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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3456345734583459>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 173
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
33
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
27%
46
Опозиційна платформа - За життя
6%
10
Опозиційний блок
5%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
1
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
23%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
10
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:43

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Интересно мнение участников этого форума. Как думаете сколько процентов наберет партия Саакашвили на выборах ?


1 процент, имхо.

3-4
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:44

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Интересно мнение участников этого форума. Как думаете сколько процентов наберет партия Саакашвили на выборах ?


1 процент, имхо.


Во вторник или в среду появится первые опросы с Саакашвили , ну я думаю чуть больше но 5% не наберет конечно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:44

Мизантрóп
я думаю 2-4 %
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:50

  Cler написав:
  Faceless написав:
  Cler написав:и прежде чем писать ерунду про банковскую тайну

Вот и не пишите ерунду. Сам факт наличия счетов уже является банковской тайной, но для публичных персон, подавших декларации, это уже не актуальною. Но данные о проводимых операциях, датах их проведения, суммах - однозначно является банковской тайной

в данном случае информацию публикует не работник банка, то каким образом вы его будете привлекать за раскрытие банковской тайны?...

В данном случае уже есть основания для расследования, кто из сотрудников банка допустил разглашение и оценка действий журналиста, сознательно нарушающего закон и разглашающего полученную информацию, являюющуюся банковской тайной
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:13

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:Интересно мнение участников этого форума. Как думаете сколько процентов наберет партия Саакашвили на выборах ?


1 процент, имхо.

3-4


4-5%, ИМХО
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:30

Re: Політичні дискусії

Faceless написав:В данном случае уже есть основания для расследования, кто из сотрудников банка допустил разглашение и оценка действий журналиста, сознательно нарушающего закон и разглашающего полученную информацию, являюющуюся банковской тайной


Раз уж информацию разгласили, тут много любителей безналичных расчетов, на хрена человеку 340 килограммов наличных зеленых соток ?
У меня нет здравых мыслей, кроме как использование в качестве черного нала на предвыборную компанию.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:38

  freeze написав:
Faceless написав:В данном случае уже есть основания для расследования, кто из сотрудников банка допустил разглашение и оценка действий журналиста, сознательно нарушающего закон и разглашающего полученную информацию, являюющуюся банковской тайной


Раз уж информацию разгласили, тут много любителей безналичных расчетов, на хрена человеку 340 килограммов наличных зеленых соток ?
У меня нет здравых мыслей, кроме как использование в качестве черного нала на предвыборную компанию.

Тут, как минимум, еще нужно допустить, что это не банальное вранье.
А нахрена миллиардеру снимать наличные деньги в валюте - это, в общем-то, его личное дело.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:46

Re: Політичні дискусії

https://www.facebook.com/SaakashviliMik ... 903058767/

миха проводит ревизию харьковских подвалов... как будто в манхэттене таких подвалов нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:49

  zzzzzz написав:Мизантрóп
я думаю 2-4 %

Не знаю, сколько он наберет, но откусит от Зе и Голоса
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:58

Re: Політичні дискусії

Faceless написав:
  freeze написав:
Faceless написав:В данном случае уже есть основания для расследования, кто из сотрудников банка допустил разглашение и оценка действий журналиста, сознательно нарушающего закон и разглашающего полученную информацию, являюющуюся банковской тайной


Раз уж информацию разгласили, тут много любителей безналичных расчетов, на хрена человеку 340 килограммов наличных зеленых соток ?
У меня нет здравых мыслей, кроме как использование в качестве черного нала на предвыборную компанию.

Тут, как минимум, еще нужно допустить, что это не банальное вранье.
А нахрена миллиардеру снимать наличные деньги в валюте - это, в общем-то, его личное дело.


Вы путаете очевидную вещь, куда миллиардеру девать это его личное дело, но вот для публичного политика такие вещи дело не личное, тем в более в момент предвыборной компании.
Порошенко уже доездился на Мальдивы с его личным делом и падением рейтинга из-за этого.

Насчет вранья, даже смешно, никто не опровергал эти факты, это раз,
во вторых, Портнов не дурак.
freeze
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