.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:21

Кстати Шария и Клюева сняли, а все правоведы и активисты и от Зеленского, и от Порошенко, и от Вакарчука, и от всех всех, не протестуют против включения в список на выборы Саакашвили, который ровно по тем же основаниям должен бы быть снят. Реформированная Порошенко судебная система просто творит чудеса, как любит говорить Песикот - в Украине не прецедентная судебная система. Во истину так.
freeze
4
 
Повідомлень: 12117
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3597 раз.
Подякували: 5233 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:29

  Cler написав:]
  Ethereum написав:Персональні дані сепаратистів,дурнику

а какой суд и когда назвал людей находящихся на миротворце сепаратистами? там более 50% людей приличных и порядочных...

Список 50% в студию. :D[/quote]
как правило сам факт попадания людей на эту помойку уже говорит о том что человек порядочный... :mrgreen:

что вы например имеете против Роджера Уотерса, которого туда внесли год назад?[/quote]

Ти теж ватниця? :D
"Британский музыкант, один из основателей всемирно известной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за интервью российскому изданию «Известия». В интервью он заявил, что «Россия имеет все права на Севастополь», а «смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву».​"
Ethereum
 
Повідомлень: 627
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:33

freeze

Зеленский и Труханов, супер, Кернеса еще не хватает.

https://www.facebook.com/povstanez2/vid ... 999221955/
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33966
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3324 раз.
Подякували: 6823 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:37

  freeze написав:Кстати Шария и Клюева сняли, а все правоведы и активисты и от Зеленского, и от Порошенко, и от Вакарчука, и от всех всех, не протестуют против включения в список на выборы Саакашвили, который ровно по тем же основаниям должен бы быть снят. Реформированная Порошенко судебная система просто творит чудеса, как любит говорить Песикот - в Украине не прецедентная судебная система. Во истину так.


Ага. Причем Саакашвили неспроста зарегистрировали отдельно, в то время как Шарию и Клюеву неспроста - в один день отказывали, в один день регистрировали и в один день отменяли регистрацию.

Просто удивительное совпадение :mrgreen: Таки нужно признать, что Зеленский и Порошенко если не в сговоре, то по крайней мере совпадают в том, что Шарий им в политике будет мешать. Поэтому и пристегнули его к Клюеву, как будто между Шарием и Клюевым хоть что-то есть общего...

Очевидно, что Зеленский ничему не очится на ошибках Порошенко. Президентская кампания, конечно, заслуживает респекта, но дальше... по тем же граблям...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 02.05.18
Подякував: 736 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:59

Re: Політичні дискусії

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2676
З нами з: 06.04.16
Подякував: 682 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 16:59

Интересно мнение участников этого форума. Как думаете сколько процентов наберет партия Саакашвили на выборах ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33966
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3324 раз.
Подякували: 6823 раз.
 
Профіль
22
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:02

  Ethereum написав:«смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву»

человек высказал своё мнение. вы можете с ним не согласится, но очень большое количество людей в Украине тоже так считает...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 15.07.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:04

  zzzzzz написав:Интересно мнение участников этого форума. Как думаете сколько процентов наберет партия Саакашвили на выборах ?

я надеюсь что проходной борьер они не преодалеют, да и регистрация саакашвили противоречит украинскому законодательству...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2787
З нами з: 15.07.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3455345634573458>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3859)
07.07.2019 18:17
Рынок ОВГЗ (919)
07.07.2019 17:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.