Ну так їдьте де так "считают". А не розповсюджуйте сепаратизм і свій "рускій мір"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:05
Ну так їдьте де так "считают". А не розповсюджуйте сепаратизм і свій "рускій мір"
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:12
так ехать никуда не надо - в Киеве большое количество людей об этом говорит, в том числе и в различных политических ток-шоу...
почему вы считаете сто агресивное меньшинство может диктовать своё мнение большинству? результаты президенских выборов уже показали что политика порошенко и Ко народ не устраивает, а через пару недель мы избавимся ещё от ряда подобных политиков...
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:25
Ну так їдьте де так "считают". А не розповсюджуйте сепаратизм і свій "рускій мір"[/quote]
так ехать никуда не надо - в Киеве большое количество людей об этом говорит, в том числе и в различных политических ток-шоу...
почему вы считаете сто агресивное меньшинство может диктовать своё мнение большинству? результаты президенских выборов уже показали что политика порошенко и Ко народ не устраивает, а через пару недель мы избавимся ещё от ряда подобных политиков...[/quote]
Яке агресивне "меньшенство". Ти підтримуєш сепаратизм.
Ось де демократія:
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:27
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