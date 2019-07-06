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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3455345634573458 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 173 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 33 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 27% 46 Опозиційна платформа - За життя 6% 10 Опозиційний блок 5% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 1 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 23% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 10 Всього голосів : 173 Додано: Нед 07 лип, 2019 17:05 Cler написав: Ethereum написав: «смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву» «смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву»

человек высказал своё мнение. вы можете с ним не согласится, но очень большое количество людей в Украине тоже так считает... человек высказал своё мнение. вы можете с ним не согласится, но очень большое количество людей в Украине тоже так считает...



Ну так їдьте де так "считают". А не розповсюджуйте сепаратизм і свій "рускій мір" Ну так їдьте де так "считают". А не розповсюджуйте сепаратизм і свій "рускій мір" Ethereum Повідомлень: 627 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 17:12 Ethereum написав: Cler написав: Ethereum написав: «смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву» «смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву»

человек высказал своё мнение. вы можете с ним не согласится, но очень большое количество людей в Украине тоже так считает... человек высказал своё мнение. вы можете с ним не согласится, но очень большое количество людей в Украине тоже так считает...

Ну так їдьте де так "считают". А не розповсюджуйте сепаратизм і свій "рускій мір" Ну так їдьте де так "считают". А не розповсюджуйте сепаратизм і свій "рускій мір"

так ехать никуда не надо - в Киеве большое количество людей об этом говорит, в том числе и в различных политических ток-шоу...



почему вы считаете сто агресивное меньшинство может диктовать своё мнение большинству? результаты президенских выборов уже показали что политика порошенко и Ко народ не устраивает, а через пару недель мы избавимся ещё от ряда подобных политиков... так ехать никуда не надо - в Киеве большое количество людей об этом говорит, в том числе и в различных политических ток-шоу...почему вы считаете сто агресивное меньшинство может диктовать своё мнение большинству? результаты президенских выборов уже показали что политика порошенко и Ко народ не устраивает, а через пару недель мы избавимся ещё от ряда подобных политиков... Cler

Повідомлень: 2787 З нами з: 15.07.14 Подякував: 188 раз. Подякували: 741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 17:25 Cler написав: Ethereum написав: «смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву» «смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву»

человек высказал своё мнение. вы можете с ним не согласится, но очень большое количество людей в Украине тоже так считает... человек высказал своё мнение. вы можете с ним не согласится, но очень большое количество людей в Украине тоже так считает...

Ну так їдьте де так "считают". А не розповсюджуйте сепаратизм і свій "рускій мір"[/quote]

так ехать никуда не надо - в Киеве большое количество людей об этом говорит, в том числе и в различных политических ток-шоу...



почему вы считаете сто агресивное меньшинство может диктовать своё мнение большинству? результаты президенских выборов уже показали что политика порошенко и Ко народ не устраивает, а через пару недель мы избавимся ещё от ряда подобных политиков...[/quote]



Яке агресивне "меньшенство". Ти підтримуєш сепаратизм.

Ось де демократія:

https://strana.ua/articles/210085-kak-p ... horod.html Ну так їдьте де так "считают". А не розповсюджуйте сепаратизм і свій "рускій мір"[/quote]так ехать никуда не надо - в Киеве большое количество людей об этом говорит, в том числе и в различных политических ток-шоу...почему вы считаете сто агресивное меньшинство может диктовать своё мнение большинству? результаты президенских выборов уже показали что политика порошенко и Ко народ не устраивает, а через пару недель мы избавимся ещё от ряда подобных политиков...[/quote]Яке агресивне "меньшенство". Ти підтримуєш сепаратизм. Ethereum Повідомлень: 627 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 лип, 2019 17:27 zzzzzz написав: Интересно мнение участников этого форума. Как думаете сколько процентов наберет партия Саакашвили на выборах ? Интересно мнение участников этого форума. Как думаете сколько процентов наберет партия Саакашвили на выборах ?



1 процент, имхо. 1 процент, имхо. freeze 4 Повідомлень: 12117 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3597 раз. Подякували: 5233 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3455345634573458 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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