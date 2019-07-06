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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3455345634573458

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 173
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:05

  Cler написав:
  Ethereum написав:«смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву»

человек высказал своё мнение. вы можете с ним не согласится, но очень большое количество людей в Украине тоже так считает...


Ну так їдьте де так "считают". А не розповсюджуйте сепаратизм і свій "рускій мір"
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:12

  Ethereum написав:
  Cler написав:
  Ethereum написав:«смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву»

человек высказал своё мнение. вы можете с ним не согласится, но очень большое количество людей в Украине тоже так считает...

Ну так їдьте де так "считают". А не розповсюджуйте сепаратизм і свій "рускій мір"

так ехать никуда не надо - в Киеве большое количество людей об этом говорит, в том числе и в различных политических ток-шоу...

почему вы считаете сто агресивное меньшинство может диктовать своё мнение большинству? результаты президенских выборов уже показали что политика порошенко и Ко народ не устраивает, а через пару недель мы избавимся ещё от ряда подобных политиков...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:25

  Cler написав:
  Ethereum написав:«смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву»

человек высказал своё мнение. вы можете с ним не согласится, но очень большое количество людей в Украине тоже так считает...

Ну так їдьте де так "считают". А не розповсюджуйте сепаратизм і свій "рускій мір"[/quote]
так ехать никуда не надо - в Киеве большое количество людей об этом говорит, в том числе и в различных политических ток-шоу...

почему вы считаете сто агресивное меньшинство может диктовать своё мнение большинству? результаты президенских выборов уже показали что политика порошенко и Ко народ не устраивает, а через пару недель мы избавимся ещё от ряда подобных политиков...[/quote]

Яке агресивне "меньшенство". Ти підтримуєш сепаратизм.
Ось де демократія:
https://strana.ua/articles/210085-kak-p ... horod.html
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:27

  zzzzzz написав:Интересно мнение участников этого форума. Как думаете сколько процентов наберет партия Саакашвили на выборах ?


1 процент, имхо.
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